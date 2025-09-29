Українці в Чехії приносять дохід удвічі більший за витрати на їхнє утримання

Українські біженці цього року принесли до бюджету Чехії €616 млн, що вдвічі перевищує витрати на їхнє утримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Radio Prague International, у першій половині 2025 року громадяни України, які виїхали через війну, сплатили податки та соціальні внески на суму 15 млрд крон (€616 млн).

Чехія витратила 7,6 млрд крон (€312 млн) на житло, гуманітарну допомогу, освіту та медичне обслуговування українських переселенців. Уже з третього кварталу 2023 року їхні податки та внески перевищили витрати на підтримку.

Наразі в Чехії працюють близько 169 000 українців зі статусом тимчасового захисту. Більшість зайняті у сфері послуг, промисловості та будівництва.

Фахівці зазначають, що внесок українських переселенців у чеську економіку постійно зростає, що підтверджує ефективність інтеграції та позитивний вплив на державний бюджет.

