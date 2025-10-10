РУС
4 679 16

Трамп о НАТО: Финляндия под защитой, Испания под вопросом

США стоят рядом с Финляндией – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов защищать Финляндию, если Россия нападет на страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом и общения с журналистами.

Трамп отметил, что нападение России маловероятно, ведь Финляндия имеет сильную армию, а США будут готовы помочь в случае необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал Обаму за Нобелевскую премию мира: "Получил ни за что"

Относительно Испании он отметил, что страна тратит недостаточно средств на армию и поэтому можно было бы обсудить ее исключение из Североатлантического альянса.

Он добавил, что благодаря поддержке США Испания сейчас в относительно безопасном состоянии, но членство в НАТО должно учитывать боевую готовность и расходы на оборону.

Читайте: В Кремле говорят, что договоренности между Путиным и Трампом на Аляске работают

Также Дональд Трамп убежден, что в ближайшее время Россия и Украина сядут за стол мирных переговоров. На вопрос журналистов, собирается ли Трамп усиливать давление ради мирного соглашения для Украины, он ответил, что уже делает это вместе с НАТО.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Испания (892) НАТО (10413) Финляндия (1034) Трамп Дональд (6752)
Топ комментарии
+7
Географічне розташування Іспанії убезпечує її від нападу болотних чортів. Чого країні боятися??? Навкруж союзники і слабкі африканці. Це нам випала важка доля - століттями зазнавати нападів кацапського бидла. Фіни вчасно встигли застрибнути в останній вагон НАТО, а нам доведеться років десять той бронепоїзд на дрезині доганяти.
10.10.2025 02:26 Ответить
10.10.2025 02:26 Ответить
+5
А як щодо захисту Естонії, Литви, Латвії та Польщі? Готовий захищати їх від нападу армії "доброго хлопця володимира", - військового злочинця?
10.10.2025 02:21 Ответить
10.10.2025 02:21 Ответить
+4
А с кем испанцам воевать) С Португалией или Францией? Да и война за Испанское наследство закончилась 300 лет назад. Думаю они переживут.
10.10.2025 03:49 Ответить
10.10.2025 03:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А як щодо захисту Естонії, Литви, Латвії та Польщі? Готовий захищати їх від нападу армії "доброго хлопця володимира", - військового злочинця?
10.10.2025 02:21 Ответить
10.10.2025 02:21 Ответить
У нього одне-єдине питання....а де це
10.10.2025 05:03 Ответить
10.10.2025 05:03 Ответить
Скаже що у них сильна армія. До речі тема сили армії Фінляндії не розкрита.
10.10.2025 05:34 Ответить
10.10.2025 05:34 Ответить
Географічне розташування Іспанії убезпечує її від нападу болотних чортів. Чого країні боятися??? Навкруж союзники і слабкі африканці. Це нам випала важка доля - століттями зазнавати нападів кацапського бидла. Фіни вчасно встигли застрибнути в останній вагон НАТО, а нам доведеться років десять той бронепоїзд на дрезині доганяти.
10.10.2025 02:26 Ответить
10.10.2025 02:26 Ответить
Цей рудий збочинець просто бреше, щоб люди не робили спротив.
А що конкретно Іспанії та інших країн, яки географічно далеко від рашкі - то їх знищать за допомогою всіх цим мігрантів, яких завозять туди в велий кількісті.
10.10.2025 02:34 Ответить
10.10.2025 02:34 Ответить
Таки да-а-а ... Стубб, Трамп, гольф... Надо было нашему "АААх какому человеку" учиться играть не на роялях и пиани нах... а в гольф (в гольфиках). Пы.Сы. А может "Шеву" за океан откомандировать?
10.10.2025 02:42 Ответить
10.10.2025 02:42 Ответить
Чевченкоу баран. Двух слов связать не может. И в гольф приходит играть с хоккейной клюшкой..
10.10.2025 03:39 Ответить
10.10.2025 03:39 Ответить
Це ти вже з резервації, чи ще ні
10.10.2025 05:02 Ответить
10.10.2025 05:02 Ответить
Із дупи світу.
10.10.2025 05:13 Ответить
10.10.2025 05:13 Ответить
А с кем испанцам воевать) С Португалией или Францией? Да и война за Испанское наследство закончилась 300 лет назад. Думаю они переживут.
10.10.2025 03:49 Ответить
10.10.2025 03:49 Ответить
Англия и Гибралтар еще напомнят
10.10.2025 06:00 Ответить
10.10.2025 06:00 Ответить
а Eстонію не?
папа смертельно хворий....
10.10.2025 04:03 Ответить
10.10.2025 04:03 Ответить
Якщо б байден свого часу казав щось подібне в 2022р, цієї війни б не було
10.10.2025 04:30 Ответить
10.10.2025 04:30 Ответить
З географією у старого завжди було погано плутае Арменію з Албаніею, тай взагалі його матуся критично називала його " ідіотом".
10.10.2025 04:52 Ответить
10.10.2025 04:52 Ответить
Оголосите увесь список, будь ласка.
10.10.2025 05:00 Ответить
10.10.2025 05:00 Ответить
охолоньте - завтра буде інше...
діда не всю ***** яку несе помьятає..
10.10.2025 07:11 Ответить
10.10.2025 07:11 Ответить
 
 