Посол Боднар про поведінку українців на концерті Коржа у Варшаві: Такі провокації загрожують двостороннім відносинам

Громадяни, зокрема й українці, які порушували правопорядок на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, мають відповідати згідно з польським законодавством.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства України в Польщі.

За словами Боднара, верховенство права є основою порядку кожної країни.

"Люди, які порушують закон у Польщі, повинні зіткнутися з наслідками відповідно до польського законодавства. Переконаний, що польські правоохоронці вжидуть необхідні дії для покарання винних(... )

Українці, які як і я - гості в цій країні - повинні дотримуватися закону в Польщі. Хто порушує закон і порушує традицію, а також не має розуміння і відчуття певної соціальної чутливості, має нести відповідальність", - зауважив посол.

Як повідомляє "УП" із посилання на RMF24, Боднар також уточнив, що такі дії, як на суботньому концерті, є частиною ворожого наративу Росії.

"Чим більше таких провокацій, тим більше це загрожує нашим двостороннім відносинам, але також негативно впливає на українців, які проживають у Польщі, які здебільшого не порушують закон", - оцінив він.

"Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну. Переконаний, що польські правоохоронні органи здійснять необхідні дії для покарання винних", - наголосив посол.

За його словами, люди, які неналежним чином поводилися на концерті, "приїхали з інших країн і не живуть постійно в Польщі".

Тим не менш, він оцінив, що це був дуже шокуючий випадок.

"Це не вписується в наші зусилля, спрямовані на розвиток добрих відносин з Польщею, співпрацю в різних сферах і формування доброї атмосфери, в тому числі, наприклад, у вирішенні історичних питань, які є дуже чутливими для наших двосторонніх відносин", - підсумував Боднар.

Минулими вихідними на Національному стадіоні відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музичного виконавця в країнах Східної Європи.

Серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив депутат "Права і справедливості" Даріуш Матецький, який оголосив, що передасть справу до Окружної прокуратури у Варшаві. Українець, який приніс червоно-чорний прапор на концерт, а потім демонстрував його, публікуючи кадри цього, зокрема, в TikTok, вибачився за свою поведінку.

Під час концерту столична поліція затримала 109 осіб за низку правопорушень, зокрема, за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності працівників служби безпеки, зберігання та носіння піротехнічних засобів, а також порушення громадського порядку на масовому заході. Співробітники поліції оштрафували 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих. До суду було подано 38 клопотань про покарання.