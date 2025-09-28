РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8402 посетителя онлайн
Новости
6 877 24

В Чехии напали с ножом на бригадного генерала Хитьху, ответственного за разведку и развитие беспилотных систем

Роман Гитха

Руководителя службы армейской разведки Чехии, бригадного генерала Романа Хитьху госпитализировали после ножевого нападения.

Об этом сообщают чешские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания Aktuálně.cz, раненый генерал является одним из важнейших лиц во главе чешской армии. Кроме того, что Хитьха возглавляет отдел разведывательной поддержки Вооруженных сил Чехии, он также отвечает за развитие беспилотных систем в чешской армии, отмечает Novinky.cz.

Средства информации называют его близким к начальнику Генерального штаба Карелу Ржехки. Он также неоднократно участвовал в боевых миссиях, в частности в Афганистане.

Высокопоставленного чешского военного ранили 26 сентября, после этого он был госпитализирован.

Хитьха заявил, что нападение было неспровоцированным, и отказался комментировать его мотив.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Я могу лишь подтвердить, что на меня было совершено неспровоцированное нападение с ножом, вследствие чего я получил травмы. Учитывая то, что полиция сейчас расследует это дело, я не буду давать дальнейших комментариев", - сказал лично Хитьха изданию Aktuálně.cz.

В материале говорится, что нападение произошло в ресторане или баре, а Хитьха, согласно сообщению, не был знаком с нападавшим. Когда тот собирался на него напасть, генерал якобы попытался прикрыть лезвие рукой и получил серьезное ранение, после которого его прооперировали.

Читайте также: В Чехии создадут координационную группу для защиты от беспилотников, - Фиала

Автор: 

нападение (2253) Чехия (1798)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
ну що це як не ПОЧАЛОСЬ ?Жах!
показать весь комментарий
28.09.2025 00:56 Ответить
+6
DISPATCH | MAXIM TUCKER

'They're encircled, and we'll wait until they surrender, withdraw or die'

Ukrainian troops surround hundreds of Russian infantrymen, restoring hope after a brutal summer and, they say, swaying Trump in their favour
переклад посиланняДИСПЕТЧ | МАКСИМ ТАКЕР
«Вони оточені, і ми чекатимемо, поки вони здадуться, відступлять або помруть»
Українські війська оточили сотні російських піхотинців, відновлюючи надію після жорстокого літа та, за їхніми словами, схиляючи Трампа на свою користь"
показать весь комментарий
28.09.2025 02:09 Ответить
+6
коли хочуть вбити драку у барі не влаштовують
тихо увечері ніж у спину - так працюють мастера
навіть злякатись не встигнеш
показать весь комментарий
28.09.2025 05:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну що це як не ПОЧАЛОСЬ ?Жах!
показать весь комментарий
28.09.2025 00:56 Ответить
Путин и Лука в ступоре. Это изменило все: кто доложил Трампу об успехе ВСУ на Донбасе?
показать весь комментарий
28.09.2025 01:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5nFV_lH0GVw
показать весь комментарий
28.09.2025 01:10 Ответить
Їбанутись. Яка адекватна людина буде слухати цього неадеквата...
показать весь комментарий
28.09.2025 01:43 Ответить
https://www.thetimes.com/profile/maxim-tucker?msockid=247896e2602769d11c1883d36122686b

це сторінка ось цього журналіста на сьогодні Radio THE TIMES

автор

@MaxRTucker
Максим Такер був київським кореспондентом The Times з 2014 по 2017 рік, а зараз є редактором закордонного відділу. Він повернувся до репортажів з передової війни в Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому. Він працював у країнах колишнього Радянського Союзу понад 14 років, зокрема як грантодавець для Фонду відкритого суспільства, редактор новин Kyiv Post та як активіст Amnesty International з питань України та Південного Кавказу. Він також писав для The Telegraph, The Guardian, The Independent, Newsweek та Politico.
показать весь комментарий
28.09.2025 02:05 Ответить
Саме інтервʼю цього журналіста на радіо подає Швець вище , Не вірите Швецю - дивіться прямо без нього . Послання див нижче
показать весь комментарий
28.09.2025 02:06 Ответить
Макс Ріхард а ти йди ПРадалжай дальше шаб йбануцца
показать весь комментарий
28.09.2025 02:15 Ответить
DISPATCH | MAXIM TUCKER

'They're encircled, and we'll wait until they surrender, withdraw or die'

Ukrainian troops surround hundreds of Russian infantrymen, restoring hope after a brutal summer and, they say, swaying Trump in their favour
переклад посиланняДИСПЕТЧ | МАКСИМ ТАКЕР
«Вони оточені, і ми чекатимемо, поки вони здадуться, відступлять або помруть»
Українські війська оточили сотні російських піхотинців, відновлюючи надію після жорстокого літа та, за їхніми словами, схиляючи Трампа на свою користь"
показать весь комментарий
28.09.2025 02:09 Ответить
Lieutenant Colonel "Lemko"

ANTON SHTUKA FOR THE TIMES

https://www.thetimes.com/profile/maxim-tucker Maxim Tucker

, Dobropillia

Thursday September 25 2025, 9.30pm BST, The
показать весь комментарий
28.09.2025 02:11 Ответить
, Добропілля
Четвер, 25 вересня 2025 р., 21:30 за британським літнім часом, The Times
У підземному штабі 1-го Азовського армійського корпусу України начальник штабу розгортає зі столу секретні плани битв, а потім жестом вказує на великий екран із цифровою картою, яка детально відображає бої за Покровськ у режимі реального часу.

