Подозреваемые в вандализме украинцы взяты под стражу в Польше, - МИД

провокация в Польше

В Польше взяли под стражу сроком на три месяца украинцев, которых подозревают в вандализме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщили в МИД Украины.

"По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", - отметили в МИД.

Также сообщается, что консульское должностное лицо находится в контакте с местными правоохранительными органами. Кроме того, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле консульского учреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятник жертвам Волынской трагедии повредили в Польше: вандалы написали "Слава УПА". ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше за повреждение памятника жертвам Волынской трагедии задержали 17-летнего украинца.

+2
Свинота сцикопіхотна, паскуди кинули свою країну напризволяще і зображають із себе патріотів, тварюки.
15.08.2025 13:08 Ответить
+2
Здається у когось стирчать москальскі вуха.
15.08.2025 13:12 Ответить
+1
Пацик решил баблишком рабссейским разжится. Тупое молодое беспринципное ЧМО за рубли, ху... Не украинец он, а беженец из Кераины.
15.08.2025 13:06 Ответить
Свободу в'язням совісті!
15.08.2025 13:05 Ответить
Здається у когось стирчать москальскі вуха.
15.08.2025 13:12 Ответить
Пацик решил баблишком рабссейским разжится. Тупое молодое беспринципное ЧМО за рубли, ху... Не украинец он, а беженец из Кераины.
15.08.2025 13:06 Ответить
Свинота сцикопіхотна, паскуди кинули свою країну напризволяще і зображають із себе патріотів, тварюки.
15.08.2025 13:08 Ответить
Ти перший з них свиното що втікала грьобана,а там діти підлітки по 14 та 16 років.Рогуль конопоцьький повертай до дому і не обзивай таких як ти сам втікачів .
15.08.2025 13:36 Ответить
Ще невідомо, чи це він вчинив. А потім ще питання - може за гроші через рос. Телеграм? Бо це потужна міна під Україну і особливо під українців у Польщі
15.08.2025 13:12 Ответить
точно є люди, які хочуть дискредитувати відносини між Україною та Польщею- це росіянці
Вони найняли люмпена, щоб створити проблеми.
Має сенс перевірити його паспорт - чи він справжній, і чи він українець, чи росіянець з підробленим українським паспортом
15.08.2025 13:25 Ответить
то не українці а підкацапники зробили за гроші
15.08.2025 13:30 Ответить
Тобто на антиукраїнському монументі,де вила у виді тризуба про різню ляхівську,молоді підлітки намалювали прапор УПА то вони кацапи!?
15.08.2025 13:39 Ответить
 
 