УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8747 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пошкодження української церкви у Польщі
2 847 20

Невідомі зрізали хрест з української церкви у Польщі: посольство вимагає розслідування. ФОТО

У польському місті Легниця невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив посол України в Польщі Андрій Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (13 вересня, - ред.), у переддень великого християнського свята - Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці", - розповів дипломат.

церква
Фото: фейсбук Василя Боднара

Зазначається, що посольство України в Республіці Польща у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців.

"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі. Закликаю польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", - наголосив Боднар.

Читайте також: Україна та Польща ініціюють створення робочої групи для врегулювання історичних питань, - посол Боднар

Автор: 

Боднар Василь (159) пошкодження (176) Польща (8921) церква (706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
ВСЕ ДОБРЕ ВІДОМО.З 1917 РОКУ "СПЕЦАЛІСТИ" ПО ЗРІЗУВАННЮ ХРЕСТІВ З ХРАМІВ НАРОДЖУЮТЬСЯ В КРАЇНІ АНТИХРИСТА - РАБСІЇ
показати весь коментар
13.09.2025 19:38 Відповісти
+10
мішав прольоту шахедам
показати весь коментар
13.09.2025 19:41 Відповісти
+9
Питання, де українська пропаганда і промоушн України у Європі?
Де, гроші, Вово?
Всі пішли на Квартал і Дебіломарафон?
показати весь коментар
13.09.2025 19:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСЕ ДОБРЕ ВІДОМО.З 1917 РОКУ "СПЕЦАЛІСТИ" ПО ЗРІЗУВАННЮ ХРЕСТІВ З ХРАМІВ НАРОДЖУЮТЬСЯ В КРАЇНІ АНТИХРИСТА - РАБСІЇ
показати весь коментар
13.09.2025 19:38 Відповісти
Стопудово якісь п'яні кацапи підпитані ще скрєпами.
показати весь коментар
13.09.2025 19:42 Відповісти
Питання, де українська пропаганда і промоушн України у Європі?
Де, гроші, Вово?
Всі пішли на Квартал і Дебіломарафон?
показати весь коментар
13.09.2025 19:56 Відповісти
Ви недооцінюєте поляків, які теж бувають різними.
показати весь коментар
13.09.2025 20:12 Відповісти
Непогано ляхи й українські церкви палили ,а на місці українських кладовищ смітники робили,сам бачив, бо об'їздив все прикордоння польське,колись наша Холмщина.
показати весь коментар
13.09.2025 20:57 Відповісти
мішав прольоту шахедам
показати весь коментар
13.09.2025 19:41 Відповісти
Чому тільки посольство України вимагає розслідування? Чому те ж саме не вимагає Папа Римський, адже церква греко-католицька?
показати весь коментар
13.09.2025 19:49 Відповісти
А тм йому листа напиши. І колєгам з Донецька порадь..
показати весь коментар
13.09.2025 19:57 Відповісти
Глибока думка. Я над нею обов'язково подумаю.
показати весь коментар
13.09.2025 20:06 Відповісти
все розважаєшся, кацапка?
показати весь коментар
13.09.2025 21:33 Відповісти
Можливо тому, що Папа Римський відає Римо-католицькою церквою, а греко-католицька церква зберігає візантійську літургійну традицію. Хоч Греко-католицькі церкви, зберігаючи свої східні традиції, все таки визнають верховну владу Папи Римського.
показати весь коментар
13.09.2025 20:02 Відповісти
він обома відає,не меліть дурниць
показати весь коментар
13.09.2025 20:08 Відповісти
В Римську церкву входять і ортодоксальні церкви, з "православним" обрядом і деякі інші.
показати весь коментар
13.09.2025 20:13 Відповісти
Бабло не пахне..
показати весь коментар
13.09.2025 20:41 Відповісти
Якщо обидві політичні сили будуть свої передвиборчі платформи на анти-українській риториці, то іншого результату годі й чекати.
показати весь коментар
13.09.2025 20:12 Відповісти
Ці політичні сили підігрують настроям, які вже впроваджені в маси і культивуються далі.
показати весь коментар
13.09.2025 20:15 Відповісти
..і ніхто нічого не бачив, не чув.. це ж не на стіні щось намалювати - туди ще потрібно залізти, на цей купол, спиляти.. Карлсон залетів чи людина-павук стрибав?
показати весь коментар
13.09.2025 20:12 Відповісти
Є ще в Польщі ентузіасти, готові залізти на купол церкви і спиляти хрест.
показати весь коментар
13.09.2025 20:18 Відповісти
ідіоти
це прокляття на століття
будуть дохнути як мухи, ті, хто це зообив
показати весь коментар
13.09.2025 21:17 Відповісти
Зелено-єрмаки вбили українську школу дипломатії, перетворивши її на 95кв. і Ко...
показати весь коментар
13.09.2025 21:22 Відповісти
 
 