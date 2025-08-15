Підозрюваних у вандалізмі українців взяли під варту в Польщі, - МЗС

У Польщі взяли під варту терміном на три місяці українців, яких підозрюють у вандалізмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомили у МЗС України.

"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", - зазначили в МЗС.

Також повідомляється, що консульська посадова особа перебуває в контакті з місцевими правоохоронними органами. Крім того, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі консульської установи.

