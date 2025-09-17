УКР
Новини Пошкодження української церкви у Польщі
Пошкодження української церкви у Польщі: поліція затримала зловмисника

Фото: фейсбук Василя Боднара

Польські правоохоронці затримали чоловіка, який кілька днів тому пошкодив дах і зрізав хрест із головного купола Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці у місті Легниця.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліція розшукувала зловмисника майже чотири дні. У середу, 17 вересня, 29-річному чоловікові висунули три звинувачення: замах на крадіжку, скоєння крадіжки та знищення хреста, чим він образив релігійні почуття греко-католицької спільноти.

Чоловік запевняє, що діяв сам, а до відпилювання хреста готувався тривалий час. 

Як зазначила речниця Окружної прокуратури в Лігниці Ліліана Лукасевич, попередні злочини затриманого також були пов’язані з цією ж святинею.

"Раніше чоловік намагався вкрасти мідний дах із ризниці цієї ж парафії. Однак йому це не вдалося через те, що спрацювала сигналізація. Згодом, готуючись до крадіжки хреста, він викрав драбину вартістю понад 1600 злотих, знявши її з автомобіля типу бус", - розповіла вона.

Читайте також: Підозрюваних у вандалізмі українців взяли під варту в Польщі, - МЗС

Одразу після затримання зловмисник у розмові з поліцейськими заявив, що був переконаний: хрест, зрізаний із верхівки купола, виготовлений зі срібла. Однак на думку слідчого, затриманий мав усвідомлювати нематеріальну цінність хреста.

Раніше повідомлялося, що у польському місті Легниця невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Посол України в Польщі вимагав розслідування.

Дивіться також: Невідомі зрізали хрест з української церкви у Польщі: посольство вимагає розслідування. ФОТО

+5
Якби це був українець , то це знали би всі ...
17.09.2025 21:45 Відповісти
+4
Добре хоч не українець виявилося...
17.09.2025 21:37 Відповісти
+2
Я теж. Але з інших подробиць можна здогадатися, що він там давно місцевий і якби був українцем то про це неодмінно б заявили.
17.09.2025 21:50 Відповісти
Добре хоч не українець виявилося...
17.09.2025 21:37 Відповісти
Звідки така впевненість ? Зі статті я не побачив відповіді на питання якої нації зловмисник.
17.09.2025 21:41 Відповісти
Я теж. Але з інших подробиць можна здогадатися, що він там давно місцевий і якби був українцем то про це неодмінно б заявили.
17.09.2025 21:50 Відповісти
жах що робиться !
17.09.2025 21:45 Відповісти
щось в Норвегії трапилось ...?
17.09.2025 21:52 Відповісти
А національність ? Національність, сестра!!!
17.09.2025 22:32 Відповісти
Втопити! Якщо утоне - то не Відьмак!!
