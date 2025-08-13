Посол Боднар о поведении украинцев на концерте Коржа в Варшаве: Такие провокации угрожают двусторонним отношениям

Граждане, в том числе, и украинцы, нарушавшие правопорядок на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, должны отвечать согласно польскому законодательству.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Польше.

По словам Боднара, верховенство права является основой порядка каждой страны.

"Люди, нарушающие закон в Польше, должны столкнуться с последствиями в соответствии с польским законодательством. Убежден, что польские правоохранители предпримут необходимые действия для наказания виновных(... )

Украинцы, которые как и я - гости в этой стране - должны соблюдать закон в Польше. Кто нарушает закон и нарушает традицию, а также не имеет понимания и ощущения определенной социальной чувствительности, должен нести ответственность", - отметил посол.

Также читайте: Памятник жертвам Волынской трагедии повредили в Польше: вандалы написали "Слава УПА". ФОТО

Как сообщает "УП" со ссылкой на RMF24, Боднар также уточнил, что такие действия, как на субботнем концерте, являются частью вражеского нарратива России.

"Чем больше таких провокаций, тем больше это угрожает нашим двусторонним отношениям, но также негативно влияет на украинцев, проживающих в Польше, которые, в основном, не нарушают закон", - оценил он.

"Я вообще не понимаю, почему украинцы пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто разговаривает на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину. Убежден, что польские правоохранительные органы предпримут необходимые действия для наказания виновных", - подчеркнул посол.

Также читайте: Россия пытается рассорить Украину и Польшу, - Туск

По его словам, люди, которые неподобающим образом вели себя на концерте, "приехали из других стран и не живут постоянно в Польше".

Тем не менее, он оценил, что это был очень шокирующий случай.

"Это не вписывается в наши усилия, направленные на развитие добрых отношений с Польшей, сотрудничество в различных сферах и формирование хорошей атмосферы, в том числе, например, в решении исторических вопросов, которые являются очень чувствительными для наших двусторонних отношений", - подытожил Боднар.

В минувшие выходные на Национальном стадионе состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыкального исполнителя в странах Восточной Европы.

Среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА, о чем сообщил депутат "Права и справедливости" Дариуш Матецкий, который объявил, что передаст дело в Окружную прокуратуру в Варшаве. Украинец, который принес красно-черный флаг на концерт, а затем демонстрировал его, публикуя кадры этого, в частности, в TikTok, извинился за свое поведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Сейма Польши Фриц назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским: посол Боднар призвал к взвешенности

Во время концерта столичная полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений, в частности, за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности работников службы безопасности, хранение и ношение пиротехнических средств, а также нарушение общественного порядка на массовом мероприятии. Сотрудники полиции оштрафовали 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых. В суд было подано 38 ходатайств о наказании.