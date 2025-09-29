РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9825 посетителей онлайн
Новости Посольство Чехии в Москве обрисовали вандалы
3 518 5

Чешское посольство в Москве обписали ругательными словами и граффити. МИД Чехии назвал рисунки "портретами Путина". ФОТО

В ночь на понедельник, 29 сентября, вандалы повредили здание посольства Чехии в Москве. Неизвестные нанесли бранные слова на чешском языке и нарисовали непристойные рисунки.

Об этом пишет Novinky со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, передает Цензор.НЕТ.

Липавский опубликовал фото чешского посольства в Москве, на которых видно, что на здании оставили оскорбительные надписи и рисунки мужских половых органов.

Посольство Чехии в Москве обрисовали вандалы
Фото: X / Jan Lipavský

Кроме того, к одной из бутылок, которую нашли на месте и с помощью которой вандалы, вероятно, обливали посольство зеленой жидкостью, была прикреплена записка с надписью "Чехи - пид#ры".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Чехии напали с ножом на бригадного генерала Гитьху, ответственного за разведку и развитие беспилотных систем

"Сегодня ночью несколько российских вандалов разрисовали наше посольство в Москве изображениями Владимира Путина. Несмотря на несомненную художественную ценность этих рисунков, нам придется их смыть", - прокомментировал неназванный чешский дипломат, которого цитирует Novinky.

Посольство Чехии в Москве обрисовали вандалы
Фото: X / Jan Lipavský
Посольство Чехии в Москве обрисовали вандалы
Фото: X / Jan Lipavský

Реакция МИД Чехии

Также на инцидент отреагировал и глава МИД Липавский. По его словам, посол в Москве Даниэль Коштовал лично передаст ноту протеста российскому МИД.

"Мы будем требовать информации о задержанных и компенсации за материальный ущерб. Каждое государство должно обеспечивать защиту дипломатов и безопасность своих представительств. Эта атака недопустима", - подчеркнул он.

Позже Липавский сказал журналистам, что двух человек, причастных к вандализму, уже задержали, двух других еще ищут.

Читайте также: Повреждение украинской церкви в Польше: полиция задержала злоумышленника

Отмечается, что это не первый случай нападения на чешское посольство. В 2020 году группа людей в масках вывесила на заборе посольства транспарант "Стоп фашизму" и бросила в здание несколько дымовых шашек. Ответственность за нападение взяла на себя партия "Другая Россия", которая заявила, что акция была ответом на демонтаж в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Российские власти не привлекли виновных к ответственности.

Автор: 

москва (3100) посольство (1099) Чехия (1799) вандализм (613) Липавский Ян (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Московіти, де живуть, там і гадять! Це у них після толстоєвскага такі незворотні зміни!! Надивляться сруськай балєт, начитаються Гумільов і пішли лайном двері мазати по під'їздах!! Це у них такий переляк перед Цивілізованим Світом, після кріпосного права!!
показать весь комментарий
29.09.2025 18:11 Ответить
Дотепна відповідь чехів
показать весь комментарий
29.09.2025 18:18 Ответить
Кацапи настільки ******* свого вождя що малюють його портрет усюди куди дотягнеться їхня ратиця
показать весь комментарий
29.09.2025 18:21 Ответить
це ж успіх, якщо тебе лають лапті - ти на вірному шляху, це ж найкращий лакмус. Гидко, що мити все це прийдеться, проте надпис треба прикрасити тим, що чехи вигадали - портрет путіна. Вони самі все змиють за годину
показать весь комментарий
29.09.2025 18:30 Ответить
Та позачиняйте вже ті посольства і крапка.
показать весь комментарий
29.09.2025 18:34 Ответить
 
 