В Чехии напали с ножом на бригадного генерала Хитьху, ответственного за разведку и развитие беспилотных систем
Руководителя службы армейской разведки Чехии, бригадного генерала Романа Хитьху госпитализировали после ножевого нападения.
Об этом сообщают чешские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания Aktuálně.cz, раненый генерал является одним из важнейших лиц во главе чешской армии. Кроме того, что Хитьха возглавляет отдел разведывательной поддержки Вооруженных сил Чехии, он также отвечает за развитие беспилотных систем в чешской армии, отмечает Novinky.cz.
Средства информации называют его близким к начальнику Генерального штаба Карелу Ржехки. Он также неоднократно участвовал в боевых миссиях, в частности в Афганистане.
Высокопоставленного чешского военного ранили 26 сентября, после этого он был госпитализирован.
Хитьха заявил, что нападение было неспровоцированным, и отказался комментировать его мотив.
"Я могу лишь подтвердить, что на меня было совершено неспровоцированное нападение с ножом, вследствие чего я получил травмы. Учитывая то, что полиция сейчас расследует это дело, я не буду давать дальнейших комментариев", - сказал лично Хитьха изданию Aktuálně.cz.
В материале говорится, что нападение произошло в ресторане или баре, а Хитьха, согласно сообщению, не был знаком с нападавшим. Когда тот собирался на него напасть, генерал якобы попытался прикрыть лезвие рукой и получил серьезное ранение, после которого его прооперировали.
це сторінка ось цього журналіста на сьогодні Radio THE TIMES
автор
@MaxRTucker
Максим Такер був київським кореспондентом The Times з 2014 по 2017 рік, а зараз є редактором закордонного відділу. Він повернувся до репортажів з передової війни в Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому. Він працював у країнах колишнього Радянського Союзу понад 14 років, зокрема як грантодавець для Фонду відкритого суспільства, редактор новин Kyiv Post та як активіст Amnesty International з питань України та Південного Кавказу. Він також писав для The Telegraph, The Guardian, The Independent, Newsweek та Politico.
'They're encircled, and we'll wait until they surrender, withdraw or die'
Ukrainian troops surround hundreds of Russian infantrymen, restoring hope after a brutal summer and, they say, swaying Trump in their favour
переклад посиланняДИСПЕТЧ | МАКСИМ ТАКЕР
«Вони оточені, і ми чекатимемо, поки вони здадуться, відступлять або помруть»
Українські війська оточили сотні російських піхотинців, відновлюючи надію після жорстокого літа та, за їхніми словами, схиляючи Трампа на свою користь"
ANTON SHTUKA FOR THE TIMES
https://www.thetimes.com/profile/maxim-tucker Maxim Tucker
, Dobropillia
Thursday September 25 2025, 9.30pm BST, The
Четвер, 25 вересня 2025 р., 21:30 за британським літнім часом, The Times
У підземному штабі 1-го Азовського армійського корпусу України начальник штабу розгортає зі столу секретні плани битв, а потім жестом вказує на великий екран із цифровою картою, яка детально відображає бої за Покровськ у режимі реального часу.
«Тут, тут і тут ми їх відрізали, вони тактично оточені», - каже підполковник «Лемко», вказуючи на точку, де росіяни прорвались на північний схід міста минулого місяця. На його карті показано сотні російських піхотинців, відрізаних у трьох кишенях українськими військами.
«Можливо, вони можуть сидіти там місяць, перш ніж помруть, здадуться або відступлять», - додає він. «Нас 40 000 проти понад 100 000 росіян. Ми перемогли тут завдяки маневреній обороні та швидким, якісним рішенням».
Під Покровськом Україна витримала літній наступ президента Путіна та місцями відкинула ворога після року поступових російських здобуттів. Підбадьорені заявами президента Трампа цього тижня про те, що Україна може повернути всю свою територію силою, командири, такі як Лемко, вважають, що саме їхня робота допомогла змінити думку президента США.
Працюючи через український додаток військового командування та управління «Дельта», Лемко показує українські та російські позиції, накладені на супутникові фотографії. Деталі значні: він вказує на місце, де росіяни прорили протитанковий рів, та на останнє відоме місце, де бачили російського снайпера.
В операційній кімнаті по сусідству командир 1-го армійського корпусу полковник Денис «Редіс» Прокопенко сидить серед своїх офіцерів, які керують операцією зі знищення оточених російських піхотинців. Останні миті життя їхніх ворогів транслюються у високій роздільній здатності через розвідувальні безпілотники.
34-річного Прокопенка було захоплено разом з рештою полку «Азов» на «Азовсталі» у 2022 році, а потім звільнено пізніше того ж року під час обміну полоненими. Його лідерські якості були випробувані, коли його та його офіцерів викликали для будівництва корпусу влітку, а потім вони, менш ніж наполовину сформовані, вступили в битву за Покровськ і отримали наказ взяти на себе командування.
Сильно пошкоджена багатоповерхова цегляна будівля, частково зруйнована з оголеними інтер'єрами та завалами біля основи, під ясним блакитним небом.
У червні в цей житловий будинок у Краматорську впала бомба, вбивши 11 людей.
АНТОН ШТУКА ДЛЯ THE TIMES
Навесні Путін зібрав величезні сили тут, на Донбасі, для свого літнього наступу, що складалися з 51-ї та 8-ї армій Росії та кількох бригад морської піхоти.
У липні ці сили прорвали оборонні лінії України, спричинивши хаос. 51-ша російська армія просунулася до Добропілля, логістичного центру України, тоді як 8-ма рухалася до Костянтинівки, залізничного вузла.
