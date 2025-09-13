РУС
Повреждение украинской церкви в Польше
Неизвестные срезали крест с украинской церкви в Польше: посольство требует расследования. ФОТО

В польском городе Легница неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил посол Украины в Польше Андрей Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (13 сентября. - Ред.), в канун великого христианского праздника - Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице", - рассказал дипломат.

церковь
Фото: фейсбук Василия Боднара

Отмечается, что посольство Украины в Республике Польша в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично: сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения - приговоров суда в соответствии с законодательством Польши. Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", - подчеркнул Боднар.

ВСЕ ДОБРЕ ВІДОМО.З 1917 РОКУ "СПЕЦАЛІСТИ" ПО ЗРІЗУВАННЮ ХРЕСТІВ З ХРАМІВ НАРОДЖУЮТЬСЯ В КРАЇНІ АНТИХРИСТА - РАБСІЇ
13.09.2025 19:38 Ответить
Стопудово якісь п'яні кацапи підпитані ще скрєпами.
13.09.2025 19:42 Ответить
Питання, де українська пропаганда і промоушн України у Європі?
Де, гроші, Вово?
Всі пішли на Квартал і Дебіломарафон?
13.09.2025 19:56 Ответить
Ви недооцінюєте поляків, які теж бувають різними.
13.09.2025 20:12 Ответить
Непогано ляхи й українські церкви палили ,а на місці українських кладовищ смітники робили,сам бачив, бо об'їздив все прикордоння польське,колись наша Холмщина.
13.09.2025 20:57 Ответить
мішав прольоту шахедам
13.09.2025 19:41 Ответить
Чому тільки посольство України вимагає розслідування? Чому те ж саме не вимагає Папа Римський, адже церква греко-католицька?
13.09.2025 19:49 Ответить
А тм йому листа напиши. І колєгам з Донецька порадь..
13.09.2025 19:57 Ответить
Глибока думка. Я над нею обов'язково подумаю.
13.09.2025 20:06 Ответить
Можливо тому, що Папа Римський відає Римо-католицькою церквою, а греко-католицька церква зберігає візантійську літургійну традицію. Хоч Греко-католицькі церкви, зберігаючи свої східні традиції, все таки визнають верховну владу Папи Римського.
13.09.2025 20:02 Ответить
він обома відає,не меліть дурниць
13.09.2025 20:08 Ответить
В Римську церкву входять і ортодоксальні церкви, з "православним" обрядом і деякі інші.
13.09.2025 20:13 Ответить
Бабло не пахне..
13.09.2025 20:41 Ответить
Якщо обидві політичні сили будуть свої передвиборчі платформи на анти-українській риториці, то іншого результату годі й чекати.
13.09.2025 20:12 Ответить
Ці політичні сили підігрують настроям, які вже впроваджені в маси і культивуються далі.
13.09.2025 20:15 Ответить
..і ніхто нічого не бачив, не чув.. це ж не на стіні щось намалювати - туди ще потрібно залізти, на цей купол, спиляти.. Карлсон залетів чи людина-павук стрибав?
13.09.2025 20:12 Ответить
Є ще в Польщі ентузіасти, готові залізти на купол церкви і спиляти хрест.
13.09.2025 20:18 Ответить
ідіоти
це прокляття на століття
будуть дохнути як мухи, ті, хто це зообив
13.09.2025 21:17 Ответить
Зелено-єрмаки вбили українську школу дипломатії, перетворивши її на 95кв. і Ко...
13.09.2025 21:22 Ответить
 
 