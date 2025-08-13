РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12961 посетитель онлайн
Новости
4 944 39

Посол Боднар о поведении украинцев на концерте Коржа в Варшаве: Такие провокации угрожают двусторонним отношениям

Василий Боднар

Граждане, в том числе, и украинцы, нарушавшие правопорядок на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, должны отвечать согласно польскому законодательству.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр посольства Украины в Польше.

По словам Боднара, верховенство права является основой порядка каждой страны.

"Люди, нарушающие закон в Польше, должны столкнуться с последствиями в соответствии с польским законодательством. Убежден, что польские правоохранители предпримут необходимые действия для наказания виновных(... )

Украинцы, которые как и я - гости в этой стране - должны соблюдать закон в Польше. Кто нарушает закон и нарушает традицию, а также не имеет понимания и ощущения определенной социальной чувствительности, должен нести ответственность", - отметил посол.

Также читайте: Памятник жертвам Волынской трагедии повредили в Польше: вандалы написали "Слава УПА". ФОТО

Как сообщает "УП" со ссылкой на RMF24, Боднар также уточнил, что такие действия, как на субботнем концерте, являются частью вражеского нарратива России.

"Чем больше таких провокаций, тем больше это угрожает нашим двусторонним отношениям, но также негативно влияет на украинцев, проживающих в Польше, которые, в основном, не нарушают закон", - оценил он.

"Я вообще не понимаю, почему украинцы пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто разговаривает на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину. Убежден, что польские правоохранительные органы предпримут необходимые действия для наказания виновных", - подчеркнул посол.

Также читайте: Россия пытается рассорить Украину и Польшу, - Туск

По его словам, люди, которые неподобающим образом вели себя на концерте, "приехали из других стран и не живут постоянно в Польше".

Тем не менее, он оценил, что это был очень шокирующий случай.

"Это не вписывается в наши усилия, направленные на развитие добрых отношений с Польшей, сотрудничество в различных сферах и формирование хорошей атмосферы, в том числе, например, в решении исторических вопросов, которые являются очень чувствительными для наших двусторонних отношений", - подытожил Боднар.

В минувшие выходные на Национальном стадионе состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыкального исполнителя в странах Восточной Европы.

Среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА, о чем сообщил депутат "Права и справедливости" Дариуш Матецкий, который объявил, что передаст дело в Окружную прокуратуру в Варшаве. Украинец, который принес красно-черный флаг на концерт, а затем демонстрировал его, публикуя кадры этого, в частности, в TikTok, извинился за свое поведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Сейма Польши Фриц назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским: посол Боднар призвал к взвешенности

Во время концерта столичная полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений, в частности, за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности работников службы безопасности, хранение и ношение пиротехнических средств, а также нарушение общественного порядка на массовом мероприятии. Сотрудники полиции оштрафовали 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых. В суд было подано 38 ходатайств о наказании.

Автор: 

Боднар Василий (167) концерт (402) Польша (8606)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Чоловік з нашим бойовим прапором, маючи призовний вік, повинен перебувати з цим знаменом на передовій оборони України, а не подорожувати європами та відвідувати кацапоязичні концерти.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:14 Ответить
+13
Посол все сказав вірно. Якого хера "патріоти" які повинні зараз боронити свою неньку Україну втекли з неї і в чужій (хоча і дружній) країні починають виражати свій протест? Не подобається, що поляки запросили цього репера? ПиНдуй в Україну та бери зброю в руки щоб захистити її. Яке твоє собаче діло кого запрошують поляки?
показать весь комментарий
13.08.2025 11:20 Ответить
+12
показать весь комментарий
13.08.2025 10:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На моє переконання--посол повнісю показав свою не професіоналізм В даному випадку --краще публічно помовчати. А так --маса проиріч і головне--збурювання і приниження українців.
показать весь комментарий
13.08.2025 10:53 Ответить
відреагувати він був зобов'язаний скоріше за все, це відбувається так: викликають посла "на ковёр" та потребують реакції ще й публічної. І пояснень.
показать весь комментарий
13.08.2025 10:55 Ответить
тупа московська провокація - червоно чорний прапор з мельниківським тризубом
показать весь комментарий
13.08.2025 11:26 Ответить
А пинжачок как? Нормально на нем сидел? Все правильно посол сказал. По хорошему, провокаторов надо более серьезными мерами приструнивать, чтобы по дурости или заказу не мешали в тяжелые времена.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:04 Ответить
Там вже планують їх депортувати.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:00 Ответить
Посол все сказав вірно. Якого хера "патріоти" які повинні зараз боронити свою неньку Україну втекли з неї і в чужій (хоча і дружній) країні починають виражати свій протест? Не подобається, що поляки запросили цього репера? ПиНдуй в Україну та бери зброю в руки щоб захистити її. Яке твоє собаче діло кого запрошують поляки?
показать весь комментарий
13.08.2025 11:20 Ответить
Хм...А демонстрація цього прапору зіграла на покращення взаємовідносин України і Польщі чи навпаки?
показать весь комментарий
13.08.2025 11:21 Ответить
На контсерті цього сухаря Українців не було! Була купка хахлов-малоросов
показать весь комментарий
13.08.2025 14:16 Ответить
Друзі не запрошують влаштовувати концерти ворогів своїх друзів. А червоно-чорний прапор це й прапор Правого сектору, який боронить вже 11 років нашу країну.
показать весь комментарий
13.08.2025 10:53 Ответить
Чоловік з нашим бойовим прапором, маючи призовний вік, повинен перебувати з цим знаменом на передовій оборони України, а не подорожувати європами та відвідувати кацапоязичні концерти.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:14 Ответить
я не проти що повинні бути на полі бою, але не потрібно полякам такі акценти розставляти на цій події. Тим більше, що ця акція цілком може бути навмисною провокацією, яку в черговий раз могла ініціювати/влаштувати рашка за допомогою людей з українським громадянством, але без України в серці.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:49 Ответить
Слухай, провокатор , ти вже піднабрид дещо, шуруй на ферму уприсядку, вже віконце каси відчинили.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:46 Ответить
поляки мають відповідне пропаговане ставлення до червоно-чорного, поляки мають закон про Інститут національної пам'яті, тож немає сенсу розповідати їм про героїчні звитяги під цим прапором, варто дотримуватись законодавства країни в якій перебуваєш.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:17 Ответить
та хто там їм про щось розповідає! Самі про все дізнаються коли рашка залізе до них в країну!
показать весь комментарий
13.08.2025 11:54 Ответить
це кольори леверкузенського "Баєру"
показать весь комментарий
13.08.2025 11:23 Ответить
в чому провокація? в чорно-малиновому прапорі?
показать весь комментарий
13.08.2025 10:55 Ответить
ты можешь привести примеры польских зверств на украинской земле? Они есть но кто из поляков об этом знает ? Зато волынскую резню каждый поляк носом ткнет и приплетет бендеровцев
показать весь комментарий
13.08.2025 11:09 Ответить
Бабця мого сусіда спалена поляками. Правда, їхнє українське селище Сагринь і сусідні села, залишили полякам.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:19 Ответить
Та все так на село мого батька також були напали і вибили частину людей, але в Польщі пересічні про це не знають, їм ніхто не розповідав і ніколи не буде.

