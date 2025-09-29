УКР
Новини Українці в Чехії
Українці в Чехії приносять дохід удвічі більший за витрати на їхнє утримання

Переселенці в Чехії приносять доход більший, ніж країна витрачає на їхнє утримання

Українські біженці цього року принесли до бюджету Чехії €616 млн, що вдвічі перевищує витрати на їхнє утримання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Radio Prague International, у першій половині 2025 року громадяни України, які виїхали через війну, сплатили податки та соціальні внески на суму 15 млрд крон (€616 млн).

Чехія витратила 7,6 млрд крон (€312 млн) на житло, гуманітарну допомогу, освіту та медичне обслуговування українських переселенців. Уже з третього кварталу 2023 року їхні податки та внески перевищили витрати на підтримку. 

Наразі в Чехії працюють близько 169 000 українців зі статусом тимчасового захисту. Більшість зайняті у сфері послуг, промисловості та будівництва.

Фахівці зазначають, що внесок українських переселенців у чеську економіку постійно зростає, що підтверджує ефективність інтеграції та позитивний вплив на державний бюджет.

біженці (1981) доходи (659) Чехія (1716)
У мене таке враження, що в Чехії до українців набагато краще відносяться, особливо в порівнянні з відношенням до українців в Польщі.
показати весь коментар
29.09.2025 19:55 Відповісти
Так і є. А знаєте чому? Тому шо немає спільного та спірного кордону, а ще важливо, що в Чехії маньше кацапсячої пропаганди прижилось.
показати весь коментар
29.09.2025 19:58 Відповісти
Таке враження,що фсб засіло в цензорі.То стаття,що в Польщі ми економіку всю держимо ,тепер про ЧЕхію Ало,люди,чи ви подуріли,чи вам платять за нагнітання воржнечі до держав які нам допомогають СХАМЕНІТЬСЯ Не виїзжайте працюйте в Україні Робочих рук не хватає,а ще більше в ЗСУ. Неведіться на такі провокації
показати весь коментар
29.09.2025 20:03 Відповісти
"Робочих рук не хватає, а ще більше в ЗСУ. Неведіться на такі провокації"

А чия це провокація, коли "потенційним захисникам 18-22" дали втекти?
показати весь коментар
29.09.2025 20:08 Відповісти
Коли платитимуть добре, то будуть і в Україні люди працювати.
показати весь коментар
29.09.2025 20:10 Відповісти
А могли б Україні стільки користі приносити. Але в нас при владі одні телепні сидять. Да і не тільки при владі. Даже тут в коментарях половина верещала що потрібно випустити з України всіх хто хоче. А хто залишився обо трьохкратними податками обкладуть або на фронт по третьому колу
показати весь коментар
29.09.2025 20:14 Відповісти
Там дуже суворі закони щодо використання нелегальної праці і несплати податків..роботодавці ссуться..навіть на приватному будівництві офіційно оформлюють..і за це робітнику нараховується пенсійний стаж
показати весь коментар
29.09.2025 20:34 Відповісти
 
 