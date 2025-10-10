Трамп про НАТО: Фінляндія під захистом, Іспанія під питанням

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий захищати Фінляндію, якщо Росія нападе на країну.

Трамп зазначив, що напад Росії малоймовірний, адже Фінляндія має сильну армію, а США будуть готові допомогти у разі потреби.

Трамп зазначив, що напад Росії малоймовірний, адже Фінляндія має сильну армію, а США будуть готові допомогти у разі потреби.

Щодо Іспанії він зазначив, що країна витрачає недостатньо коштів на армію і через це можна було б обговорити її виключення з Північноатлантичного альянсу.

Він додав, що завдяки підтримці США Іспанія зараз у відносно безпечному стані, але членство у НАТО має враховувати бойову готовність і витрати на оборону.

Також Дональд Трамп переконаний, що найближчим часом Росія та Україна сядуть за стіл мирних перемовин. На питання журналістів, чи збирається Трамп посилювати тиск заради мирної угоди для України, він відповів, що вже робить це разом із НАТО.

