Україна та Польща ініціюють створення робочої групи для врегулювання історичних питань, - посол Боднар

Україна та Польща працюють над створенням спільної робочої групи, яка має на меті розв'язати проблемні історичні питання. Зустріч може відбутися вже найближчим часом.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє Цензор.НЕТ.

Основне питання на порядку денному наших взаємин – це початок роботи двосторонньої робочої групи щодо врегулювання проблемних питань в історичній сфері, яка діятиме під егідою міністерств культури обох країн. Ми працюємо над порядком денним і хочемо, щоб ця група зібралася якомога швидше", - заявив посол.

Дипломат також анонсував зустріч очільників мінкультів України та Польщі – Миколи Точицького та Ганни Врублевської, які спільно визначать, де й коли відбудеться перше засідання групи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дробович про українські поховання в Польщі: Немає сенсу в нових запитах, якщо старі місця пам’яті розбиті кувалдою та викинуті на смітники

"Вони повинні розпочати діалог з політично чутливої теми: вшанування місць памʼяті в Україні й Польщі, вдосконалення відповідних процедур", - наголосив український дипломат.

Боднар додав також, що така ініціатива, як "Полумʼя братерства", є показником відкритості двох суспільств для гідного вшанування місць памʼяті, відповідно до наявних в обох країнах традицій.

Читайте також: МЗС: Варшава запевнила, що місцям поховань українців у Польщі приділять належну увагу

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фахівці упродовж доби готові виїхати в Україну для ексгумації жертв Волинської трагедії, - голова Інституту нацпам’яті Навроцький