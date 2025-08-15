1 315 10
Подозреваемые в вандализме украинцы взяты под стражу в Польше, - МИД
В Польше взяли под стражу сроком на три месяца украинцев, которых подозревают в вандализме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщили в МИД Украины.
"По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", - отметили в МИД.
Также сообщается, что консульское должностное лицо находится в контакте с местными правоохранительными органами. Кроме того, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле консульского учреждения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше за повреждение памятника жертвам Волынской трагедии задержали 17-летнего украинца.
Вони найняли люмпена, щоб створити проблеми.
Має сенс перевірити його паспорт - чи він справжній, і чи він українець, чи росіянець з підробленим українським паспортом