Украина и Польша инициируют создание рабочей группы по урегулированию исторических вопросов, - посол Боднар

Украина и Польша работают над созданием совместной рабочей группы, которая имеет целью решить проблемные исторические вопросы. Встреча может состояться уже в ближайшее время.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.

Основной вопрос на повестке дня наших отношений - это начало работы двусторонней рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов в исторической сфере, которая будет действовать под эгидой министерств культуры обеих стран. Мы работаем над повесткой дня и хотим, чтобы эта группа собралась как можно скорее", - заявил посол.

Дипломат также анонсировал встречу руководителей минкультов Украины и Польши - Николая Точицкого и Анны Врублевской, которые совместно определят, где и когда состоится первое заседание группы.

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"Они должны начать диалог относительно политически чувствительной темы: чествование мест памяти в Украине и Польше, совершенствование соответствующих процедур", - подчеркнул украинский дипломат.

Боднар добавил также, что такая инициатива, как "Пламя братства", является показателем открытости двух обществ для достойного чествования мест памяти, согласно имеющимся в обеих странах традициям.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

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