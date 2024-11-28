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Новости
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МИД: Варшава заверила, что местам захоронений украинцев в Польше уделят должное внимание

Речник МЗС Георгій Тихий

Украинская сторона во время переговоров в Варшаве получила заверения, что местам памяти украинцев в Польше на обоюдной основе будет уделено должное внимание.

Об этом заявил на брифинге в четверг спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что что министры иностранных дел Украины и Польши в своем совместном заявлении подтвердили, что политических препятствий на пути проведения эксгумаций жертв Волынской трагедии нет. По словам спикера, украинская сторона ожидает список конкретных мест, где будут проводиться эти работы.

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"Мы заверили, что как только он будет получен, никаких препятствий не будет, все это будет прорабатываться", - заявил Тихий.

Он добавил, что вопрос взаимности также является очень важным.

"В последнее время в информационном пространстве были разные мнения по этому поводу и комментарии, мы все это видели. Я хочу еще раз заверить, что от польской стороны во время переговоров мы получили четкое заверение, что местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание", - отметил спикер МИД.

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В этом контексте он акцентировал, что финализированное главами МИД Украины и Польши в Варшаве соглашение является взаимным и предусматривает, что и с польской стороны будет внимание и шаги, необходимые для достойного почетания памятных мест украинцев в Польше.

"Будем смотреть, как будут выполняться эти договоренности", - отметил Тихий.

В то же время, по его словам, украинская сторона очень хотела бы, чтобы решение вопросов, связанных с эксгумациями, происходило на экспертном, историческом и техническом уровнях.

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"Считаем, что этот процесс не политический и не должен быть политическим. Это вопросы памяти, которые должны решаться абсолютно без политизации", - подытожил спикер МИД.

Автор: 

захоронения (215) история (2017) МИД (6934) память (1491) Польша (8395) эксгумация (141)


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польського боку буде увага і кроки, необхідні для гідного вшанування пам'ятних місць українців у Польщі. Джерело:
А хіба ці місця не з'явились завдяки польській окупації частини України ?
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28.11.2024 18:20 Ответить
Нужно требовать возвращения исконных земель!
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28.11.2024 18:50 Ответить
Нехай і собі теж містечко забронює - може знадобиться→♧♣★♡◇☆
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28.11.2024 18:52 Ответить
Ви вже показали, яку ви "приділяєте увагу" могилам полеглих воїнів ОУН-УПА та меморіалам на їх честь, що за іронією долі опинились на території пшекланда. Приходять пшецькі нацисто-довбойоби з кувалдами, нібито для "громадської акції" (ашо - мають право). Починають лупити по надмогильних хрестах, розвалюють меморіальні стели. Поруч стоять старости місцевої гміни, поліцаї - їблом торгують і регочуть (ашо - все в межах закону).
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28.11.2024 18:58 Ответить
Ми польських кладовищ та меморіалів не руйнували... От хай відновлять наше, ними поруйноване у себе - тоді й повіримо...
Історична довідка: З часів створення Речі Посполитої саме брехливість польської влади та невиконання нею власних обіцянок служили причинами повстань проти неї українців...
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28.11.2024 19:59 Ответить
Ляхи п.3дять, як завжди вже багато років на цю тему, а руйнують все більше українських пам'яток і поховань.
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29.11.2024 00:43 Ответить
 
 