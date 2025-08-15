1 083 8
Підозрюваних у вандалізмі українців взяли під варту в Польщі, - МЗС
У Польщі взяли під варту терміном на три місяці українців, яких підозрюють у вандалізмі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомили у МЗС України.
"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", - зазначили в МЗС.
Також повідомляється, що консульська посадова особа перебуває в контакті з місцевими правоохоронними органами. Крім того, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі консульської установи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі за пошкодження пам’ятника жертвам Волинської трагедії затримали 17-річного українця.
Вони найняли люмпена, щоб створити проблеми.
Має сенс перевірити його паспорт - чи він справжній, і чи він українець, чи росіянець з підробленим українським паспортом