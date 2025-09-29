УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини Фото Посольство Чехії в Москві обмалювали вандали
5 649 9

Чеське посольство в Москві обписали лайливими словами та графіті. МЗС Чехії назвало малюнки "портретами Путіна". ФОТО

У ніч на понеділок, 29 вересня, вандали пошкодили будівлю посольства Чехії в Москві. Невідомі нанесли лайливі слова чеською мовою та намалювали непристойні малюнки.

Про це пише Novinky з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, передає Цензор.НЕТ.

Ліпавський опублікував фото чеського посольства у Москві, на яких видно, що на будівлі лишили образливі написи й малюнки чоловічих статевих органів.

Посольство Чехії в Москві обмалювали вандали
Фото: X / Jan Lipavský

Крім того, до однієї з пляшок, яку знайшли на місці й за допомогою якої вандали, ймовірно, обливали посольство зеленою рідиною, було прикріплено записку з написом "Чехи — під#ри".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та розвиток безпілотних систем

"Сьогодні вночі кілька російських вандалів розмалювали наше посольство в Москві зображеннями Володимира Путіна. Попри безсумнівну художню цінність цих малюнків, нам доведеться їх змити", - прокоментував неназваний чеський дипломат, якого цитує Novinky.

Посольство Чехії в Москві обмалювали вандали
Фото: X / Jan Lipavský
Посольство Чехії в Москві обмалювали вандали
Фото: X / Jan Lipavský

Реакція МЗС Чехії

Також на інцидент відреагував і глава МЗС Ліпавський. За його словами, посол у Москві Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту російському МЗС.

"Ми вимагатимемо інформації про затриманих і компенсації за матеріальну шкоду. Кожна держава має забезпечувати захист дипломатів і безпеку своїх представництв. Ця атака є неприпустимою", - наголосив він.

Пізніше Ліпавський сказав журналістам, що двох людей, причетних до вандалізму, вже затримали, інших двох іще шукають.

Читайте також: Пошкодження української церкви у Польщі: поліція затримала зловмисника

Наголошується, що це не перший випадок нападу на чеське посольство. У 2020 році група людей у ​​масках вивісила на огорожі посольства транспарант "Стоп фашизму" та кинула до будівлі кілька димових шашок. Відповідальність за напад взяла на себе партія "Інша Росія", яка заявила, що акція була відповіддю на демонтаж у Празі пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву. Російська влада не притягнула винних до відповідальності.

Автор: 

москва (1278) посольство (964) Чехія (1716) вандалізм (440) Ліпавський Ян (145)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московіти, де живуть, там і гадять! Це у них після толстоєвскага такі незворотні зміни!! Надивляться сруськай балєт, начитаються Гумільов і пішли лайном двері мазати по під'їздах!! Це у них такий переляк перед Цивілізованим Світом, після кріпосного права!!
показати весь коментар
29.09.2025 18:11 Відповісти
Дотепна відповідь чехів
показати весь коментар
29.09.2025 18:18 Відповісти
Кацапи настільки ******* свого вождя що малюють його портрет усюди куди дотягнеться їхня ратиця
показати весь коментар
29.09.2025 18:21 Відповісти
це ж успіх, якщо тебе лають лапті - ти на вірному шляху, це ж найкращий лакмус. Гидко, що мити все це прийдеться, проте надпис треба прикрасити тим, що чехи вигадали - портрет путіна. Вони самі все змиють за годину
показати весь коментар
29.09.2025 18:30 Відповісти
Та позачиняйте вже ті посольства і крапка.
показати весь коментар
29.09.2025 18:34 Відповісти
Молодцы. Вовремя. Через несколько дней в Чехии выборы. Думаю это уменьшит голоса прокацапской партии Бабиша.
показати весь коментар
29.09.2025 19:12 Відповісти
"...Чеське посольство в Москві обписали..." ну звучить якось не комільфо. Начеб там під посольством пИсали. Ну якось би було б правильно і літературно українською - обмалювали або зробили нецензурні чи лайливі написи.
показати весь коментар
29.09.2025 19:12 Відповісти
каждый делится тем,что у него есть..раша параша портретами пуйла..похож .шельма!
показати весь коментар
29.09.2025 19:33 Відповісти
А дійсно дуже на пуціна схоже...
Як живий...))
показати весь коментар
29.09.2025 20:12 Відповісти
 
 