ЄС готується до припинення тимчасового захисту для українців. На що можуть розраховувати біженці?

Європейський Союз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Так, Рада ЄС оприлюднила рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому.

Тимчасовий захист для українців у країнах Євросоюзу діє до 4 березня 2027 року, йдеться в документі, передає Інтерфакс-Україна.

Наголошується, що план поетапного завершення тимчасового захисту передбачає плавний і координований перехід, що враховує як можливості України, так і потреби біженців.

Оскільки багато громадян України вже інтегрувалися в ЄС, вивчили мови, мають роботу, а діти отримують освіту, країни-члени мають створювати можливості для їх переходу на національні дозволи на проживання. Зойрема, йдеться про посвідки на проживання на підставі працевлаштування, навчання, наукових досліджень, сімейних обставин або інших причин.

Рада ЄС наполягає, що повернення в Україну має відбуватися поступово і добровільно. Для досягнення цієї мети мають бути розроблені спеціальні програми з пріоритетом на реінтеграцію на території України.

Ці програми мають включати допомогу в пошуку житла, доступ до медичних послуг та базової інфраструктури. Фінансування ініціатив може здійснюватися коштом фондів ЄС та за підтримки міжнародних організацій.

Для родин з дітьми передбачена можливість залишитися до закінчення навчального року якщо дитина відвідує школу на території Євросоюзу.

Легальне перебування людей з особливими потребами на території України буде продовжено до моменту, коли Україна зможе надати необхідну підтримку.

Для інформування біженців про можливості переходу на інші статуси та про програми повернення планується використовувати Unity Hubs, де будуть доступні консультації та роз'яснювальні матеріали.

Координація дій між країнами ЄС та Україною відбуватиметься в рамках спеціальних платформ.

Євросоюз наголошує на необхідності єдиного підходу, щоб уникнути перевантаження національних систем і забезпечити справедливий розподіл відповідальності.

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук говорила, що українська влада має підготувати систему соціальної підтримки для українських біженців, які повертатимуться з Польщі, зокрема тих категорій громадян, які не можуть працювати.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.