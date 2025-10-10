УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4478 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги Трампа до членів НАТО Заяви Трампа
1 015 4

Трамп про НАТО: Фінляндія під захистом, Іспанія під питанням

США стоять поруч із Фінляндією – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий захищати Фінляндію, якщо Росія нападе на країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом і спілкування з журналістами.

Трамп зазначив, що напад Росії малоймовірний, адже Фінляндія має сильну армію, а США будуть готові допомогти у разі потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розкритикував Обаму за Нобелівську премію миру: "Отримав ні за що"

Щодо Іспанії він зазначив, що країна витрачає недостатньо коштів на армію і через це можна було б обговорити її виключення з Північноатлантичного альянсу.

Він додав, що завдяки підтримці США Іспанія зараз у відносно безпечному стані, але членство у НАТО має враховувати бойову готовність і витрати на оборону.

Читайте: У Кремлі кажуть, що домовленості між Путіним і Трампом на Алясці працюють

Також Дональд Трамп переконаний, що найближчим часом Росія та Україна сядуть за стіл мирних перемовин. На питання журналістів, чи збирається Трамп посилювати тиск заради мирної угоди для України, він відповів, що вже робить це разом із НАТО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Іспанія (948) НАТО (6879) Фінляндія (1385) Трамп Дональд (7295)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як щодо захисту Естонії, Литви, Латвії та Польщі? Готовий захищати їх від нападу армії "доброго хлопця володимира", - військового злочинця?
показати весь коментар
10.10.2025 02:21 Відповісти
Географічне розташування Іспанії убезпечує її від нападу болотних чортів. Чого країні боятися??? Навкруж союзники і слабкі африканці. Це нам випала важка доля - століттями зазнавати нападів кацапського бидла. Фіни вчасно встигли застрибнути в останній вагон НАТО, а нам доведеться років десять той бронепоїзд на дрезині доганяти.
показати весь коментар
10.10.2025 02:26 Відповісти
Цей рудий збочинець просто бреше, щоб люди не робили спротив.
А що конкретно Іспанії та інших країн, яки географічно далеко від рашкі - то їх знищать за допомогою всіх цим мігрантів, яких завозять туди в велий кількісті.
показати весь коментар
10.10.2025 02:34 Відповісти
Таки да-а-а ... Стубб, Трамп, гольф... Надо было нашему "АААх какому человеку" учиться играть не на роялях и пиани нах... а в гольф (в гольфиках). Пы.Сы. А может "Шеву" за океан откомандировать?
показати весь коментар
10.10.2025 02:42 Відповісти
 
 