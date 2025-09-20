У Чехії створять координаційну групу для захисту від безпілотників, - Фіала

Уряд Чехії ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від безпілотних літальних апаратів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International, про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час виступу перед журналістами на відкритті Днів НАТО у Мошнові.

Так, Фіала зазначив, що завдання експертів, серед іншого, полягатиме у моніторингу розвитку технологій та розробці відповідних заходів.

"Ми повинні реагувати на небезпеку, яка походить від російських безпілотників. Наш пріоритет - гарантувати безпеку громадян і бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників", - сказав прем’єр.

За його словами, до групи увійдуть експерти із міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, чеської армії, поліції та інших структур.

"Це ще один крок до того, щоб максимально гарантувати безпеку громадян. Таким чином, ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо у безпосередній близькості", – додав Фіала.

Він зауважив, що цей крок також відповідає вектору, за яким розвивається війна в Україні.

"Ми просто зобов'язані приділяти пильну увагу захисту від безпілотників", - наголосив Фіала.

Своєю чергою міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що уряд країни прагне йти шляхом багаторівневої протиповітряної оборони, яка не обмежується лише БпЛА.

"Той факт, що ми зараз завершуємо тендер на закупівлю кількох сотень дронів різних типів, також вписується у цю концепцію", – сказала вона.