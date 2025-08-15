УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10586 відвідувачів онлайн
Новини Вандалізм у Польщі
1 083 8

Підозрюваних у вандалізмі українців взяли під варту в Польщі, - МЗС

провокація у Польщі

У Польщі взяли під варту терміном на три місяці українців, яких підозрюють у вандалізмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомили у МЗС України.

"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", - зазначили в МЗС.

Також повідомляється, що консульська посадова особа перебуває в контакті з місцевими правоохоронними органами. Крім того, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі консульської установи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам’ятник жертвам Волинської трагедії пошкодили у Польщі: вандали написали "Слава УПА". ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі за пошкодження пам’ятника жертвам Волинської трагедії затримали 17-річного українця.

Автор: 

МЗС (4243) Польща (8749) вандалізм (437)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свободу в'язням совісті!
показати весь коментар
15.08.2025 13:05 Відповісти
Здається у когось стирчать москальскі вуха.
показати весь коментар
15.08.2025 13:12 Відповісти
Пацик решил баблишком рабссейским разжится. Тупое молодое беспринципное ЧМО за рубли, ху... Не украинец он, а беженец из Кераины.
показати весь коментар
15.08.2025 13:06 Відповісти
Свинота сцикопіхотна, паскуди кинули свою країну напризволяще і зображають із себе патріотів, тварюки.
показати весь коментар
15.08.2025 13:08 Відповісти
Ще невідомо, чи це він вчинив. А потім ще питання - може за гроші через рос. Телеграм? Бо це потужна міна під Україну і особливо під українців у Польщі
показати весь коментар
15.08.2025 13:12 Відповісти
точно є люди, які хочуть дискредитувати відносини між Україною та Польщею- це росіянці
Вони найняли люмпена, щоб створити проблеми.
Має сенс перевірити його паспорт - чи він справжній, і чи він українець, чи росіянець з підробленим українським паспортом
показати весь коментар
15.08.2025 13:25 Відповісти
то не українці а підкацапники зробили за гроші
показати весь коментар
15.08.2025 13:30 Відповісти
 
 