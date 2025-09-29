Чеське посольство в Москві обписали лайливими словами та графіті. МЗС Чехії назвало малюнки "портретами Путіна". ФОТО

У ніч на понеділок, 29 вересня, вандали пошкодили будівлю посольства Чехії в Москві. Невідомі нанесли лайливі слова чеською мовою та намалювали непристойні малюнки.

Про це пише Novinky з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, передає Цензор.НЕТ.

Ліпавський опублікував фото чеського посольства у Москві, на яких видно, що на будівлі лишили образливі написи й малюнки чоловічих статевих органів.

Фото: X / Jan Lipavský

Крім того, до однієї з пляшок, яку знайшли на місці й за допомогою якої вандали, ймовірно, обливали посольство зеленою рідиною, було прикріплено записку з написом "Чехи — під#ри".

"Сьогодні вночі кілька російських вандалів розмалювали наше посольство в Москві зображеннями Володимира Путіна. Попри безсумнівну художню цінність цих малюнків, нам доведеться їх змити", - прокоментував неназваний чеський дипломат, якого цитує Novinky.

Фото: X / Jan Lipavský

Фото: X / Jan Lipavský

Реакція МЗС Чехії

Також на інцидент відреагував і глава МЗС Ліпавський. За його словами, посол у Москві Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту російському МЗС.

"Ми вимагатимемо інформації про затриманих і компенсації за матеріальну шкоду. Кожна держава має забезпечувати захист дипломатів і безпеку своїх представництв. Ця атака є неприпустимою", - наголосив він.

Пізніше Ліпавський сказав журналістам, що двох людей, причетних до вандалізму, вже затримали, інших двох іще шукають.

Наголошується, що це не перший випадок нападу на чеське посольство. У 2020 році група людей у ​​масках вивісила на огорожі посольства транспарант "Стоп фашизму" та кинула до будівлі кілька димових шашок. Відповідальність за напад взяла на себе партія "Інша Росія", яка заявила, що акція була відповіддю на демонтаж у Празі пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву. Російська влада не притягнула винних до відповідальності.