Трамп о НАТО: Финляндия под защитой, Испания под вопросом

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов защищать Финляндию, если Россия нападет на страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом и общения с журналистами.

Трамп отметил, что нападение России маловероятно, ведь Финляндия имеет сильную армию, а США будут готовы помочь в случае необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал Обаму за Нобелевскую премию мира: "Получил ни за что"

Относительно Испании он отметил, что страна тратит недостаточно средств на армию и поэтому можно было бы обсудить ее исключение из Североатлантического альянса.

Он добавил, что благодаря поддержке США Испания сейчас в относительно безопасном состоянии, но членство в НАТО должно учитывать боевую готовность и расходы на оборону.

Читайте: В Кремле говорят, что договоренности между Путиным и Трампом на Аляске работают

Также Дональд Трамп убежден, что в ближайшее время Россия и Украина сядут за стол мирных переговоров. На вопрос журналистов, собирается ли Трамп усиливать давление ради мирного соглашения для Украины, он ответил, что уже делает это вместе с НАТО.

Больше читайте в нашем Telegram-канале