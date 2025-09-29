Чешское посольство в Москве обписали ругательными словами и граффити. МИД Чехии назвал рисунки "портретами Путина". ФОТО

В ночь на понедельник, 29 сентября, вандалы повредили здание посольства Чехии в Москве. Неизвестные нанесли бранные слова на чешском языке и нарисовали непристойные рисунки.

Об этом пишет Novinky со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, передает Цензор.НЕТ.

Липавский опубликовал фото чешского посольства в Москве, на которых видно, что на здании оставили оскорбительные надписи и рисунки мужских половых органов.

Фото: X / Jan Lipavský

Кроме того, к одной из бутылок, которую нашли на месте и с помощью которой вандалы, вероятно, обливали посольство зеленой жидкостью, была прикреплена записка с надписью "Чехи - пид#ры".

"Сегодня ночью несколько российских вандалов разрисовали наше посольство в Москве изображениями Владимира Путина. Несмотря на несомненную художественную ценность этих рисунков, нам придется их смыть", - прокомментировал неназванный чешский дипломат, которого цитирует Novinky.

Фото: X / Jan Lipavský

Фото: X / Jan Lipavský

Реакция МИД Чехии

Также на инцидент отреагировал и глава МИД Липавский. По его словам, посол в Москве Даниэль Коштовал лично передаст ноту протеста российскому МИД.

"Мы будем требовать информации о задержанных и компенсации за материальный ущерб. Каждое государство должно обеспечивать защиту дипломатов и безопасность своих представительств. Эта атака недопустима", - подчеркнул он.

Позже Липавский сказал журналистам, что двух человек, причастных к вандализму, уже задержали, двух других еще ищут.

Отмечается, что это не первый случай нападения на чешское посольство. В 2020 году группа людей в масках вывесила на заборе посольства транспарант "Стоп фашизму" и бросила в здание несколько дымовых шашек. Ответственность за нападение взяла на себя партия "Другая Россия", которая заявила, что акция была ответом на демонтаж в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Российские власти не привлекли виновных к ответственности.