РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости Украинцы в Чехии
892 8

Украинцы в Чехии приносят доход в два раза больше расходов на их содержание

Переселенцы в Чехии приносят доход больше, чем страна тратит на их содержание

Украинские беженцы в этом году принесли в бюджет Чехии €616 млн, что вдвое превышает расходы на их содержание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Radio Prague International, в первой половине 2025 года граждане Украины, которые выехали из-за войны, уплатили налоги и социальные взносы на сумму 15 млрд крон (€616 млн).

Читайте: Чешское посольство в Москве обписали бранными словами и граффити. МИД Чехии назвал рисунки "портретами Путина". ФОТО

Чехия потратила 7,6 млрд крон (€312 млн) на жилье, гуманитарную помощь, образование и медицинское обслуживание украинских переселенцев. Уже с третьего квартала 2023 года их налоги и взносы превысили расходы на поддержку.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Сейчас в Чехии работают около 169 000 украинцев со статусом временной защиты. Большинство заняты в сфере услуг, промышленности и строительства.

Специалисты отмечают, что вклад украинских переселенцев в чешскую экономику постоянно растет, что подтверждает эффективность интеграции и положительное влияние на государственный бюджет.

Читайте: ЕС готовится к прекращению временной защиты для украинцев. На что могут рассчитывать беженцы?

Автор: 

беженцы (1695) доходы (526) Чехия (1799)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У мене таке враження, що в Чехії до українців набагато краще відносяться, особливо в порівнянні з відношенням до українців в Польщі.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:55 Ответить
Так і є. А знаєте чому? Тому шо немає спільного та спірного кордону, а ще важливо, що в Чехії маньше кацапсячої пропаганди прижилось.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:58 Ответить
Таке враження,що фсб засіло в цензорі.То стаття,що в Польщі ми економіку всю держимо ,тепер про ЧЕхію Ало,люди,чи ви подуріли,чи вам платять за нагнітання воржнечі до держав які нам допомогають СХАМЕНІТЬСЯ Не виїзжайте працюйте в Україні Робочих рук не хватає,а ще більше в ЗСУ. Неведіться на такі провокації
показать весь комментарий
29.09.2025 20:03 Ответить
"Робочих рук не хватає, а ще більше в ЗСУ. Неведіться на такі провокації"

А чия це провокація, коли "потенційним захисникам 18-22" дали втекти?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:08 Ответить
Коли платитимуть добре, то будуть і в Україні люди працювати.
показать весь комментарий
29.09.2025 20:10 Ответить
А могли б Україні стільки користі приносити. Але в нас при владі одні телепні сидять. Да і не тільки при владі. Даже тут в коментарях половина верещала що потрібно випустити з України всіх хто хоче. А хто залишився обо трьохкратними податками обкладуть або на фронт по третьому колу
показать весь комментарий
29.09.2025 20:14 Ответить
Там дуже суворі закони щодо використання нелегальної праці і несплати податків..роботодавці ссуться..навіть на приватному будівництві офіційно оформлюють..і за це робітнику нараховується пенсійний стаж
показать весь комментарий
29.09.2025 20:34 Ответить
Раби are over, за їжу працюйте самі, работодавці
показать весь комментарий
29.09.2025 20:55 Ответить
 
 