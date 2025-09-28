В Чехии напали с ножом на бригадного генерала Хитьху, ответственного за разведку и развитие беспилотных систем

Руководителя службы армейской разведки Чехии, бригадного генерала Романа Хитьху госпитализировали после ножевого нападения.

Об этом сообщают чешские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания Aktuálně.cz, раненый генерал является одним из важнейших лиц во главе чешской армии. Кроме того, что Хитьха возглавляет отдел разведывательной поддержки Вооруженных сил Чехии, он также отвечает за развитие беспилотных систем в чешской армии, отмечает Novinky.cz.

Средства информации называют его близким к начальнику Генерального штаба Карелу Ржехки. Он также неоднократно участвовал в боевых миссиях, в частности в Афганистане.

Высокопоставленного чешского военного ранили 26 сентября, после этого он был госпитализирован.

Хитьха заявил, что нападение было неспровоцированным, и отказался комментировать его мотив.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Я могу лишь подтвердить, что на меня было совершено неспровоцированное нападение с ножом, вследствие чего я получил травмы. Учитывая то, что полиция сейчас расследует это дело, я не буду давать дальнейших комментариев", - сказал лично Хитьха изданию Aktuálně.cz.

В материале говорится, что нападение произошло в ресторане или баре, а Хитьха, согласно сообщению, не был знаком с нападавшим. Когда тот собирался на него напасть, генерал якобы попытался прикрыть лезвие рукой и получил серьезное ранение, после которого его прооперировали.

Читайте также: В Чехии создадут координационную группу для защиты от беспилотников, - Фиала