Подозреваемые в вандализме украинцы взяты под стражу в Польше, - МИД

В Польше взяли под стражу сроком на три месяца украинцев, которых подозревают в вандализме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщили в МИД Украины.

"По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", - отметили в МИД.

Также сообщается, что консульское должностное лицо находится в контакте с местными правоохранительными органами. Кроме того, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле консульского учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше за повреждение памятника жертвам Волынской трагедии задержали 17-летнего украинца.