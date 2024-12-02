РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6854 посетителя онлайн
Новости
831 10

Украина и Польша инициируют создание рабочей группы по урегулированию исторических вопросов, - посол Боднар

Україна та Польща працюють над створенням робочої групи щодо розв'язання історичних проблем

Украина и Польша работают над созданием совместной рабочей группы, которая имеет целью решить проблемные исторические вопросы. Встреча может состояться уже в ближайшее время.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.

Основной вопрос на повестке дня наших отношений - это начало работы двусторонней рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов в исторической сфере, которая будет действовать под эгидой министерств культуры обеих стран. Мы работаем над повесткой дня и хотим, чтобы эта группа собралась как можно скорее", - заявил посол.

Дипломат также анонсировал встречу руководителей минкультов Украины и Польши - Николая Точицкого и Анны Врублевской, которые совместно определят, где и когда состоится первое заседание группы.

Смотрите также: Польша будет строить "Восточный щит" на границе с Украиной, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее и там, - Туск. ФОТО

"Они должны начать диалог относительно политически чувствительной темы: чествование мест памяти в Украине и Польше, совершенствование соответствующих процедур", - подчеркнул украинский дипломат.

Боднар добавил также, что такая инициатива, как "Пламя братства", является показателем открытости двух обществ для достойного чествования мест памяти, согласно имеющимся в обеих странах традициям.

Читайте также: МИД: Варшава заверила, что местам захоронений украинцев в Польше уделят должное внимание

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

Читайте также: Польские специалисты в течение суток готовы выехать в Украину для эксгумации жертв Волынской трагедии, - глава Института нацпамяти Навроцкий

Автор: 

Боднар Василий (162) история (2017) Польша (8408) Украина (44936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Яке важливе питання, якраз на часі для українців.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:56
+6
Ви краще розберіться зі Смоленською трагедією .
показать весь комментарий
02.12.2024 19:28
+5
Вже ж за Ющенка врегульовували. Якої біди поляки знову тим питанням колотять?
показать весь комментарий
02.12.2024 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке важливе питання, якраз на часі для українців.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:56 Ответить
Згідно транслітерації пані міністр звати Ханна, а не Ганна.
показать весь комментарий
02.12.2024 19:34 Ответить
Вже ж за Ющенка врегульовували. Якої біди поляки знову тим питанням колотять?
показать весь комментарий
02.12.2024 18:56 Ответить
не знаю чим закінчиться ця волокіта але впевнений на всі 100 що робоча група з нашої сторони буде набрана з чоловіків від 25 до 45 років, здорових, крепких.
ну Ви самі зрозуміли....
показать весь комментарий
02.12.2024 19:09 Ответить
Правильно! І почать з Кревської та Берестейської уній!
показать весь комментарий
02.12.2024 19:16 Ответить
Зрозуміло. Підставили дупи мадярам, тепер підставили пшекам, хто наступний?
показать весь комментарий
02.12.2024 19:20 Ответить
Молдавани, турки, та загалом всі кому не ліньки. Поляки показали приклад.
показать весь комментарий
02.12.2024 19:30 Ответить
А цим, мля вАлинська різня під час війни спокою не дає. Закінчиться ця проблема, знайдуть іншу. Аби державні кошти дерибанити з обох боків.
показать весь комментарий
02.12.2024 19:20 Ответить
Ви краще розберіться зі Смоленською трагедією .
показать весь комментарий
02.12.2024 19:28 Ответить
Розмова нічого не коштує?
Особливо, коли це нічого не приходить.
Політична химерна не має нічого спільного з реальним вирішенням проблеми. І ось зараз є проблема, і це дійсно величезне. Це навіть призводить до ворожнечі між Польщею та Україною. Нехтування цим питанням зашкодить лише Україні. І шкода буде на багатьох рівнях: економічна, військова чи міжнародна.
У той час як у 2022 році 95% поляків оголосили свою готовність підтримувати Україну сьогодні, майже 70% польських громадян неохоче надають таку допомогу.
Хто завдячує?
Подумайте самі!
У травні 2025 року вибори президента будуть у Польщі. Незабаром уряд зміниться в Польщі. Питання про те, яким буде підхід польської влади до України.
Байдужий чи неохоче?
Це залежить лише від України.
Немає причин розраховувати на повну співчуття з боку Польщі до України.
Хто завдячує?
Подумайте самі.
Політики керують нами, але вони повинні слухати громадян. Не тільки дуриться дурість. І громадяни з такими дурними речами іноді дурні і в них вірять.
А наслідки?
Хто врегулювати політиків?
Хто страждає?
Подумайте, люди, подумайте !!!
показать весь комментарий
03.12.2024 14:21 Ответить
 
 