В Чехии создадут координационную группу для защиты от беспилотников, - Фиала

Правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы по защите страны от беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International, об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время выступления перед журналистами на открытии Дней НАТО в Мошнове.

В частности, Фиала отметил, что задача экспертов, среди прочего, будет заключаться в мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер.

"Мы должны реагировать на опасность, которая исходит от российских беспилотников. Наш приоритет - гарантировать безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников", - сказал премьер.

По его словам, в группу войдут эксперты из министерств обороны, внутренних дел, транспорта, чешской армии, полиции и других структур.

"Это еще один шаг к тому, чтобы максимально гарантировать безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости", - добавил Фиала.

Он отметил, что этот шаг также соответствует вектору, по которому развивается война в Украине.

"Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников", - подчеркнул Фиала.

В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что правительство страны стремится идти по пути многоуровневой противовоздушной обороны, которая не ограничивается только БпЛА.

"Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов различных типов, также вписывается в эту концепцию", - сказала она.