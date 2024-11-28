МИД: Варшава заверила, что местам захоронений украинцев в Польше уделят должное внимание

Украинская сторона во время переговоров в Варшаве получила заверения, что местам памяти украинцев в Польше на обоюдной основе будет уделено должное внимание.

Об этом заявил на брифинге в четверг спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что что министры иностранных дел Украины и Польши в своем совместном заявлении подтвердили, что политических препятствий на пути проведения эксгумаций жертв Волынской трагедии нет. По словам спикера, украинская сторона ожидает список конкретных мест, где будут проводиться эти работы.

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"Мы заверили, что как только он будет получен, никаких препятствий не будет, все это будет прорабатываться", - заявил Тихий.

Он добавил, что вопрос взаимности также является очень важным.

"В последнее время в информационном пространстве были разные мнения по этому поводу и комментарии, мы все это видели. Я хочу еще раз заверить, что от польской стороны во время переговоров мы получили четкое заверение, что местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание", - отметил спикер МИД.

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В этом контексте он акцентировал, что финализированное главами МИД Украины и Польши в Варшаве соглашение является взаимным и предусматривает, что и с польской стороны будет внимание и шаги, необходимые для достойного почетания памятных мест украинцев в Польше.

"Будем смотреть, как будут выполняться эти договоренности", - отметил Тихий.

В то же время, по его словам, украинская сторона очень хотела бы, чтобы решение вопросов, связанных с эксгумациями, происходило на экспертном, историческом и техническом уровнях.

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"Считаем, что этот процесс не политический и не должен быть политическим. Это вопросы памяти, которые должны решаться абсолютно без политизации", - подытожил спикер МИД.