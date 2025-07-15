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Новости Противодействие беспилотникам РФ
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Кубилюс призвал страны Балтии создать "дроновый заслон"

Кубилюс призывал защищаться от российских дронов.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призывает Литву, Латвию и Эстонию создавать "дроновый заслон" и наладить массовое производство беспилотников после того, как российский беспилотник "Гербера" прилетел на территорию Литвы из Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Кубилюс отметил, что возможность проникновения такого дрона на территорию Литвы существует. Однако не известно, есть ли у страны достаточно возможностей защищаться от таких дронов.

"Поэтому я всегда призываю Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана защиты восточной границы, плана физической защиты, прежде всего путем установления целого ряда физических заграждений на земле. По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание "дронового заслона", - отметил еврокомиссар.

По словам Кубилюса, признаков готовности Литвы и стран Балтии отражать возможные атаки дронов со стороны России "не слишком много".

"Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона. Я считаю, что Литва и страны Балтии должны иметь общую концепцию не только по возведению физического заграждения, но и по созданию "дронового заслона", включая подготовку к их массовому производству", - сказал Кубилюс.

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Напомним, утром 10 июля с территории Беларуси в Литву прилетел летательный аппарат, похожий на самодельный БПЛА. По предварительным данным, БПЛА был сделан из фанеры и пенопласта. По данным Delfi, упавший дрон является российским беспилотным летательным аппаратом "Гербера", который уже год используют в военных действиях России против Украины.

Автор: 

беспилотник (3933) Литва (2532) Балтия (366) россия (96590) Кубилюс Андрюс (58)


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Смажений півень клюнв таки... а раніше чого не "треба було"? І чому тільки "заслін" а не превентивно сформувати дронові війська і для нападу у відповідь, для створення "беферної зони"? Як ви за_ї_bа_ли вже, оцим постійним "страхом ескалації", вона і так іде вже по повній, і поки у вас є час, куплений за Українськи життя, РОБІТЬ ЩОСЬ НАРЕШТІ!
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15.07.2025 11:41 Ответить
Беда что никто не хочет наносить превентивные удары. Ждут пока жареный питун укусит..
Или они ( ес) реально негласно договорились что время на вооружение есть пока Украина держится, для того и подкидывают оружие
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15.07.2025 11:56 Ответить
 
 