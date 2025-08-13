Гражданин Украины задержан в Польше по обвинению в диверсиях

В Польше заявили о задержании гражданина Украины, предположительно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Молодого гражданина Украины задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности в среду 13 августа, его обвиняют в диверсионной деятельности.

"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов для такой деятельности в Польше", - отметили в сообщении канцелярии премьера Дональда Туска.

Других деталей пока не сообщают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша обвиняет двух украинцев в причастности к поджогу ТЦ в Варшаве