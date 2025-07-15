Кубілюс закликав країни Балтії створити "дроновий заслін"

Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликає Литву, Латвію та Естонію створювати "дроновий заслін" і налагодити масове виробництво безпілотників після того, як російський безпілотник "Гербера" прилетів на територію Литви з Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Кубілюс зазначив, що можливість проникнення такого дрона на територію Литви існує. Проте не відомо, чи є у країни достатньо можливостей захищатися від таких дронів.

"Тому я завжди закликаю Литву і країни регіону подбати про створення так званого плану захисту східного кордону, плану фізичного захисту, насамперед шляхом встановлення цілої низки фізичних загороджень на землі. На мою думку, такий план має включати не тільки фізичний кордон, а й створення "дронового заслону", - зазначив єврокомісар.

За словами Кубілюса, ознак готовності Литви та країн Балтії відбивати можливі атаки дронів з боку Росії "не надто багато".

"Тому сьогодні потрібно не стільки виробляти дрони або закуповувати їх і зберігати на складі, скільки навчати і готувати команди фахівців, які могли б дуже швидко виробляти необхідну кількість дронів для цього заслону. Я вважаю, що Литва і країни Балтії повинні мати спільну концепцію не тільки зі зведення фізичного загородження, а й зі створення "дронового заслону", включно з підготовкою до їхнього масового виробництва", - сказав Кубілюс.

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Нагадаємо, зранку 10 липня з території Білорусі до Литви прилетів літальний апарат, схожий на саморобний БПЛА. За попередніми даними, БПЛА був зроблений із фанери та пінопласту. За даними Delfi, дрон, що впав, є російським безпілотним літальним апаратом "Гербера", який уже рік використовують у військових діях Росії проти України.