«Тут, тут і тут ми їх відрізали, вони тактично оточені», - каже підполковник «Лемко», вказуючи на точку, де росіяни прорвались на північний схід міста минулого місяця. На його карті показано сотні російських піхотинців, відрізаних у трьох кишенях українськими військами.

«Можливо, вони можуть сидіти там місяць, перш ніж помруть, здадуться або відступлять», - додає він. «Нас 40 000 проти понад 100 000 росіян. Ми перемогли тут завдяки маневреній обороні та швидким, якісним рішенням».

Під Покровськом Україна витримала літній наступ президента Путіна та місцями відкинула ворога після року поступових російських здобуттів. Підбадьорені заявами президента Трампа цього тижня про те, що Україна може повернути всю свою територію силою, командири, такі як Лемко, вважають, що саме їхня робота допомогла змінити думку президента США.

Працюючи через український додаток військового командування та управління «Дельта», Лемко показує українські та російські позиції, накладені на супутникові фотографії. Деталі значні: він вказує на місце, де росіяни прорили протитанковий рів, та на останнє відоме місце, де бачили російського снайпера.

В операційній кімнаті по сусідству командир 1-го армійського корпусу полковник Денис «Редіс» Прокопенко сидить серед своїх офіцерів, які керують операцією зі знищення оточених російських піхотинців. Останні миті життя їхніх ворогів транслюються у високій роздільній здатності через розвідувальні безпілотники.

34-річного Прокопенка було захоплено разом з рештою полку «Азов» на «Азовсталі» у 2022 році, а потім звільнено пізніше того ж року під час обміну полоненими. Його лідерські якості були випробувані, коли його та його офіцерів викликали для будівництва корпусу влітку, а потім вони, менш ніж наполовину сформовані, вступили в битву за Покровськ і отримали наказ взяти на себе командування.

Сильно пошкоджена багатоповерхова цегляна будівля, частково зруйнована з оголеними інтер'єрами та завалами біля основи, під ясним блакитним небом.
У червні в цей житловий будинок у Краматорську впала бомба, вбивши 11 людей.
АНТОН ШТУКА ДЛЯ THE TIMES
Навесні Путін зібрав величезні сили тут, на Донбасі, для свого літнього наступу, що складалися з 51-ї та 8-ї армій Росії та кількох бригад морської піхоти.

У липні ці сили прорвали оборонні лінії України, спричинивши хаос. 51-ша російська армія просунулася до Добропілля, логістичного центру України, тоді як 8-ма рухалася до Костянтинівки, залізничного вузла.
показать весь комментарий
28.09.2025 02:13 Ответить
Вибачаюсь переклад технічний он-лайн - повний виклад інтерв"ю у Швеця - посилання вище й розповідь про самого журналіста з досвідом підтримки УКраїни й освітлення подій ще в АТО та часів МІНСЬКИХ
ДУЖЕ ЦІКАВО!!!
показать весь комментарий
28.09.2025 02:20 Ответить
Підбадьорені заявами Трампа:
показать весь комментарий
28.09.2025 02:39 Ответить
Історія присутності цього журналіста на фронті в Україні ще з 2014 р викликає довіру. Й не я написала короткий вступ перед статтею. Але хочеться підтримати у людей надію- моя мета далеко в стороні від горя й крові .
показать весь комментарий
28.09.2025 03:04 Ответить
Погано у каців зі зброєю. Скоро будуть плюватися.
показать весь комментарий
28.09.2025 02:14 Ответить
пушкі для лохів
ножі для настоящих мастерів
показать весь комментарий
28.09.2025 04:12 Ответить
лезо руками не хапають
руку з ножем збивають, якщо є можливість

взагалі нехер по барах вештатись та з синяками бикувати
якщо ти поважна людина
показать весь комментарий
28.09.2025 04:14 Ответить
Ти явно або довбойолоп, або взагалі кацапський бот. Чехія не Кацапія і бари у чехів і близько не схожі на ті, в яких ти напиваєшся "до состоянія риз", як казав Швейк про фельлкурата Каца.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:06 Ответить
фельдкурата
показать весь комментарий
28.09.2025 09:10 Ответить
Це і є гібридна війна рашки проти ЄС.Руками дрібного криміналу вбивати професійних керівників служб,політиків.Згадайте з чього з чього починалась так званна "новоросія".Захватом адмін.будівель(Донецьк,Луганськ,Харків)при підтримки спецури кацапів і кацапського і місцеваго бидла:потім ліпили "народні республіки".
показать весь комментарий
28.09.2025 05:08 Ответить
коли хочуть вбити драку у барі не влаштовують
тихо увечері ніж у спину - так працюють мастера
навіть злякатись не встигнеш
показать весь комментарий
28.09.2025 05:18 Ответить
А ти хто? Той самий "майстер", чи бульварних детективів начитався?
показать весь комментарий
28.09.2025 09:09 Ответить
Швець - дуже фаховий аналітик та палкий прихильник України... Недаремно був резидентом розвідки у Вашингтоні...Слухати його задоволення для аналітично думаючих людей...аналіз Світової преси - блискучий...Що до генерала - меньше треба по кабаках шлятися...без охорони (якщо ти дійсно такий важливий)...часи змінилися
показать весь комментарий
28.09.2025 08:13 Ответить
 
 