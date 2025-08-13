РУС
Новости
921 6

Гражданин Украины задержан в Польше по обвинению в диверсиях

Польща

В Польше заявили о задержании гражданина Украины, предположительно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Молодого гражданина Украины задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности в среду 13 августа, его обвиняют в диверсионной деятельности.

"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов для такой деятельности в Польше", - отметили в сообщении канцелярии премьера Дональда Туска.

Других деталей пока не сообщают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша обвиняет двух украинцев в причастности к поджогу ТЦ в Варшаве

Автор: 

Польша (8608) украинцы (3896) диверсия (312)
дебилоид
показать весь комментарий
13.08.2025 20:21 Ответить
це 100% лекторат 🤡 ,от же ***.ь курва проросійська ,депортувати в Україну , хай рукавички шиє ...
показать весь комментарий
13.08.2025 20:36 Ответить
Черговий користувач ВК або однокакашників.
Нужденний в грошах, що шукав легкого заробітку в телеграм.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:42 Ответить
Можна виїхати з України в Чехію, Німеччину чи Польщу...
Але якщо ти де🤬іл, то зміна місця проживання не допоможе.
Все одно твій "інтелект" з часом вилізе нагору.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:46 Ответить
Дамбасянін.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:46 Ответить
Зме противне те що якась курва що купила паспорт України тепер називається українцем а те що воно або лапотне або азіат вже нікого не цікавить прибалтійці правильно роблять латиш естонець литовець громадяни їхніх країн інші не громадяни а ще краще китайці громадянство не дають і араби теж побув у гостях і вали нах додому
показать весь комментарий
13.08.2025 20:52 Ответить
 
 