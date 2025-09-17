Пошкодження української церкви у Польщі: поліція затримала зловмисника

Фото: фейсбук Василя Боднара

Польські правоохоронці затримали чоловіка, який кілька днів тому пошкодив дах і зрізав хрест із головного купола Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці у місті Легниця.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліція розшукувала зловмисника майже чотири дні. У середу, 17 вересня, 29-річному чоловікові висунули три звинувачення: замах на крадіжку, скоєння крадіжки та знищення хреста, чим він образив релігійні почуття греко-католицької спільноти.

Чоловік запевняє, що діяв сам, а до відпилювання хреста готувався тривалий час.

Як зазначила речниця Окружної прокуратури в Лігниці Ліліана Лукасевич, попередні злочини затриманого також були пов’язані з цією ж святинею.

"Раніше чоловік намагався вкрасти мідний дах із ризниці цієї ж парафії. Однак йому це не вдалося через те, що спрацювала сигналізація. Згодом, готуючись до крадіжки хреста, він викрав драбину вартістю понад 1600 злотих, знявши її з автомобіля типу бус", - розповіла вона.

Читайте також: Підозрюваних у вандалізмі українців взяли під варту в Польщі, - МЗС

Одразу після затримання зловмисник у розмові з поліцейськими заявив, що був переконаний: хрест, зрізаний із верхівки купола, виготовлений зі срібла. Однак на думку слідчого, затриманий мав усвідомлювати нематеріальну цінність хреста.

Раніше повідомлялося, що у польському місті Легниця невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Посол України в Польщі вимагав розслідування.

Дивіться також: Невідомі зрізали хрест з української церкви у Польщі: посольство вимагає розслідування. ФОТО