А зараз вважаю не на часі пробувати це робити.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:25 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 10:59 Ответить
Це поведінка окремих індивідуумів. І це капець як портить відносини Польщі і України! А заяви польських посадовців і політиків не варті уваги! Правда?
показать весь комментарий
13.08.2025 11:00 Ответить
А цей корж хто він взаглі такий, що за пісні співа?
показать весь комментарий
13.08.2025 11:03 Ответить
"Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну"

Інша річ - проведення концертів усяких там коржів у Польщі. Полякам же росія ніколи нічого поганого не робила)
показать весь комментарий
13.08.2025 11:03 Ответить
Цей корж - не московитська випічка, а бульбашська, тільки з кацапським начинням у нутрі.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:08 Ответить
Ше раніше був такий Моргенштерн пам'ятаю, його ніби наше молоде покоління теж любило слухати.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:30 Ответить
109 пшеков Обдолбаных задержали не беда, забудем!!! 1 чел пришел с флагом - УУУ пше пше пше осуждаемммм!!! Закон нада соблюдать пше пше пше!!
показать весь комментарий
13.08.2025 11:12 Ответить
"1чел.."+кажись 63чел.з укр.паспортом,яких назбирали по Сх.Європі.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:05 Ответить
А шо такоє? То був ангольський прапор, а хто критикує щось африканське, той расіст!
Ударім расізЬмом по довбограйству! )))

показать весь комментарий
13.08.2025 11:13 Ответить
В принципі логічно. Хлопак демонстрував ангольський прапор на знак солідарності з ангольськім народом та проти таємної війни СРСР і комуняцької Куби у цій африканській країні. Тільки забув домалювати половину зубчатого колеса, зірку і мачете. За забудькуватість не карають. СВОБОДУ народам Африки !!!
показать весь комментарий
13.08.2025 11:24 Ответить
Тільки сЄрпа і молота на прапорові ОУН-УПА немає
показать весь комментарий
13.08.2025 11:26 Ответить
поляки молодці!!!
як що українець йде на концерт москворотого бєлорасєйца, то не українець! то малорос з українським паспортом!
йому не місце у польщі поряд зі справжніми українськими біженцями!
всіх депортувати до бєлорасєі!
показать весь комментарий
13.08.2025 11:21 Ответить
Питання до адекватності виникають ще на етапі "Вам подобається Реп, та ще й російською?".
показать весь комментарий
13.08.2025 11:24 Ответить
Думаю,що не загрожує
показать весь комментарий
13.08.2025 11:33 Ответить
прикольно, на флаг упа у них триггер. А армией крайовой которая вырезала и творила непонятно что они гордятся называя в их честь остановки итд. А вообще, на концертах коржика всегда молодняк сильный был. Лучше подождать с этим движем до лучших времён. Проведем где-нибудь в Киеве с фул флагами упа и портретами Бандеры чтобы у пшеков зубы повыпадали от скрежета
показать весь комментарий
13.08.2025 11:55 Ответить
Треба організувати концерт Шамана....щоб не було ніяких сумнівів!!
показать весь комментарий
13.08.2025 12:43 Ответить
Гріх не скористатися росіянам такою кількістю довбнів, які повтікали від війни.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:58 Ответить
Серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА... Заср*нець втік від мобілізації за кордон і шкодить Україні.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:49 Ответить
 
 