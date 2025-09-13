Невідомі зрізали хрест з української церкви у Польщі: посольство вимагає розслідування. ФОТО
У польському місті Легниця невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив посол України в Польщі Андрій Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (13 вересня, - ред.), у переддень великого християнського свята - Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці", - розповів дипломат.
Зазначається, що посольство України в Республіці Польща у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців.
"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі. Закликаю польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", - наголосив Боднар.
Де, гроші, Вово?
Всі пішли на Квартал і Дебіломарафон?
це прокляття на століття
будуть дохнути як мухи, ті, хто це зообив