Неизвестные срезали крест с украинской церкви в Польше: посольство требует расследования. ФОТО

В польском городе Легница неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил посол Украины в Польше Андрей Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (13 сентября. - Ред.), в канун великого христианского праздника - Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице", - рассказал дипломат.

Фото: фейсбук Василия Боднара

Отмечается, что посольство Украины в Республике Польша в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично: сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения - приговоров суда в соответствии с законодательством Польши. Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", - подчеркнул Боднар.

Читайте также: Украина и Польша инициируют создание рабочей группы для урегулирования исторических вопросов, - посол Боднар