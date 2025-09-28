УКР
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та розвиток безпілотних систем

Роман Гітьха

Керівника служби армійської розвідки Чехії, бригадного генерала Романа Гітьху госпіталізували після ножового нападу.

Про це повіомляють чеські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання Aktuálně.cz, поранений генерал є однією з найважливіших осіб на чолі чеської армії. Окрім того, що Гітьху очолює відділ розвідувальної підтримки Збройних сил Чехії, він також відповідає за розвиток безпілотних систем у чеській армії, зазначає Novinky.cz.

Засоби інформації називають його близьким до начальника Генерального штабу Карела Ржехкі. Він також неодноразово брав участь у бойових місіях, зокрема в Афганістані.

Високопоставленого чеського військового поранили 26 вересня, після цього він був госпіталізований.

Гітьха заявив, що напад був неспровокованим, та відмовився коментувати його мотив.

"Я можу лише підтвердити, що на мене було скоєно неспровокований напад з ножем, в результаті чого я дістав травми. З огляду на те, що поліція зараз розслідує цю справу, я не буду давати подальших коментарів", - сказав особисто Гітьха виданню Aktuálně.cz.

У матеріалі йдеться, що напад стався у ресторані або барі, а Гітьха, згідно з повідомленням, не був знайомий з нападником. Коли той збирався на нього напасти, генерал нібито спробував прикрити лезо рукою та отримав серйозне поранення, після якого його прооперували.

ну що це як не ПОЧАЛОСЬ ?Жах!
показати весь коментар
28.09.2025 00:56 Відповісти
Путин и Лука в ступоре. Это изменило все: кто доложил Трампу об успехе ВСУ на Донбасе?
показати весь коментар
28.09.2025 01:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5nFV_lH0GVw
показати весь коментар
28.09.2025 01:10 Відповісти
 
 