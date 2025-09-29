Украинцы в Чехии приносят доход в два раза больше расходов на их содержание
Украинские беженцы в этом году принесли в бюджет Чехии €616 млн, что вдвое превышает расходы на их содержание.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Radio Prague International, в первой половине 2025 года граждане Украины, которые выехали из-за войны, уплатили налоги и социальные взносы на сумму 15 млрд крон (€616 млн).
Чехия потратила 7,6 млрд крон (€312 млн) на жилье, гуманитарную помощь, образование и медицинское обслуживание украинских переселенцев. Уже с третьего квартала 2023 года их налоги и взносы превысили расходы на поддержку.
Сейчас в Чехии работают около 169 000 украинцев со статусом временной защиты. Большинство заняты в сфере услуг, промышленности и строительства.
Специалисты отмечают, что вклад украинских переселенцев в чешскую экономику постоянно растет, что подтверждает эффективность интеграции и положительное влияние на государственный бюджет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чия це провокація, коли "потенційним захисникам 18-22" дали втекти?