Трамп о НАТО: Финляндия под защитой, Испания под вопросом
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов защищать Финляндию, если Россия нападет на страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом и общения с журналистами.
Трамп отметил, что нападение России маловероятно, ведь Финляндия имеет сильную армию, а США будут готовы помочь в случае необходимости.
Относительно Испании он отметил, что страна тратит недостаточно средств на армию и поэтому можно было бы обсудить ее исключение из Североатлантического альянса.
Он добавил, что благодаря поддержке США Испания сейчас в относительно безопасном состоянии, но членство в НАТО должно учитывать боевую готовность и расходы на оборону.
Также Дональд Трамп убежден, что в ближайшее время Россия и Украина сядут за стол мирных переговоров. На вопрос журналистов, собирается ли Трамп усиливать давление ради мирного соглашения для Украины, он ответил, что уже делает это вместе с НАТО.
А що конкретно Іспанії та інших країн, яки географічно далеко від рашкі - то їх знищать за допомогою всіх цим мігрантів, яких завозять туди в велий кількісті.
папа смертельно хворий....
діда не всю ***** яку несе помьятає..