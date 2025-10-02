Почти треть украинцев за рубежом не возвращаются домой из-за отсутствия финансовой поддержки и работы, - опрос
Почти треть украинцев, которые выехали за границу после полномасштабного вторжения России, пока не могут вернуться домой из-за отсутствия работы и финансовой поддержки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного общественной организацией United For Ukraine (UFU).
В частности, о финансовой поддержке спрашивают 18,4% опрошенных, а вопросами трудоустройства интересуются 16%.
Также украинцев, которые думают о возвращении домой, волнуют:
- алгоритм действий перед возвращением (17,2%)
- гуманитарная помощь в Украине (13,6%)
- образовательные возможности, развитие навыков (11,8%)
- психологическая поддержка (8,4%)
- временное жилье в Украине (7,8%)
- правовая помощь и защита прав человека (6,3%).
Команда UFU обработала более 800 индивидуальных запросов от украинцев в рамках проекта Homecoming ("Путь домой"), который направлен на поддержку перемещенных лиц в принятии обоснованных решений о возвращении в Украину.
Информационные материалы проекта, полезные для процесса возвращения, охватили в социальных сетях до 500 тысяч человек.
Украинская диаспора является одной из крупнейших в мире: по состоянию на 2022 год она насчитывала около 20 миллионов человек и за последние годы значительно выросла. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в сентябре 2025 года 5,7 миллионов украинских беженцев находились за пределами страны из-за полномасштабного вторжения.
В UFU отмечают, что возвращение и активное привлечение глобального украинского сообщества к жизни страны является ключевым для восстановления Украины и экономического роста.
"Возвращение домой для многих украинцев - не только эмоциональный жест, но и стратегическое решение, которое требует ответа на десятки практических вопросов. Людям нужна информация, инфраструктура и поддержка, чтобы действовать осознанно и чувствовать себя частью восстановления страны. С самого основания мы сосредотачивались на поддержке людей, которые спасались от войны. Но начали получать запросы от людей, которые хотели вернуться в Украину и нуждались в этом разносторонней поддержке: информационной или юридической. Так, с 2024 года мы системно поддерживаем украинцев на их пути домой", - отмечает соучредитель United For Ukraine Ольга Хамама.
Помощь в рамках проекта Homecoming предоставляется бесплатно. Речь идет прежде всего об информационной поддержке украинцам, которые планируют возвращение в Украину. На сайте и в социальных сетях организации можно найти актуальную и проверенную информацию: от алгоритма перед возвращением до информации о жилье, финансовой поддержке, возможности трудоустройства, образовании, юридической, психологической и гуманитарной помощи и тому подобное. Если же у человека остаются дополнительные вопросы, он может оставить заявку, и менеджеры проекта предоставят индивидуальную помощь.
Homecoming сочетает онлайн-ресурсы с персонализированной поддержкой, что делает его уникальным среди инициатив для украинцев за рубежом.
Кроме работы над этим проектом, UFU с начала основания в 2022 году помогла более 13 тысячам перемещенных лиц за рубежом, которые бежали от войны, найти временный дом благодаря партнерству с Airbnb.org. А более 8500 человек получили персональные юридические консультации благодаря объединению ресурсов более 500 юристов из 28 стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.
Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.
9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що зеленський тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
Чи то в мене лише така алергія?
Не тільки через відсутність фінансової підтримки та роботи,
А через відсутність соціальних ліфтів, відсутність будь якої перспективи, через повну дебілізацію влади - владу узурпували дебіли з купованими дипломами...
Ось наглядний приклад ЩО ТАКЕ влада в Україні "У Раду внесли законопроєкти про перейменування копійок на шаги. Це ініціатива голови Нацбанку"
Ідіоти навіть у війну не переводяться... Псевдопатріотизм чи банальне дебільство...? Читайте розгорнуте Олександр Дніпро 02.10.2025 14:08 Справді " Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Це треба коментувати ось так:
"Майже половина українців за кордоном ніколе вже не повернуться в Україну!
А причиною тому є: тотальна корупція, війна, свавілля так званої z-еленої недолугої влади, розграбований бюджет, тотальна бусифікація, злидні!"
Це можуть, детально розповісти і керівники ВРУ, Нацбанку, Уряду, Мінфіну, РНБОУ, ГПУ СБУ…..
Бо сам гєрант нє мєсний, йому це все,- Акакаяразніца …
Пожили собі в своє задоволення, в спокої, добра частина на дотаціях ні хера не робили. Окремі навіть позорили. А тепер їх фінансово підтримати треба!? 😂
Якщо хтось тут позбувся житла, то це зовсім інша історія.
А інші хай там сидять поки під сраку не отримають
зелена пропаганда
36,2% вважають, що рух України
відбувається у правильному чи скоріше правильному напрямку.
25,9% - Володимир Зеленський
Якщо брати,що "поки що не можуть повернутися додому",то майже всі не будуть повертатись,а далі буде видно: якщо мудрий нарід ще раз поверне яничар до влади,то вже точно,що не буде чого.