Неизвестные срезали крест с украинской церкви в Польше: посольство требует расследования. ФОТО
В польском городе Легница неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил посол Украины в Польше Андрей Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня (13 сентября. - Ред.), в канун великого христианского праздника - Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице", - рассказал дипломат.
Отмечается, что посольство Украины в Республике Польша в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников.
"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично: сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения - приговоров суда в соответствии с законодательством Польши. Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", - подчеркнул Боднар.
Де, гроші, Вово?
Всі пішли на Квартал і Дебіломарафон?
це прокляття на століття
будуть дохнути як мухи, ті, хто це зообив