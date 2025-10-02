Почти треть украинцев за рубежом не возвращаются домой из-за отсутствия финансовой поддержки и работы, - опрос

Почти треть украинцев, которые выехали за границу после полномасштабного вторжения России, пока не могут вернуться домой из-за отсутствия работы и финансовой поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного общественной организацией United For Ukraine (UFU).

В частности, о финансовой поддержке спрашивают 18,4% опрошенных, а вопросами трудоустройства интересуются 16%.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Также украинцев, которые думают о возвращении домой, волнуют:

алгоритм действий перед возвращением (17,2%)

гуманитарная помощь в Украине (13,6%)

образовательные возможности, развитие навыков (11,8%)

психологическая поддержка (8,4%)

временное жилье в Украине (7,8%)

правовая помощь и защита прав человека (6,3%).

Команда UFU обработала более 800 индивидуальных запросов от украинцев в рамках проекта Homecoming ("Путь домой"), который направлен на поддержку перемещенных лиц в принятии обоснованных решений о возвращении в Украину.

Информационные материалы проекта, полезные для процесса возвращения, охватили в социальных сетях до 500 тысяч человек.

Украинская диаспора является одной из крупнейших в мире: по состоянию на 2022 год она насчитывала около 20 миллионов человек и за последние годы значительно выросла. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в сентябре 2025 года 5,7 миллионов украинских беженцев находились за пределами страны из-за полномасштабного вторжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы в Чехии приносят доход вдвое больше расходов на их содержание

В UFU отмечают, что возвращение и активное привлечение глобального украинского сообщества к жизни страны является ключевым для восстановления Украины и экономического роста.

"Возвращение домой для многих украинцев - не только эмоциональный жест, но и стратегическое решение, которое требует ответа на десятки практических вопросов. Людям нужна информация, инфраструктура и поддержка, чтобы действовать осознанно и чувствовать себя частью восстановления страны. С самого основания мы сосредотачивались на поддержке людей, которые спасались от войны. Но начали получать запросы от людей, которые хотели вернуться в Украину и нуждались в этом разносторонней поддержке: информационной или юридической. Так, с 2024 года мы системно поддерживаем украинцев на их пути домой", - отмечает соучредитель United For Ukraine Ольга Хамама.

Помощь в рамках проекта Homecoming предоставляется бесплатно. Речь идет прежде всего об информационной поддержке украинцам, которые планируют возвращение в Украину. На сайте и в социальных сетях организации можно найти актуальную и проверенную информацию: от алгоритма перед возвращением до информации о жилье, финансовой поддержке, возможности трудоустройства, образовании, юридической, психологической и гуманитарной помощи и тому подобное. Если же у человека остаются дополнительные вопросы, он может оставить заявку, и менеджеры проекта предоставят индивидуальную помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС утвердил рекомендации для завершения временной защиты украинских беженцев

Homecoming сочетает онлайн-ресурсы с персонализированной поддержкой, что делает его уникальным среди инициатив для украинцев за рубежом.

Кроме работы над этим проектом, UFU с начала основания в 2022 году помогла более 13 тысячам перемещенных лиц за рубежом, которые бежали от войны, найти временный дом благодаря партнерству с Airbnb.org. А более 8500 человек получили персональные юридические консультации благодаря объединению ресурсов более 500 юристов из 28 стран.