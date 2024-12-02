Украина и Польша инициируют создание рабочей группы по урегулированию исторических вопросов, - посол Боднар
Украина и Польша работают над созданием совместной рабочей группы, которая имеет целью решить проблемные исторические вопросы. Встреча может состояться уже в ближайшее время.
Об этом в комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.
Основной вопрос на повестке дня наших отношений - это начало работы двусторонней рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов в исторической сфере, которая будет действовать под эгидой министерств культуры обеих стран. Мы работаем над повесткой дня и хотим, чтобы эта группа собралась как можно скорее", - заявил посол.
Дипломат также анонсировал встречу руководителей минкультов Украины и Польши - Николая Точицкого и Анны Врублевской, которые совместно определят, где и когда состоится первое заседание группы.
"Они должны начать диалог относительно политически чувствительной темы: чествование мест памяти в Украине и Польше, совершенствование соответствующих процедур", - подчеркнул украинский дипломат.
Боднар добавил также, что такая инициатива, как "Пламя братства", является показателем открытости двух обществ для достойного чествования мест памяти, согласно имеющимся в обеих странах традициям.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
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ну Ви самі зрозуміли....
Особливо, коли це нічого не приходить.
Політична химерна не має нічого спільного з реальним вирішенням проблеми. І ось зараз є проблема, і це дійсно величезне. Це навіть призводить до ворожнечі між Польщею та Україною. Нехтування цим питанням зашкодить лише Україні. І шкода буде на багатьох рівнях: економічна, військова чи міжнародна.
У той час як у 2022 році 95% поляків оголосили свою готовність підтримувати Україну сьогодні, майже 70% польських громадян неохоче надають таку допомогу.
Хто завдячує?
Подумайте самі!
У травні 2025 року вибори президента будуть у Польщі. Незабаром уряд зміниться в Польщі. Питання про те, яким буде підхід польської влади до України.
Байдужий чи неохоче?
Це залежить лише від України.
Немає причин розраховувати на повну співчуття з боку Польщі до України.
Хто завдячує?
Подумайте самі.
Політики керують нами, але вони повинні слухати громадян. Не тільки дуриться дурість. І громадяни з такими дурними речами іноді дурні і в них вірять.
А наслідки?
Хто врегулювати політиків?
Хто страждає?
Подумайте, люди, подумайте !!!