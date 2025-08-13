УКР
Посол Боднар про поведінку українців на концерті Коржа у Варшаві: Такі провокації загрожують двостороннім відносинам

Василь Боднар

Громадяни, зокрема й українці, які порушували правопорядок на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, мають відповідати згідно з польським законодавством.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства України в Польщі.

За словами Боднара, верховенство права є основою порядку кожної країни.

"Люди, які порушують закон у Польщі, повинні зіткнутися з наслідками відповідно до польського законодавства. Переконаний, що польські правоохоронці вжидуть необхідні дії для покарання винних(... )

Українці, які як і я - гості в цій країні - повинні дотримуватися закону в Польщі. Хто порушує закон і порушує традицію, а також не має розуміння і відчуття певної соціальної чутливості, має нести відповідальність", - зауважив посол.

Як повідомляє "УП" із посилання на  RMF24, Боднар також уточнив, що такі дії, як на суботньому концерті, є частиною ворожого наративу Росії.

"Чим більше таких провокацій, тим більше це загрожує нашим двостороннім відносинам, але також негативно впливає на українців, які проживають у Польщі, які здебільшого не порушують закон", - оцінив він.

"Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну. Переконаний, що польські правоохоронні органи здійснять необхідні дії для покарання винних", - наголосив посол.

За його словами, люди, які неналежним чином поводилися на концерті, "приїхали з інших країн і не живуть постійно в Польщі".

Тим не менш, він оцінив, що це був дуже шокуючий випадок.

"Це не вписується в наші зусилля, спрямовані на розвиток добрих відносин з Польщею, співпрацю в різних сферах і формування доброї атмосфери, в тому числі, наприклад, у вирішенні історичних питань, які є дуже чутливими для наших двосторонніх відносин", - підсумував Боднар.

Минулими вихідними на Національному стадіоні відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музичного виконавця в країнах Східної Європи.

Серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив депутат "Права і справедливості" Даріуш Матецький, який оголосив, що передасть справу до Окружної прокуратури у Варшаві. Українець, який приніс червоно-чорний прапор на концерт, а потім демонстрував його, публікуючи кадри цього, зокрема, в TikTok, вибачився за свою поведінку.

Під час концерту столична поліція затримала 109 осіб за низку правопорушень, зокрема, за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності працівників служби безпеки, зберігання та носіння піротехнічних засобів, а також порушення громадського порядку на масовому заході. Співробітники поліції оштрафували 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих. До суду було подано 38 клопотань про покарання.

Друзі не запрошують влаштовувати концерти ворогів своїх друзів. А червоно-чорний прапор це й прапор Правого сектору, який боронить вже 11 років нашу країну.
Чоловік з нашим бойовим прапором, маючи призовний вік, повинен перебувати з цим знаменом на передовій оборони України, а не подорожувати європами та відвідувати кацапоязичні концерти.
На моє переконання--посол повнісю показав свою не професіоналізм В даному випадку --краще публічно помовчати. А так --маса проиріч і головне--збурювання і приниження українців.
відреагувати він був зобов'язаний скоріше за все, це відбувається так: викликають посла "на ковёр" та потребують реакції ще й публічної. І пояснень.
тупа московська провокація - червоно чорний прапор з мельниківським тризубом
А пинжачок как? Нормально на нем сидел? Все правильно посол сказал. По хорошему, провокаторов надо более серьезными мерами приструнивать, чтобы по дурости или заказу не мешали в тяжелые времена.
Посол все сказав вірно. Якого хера "патріоти" які повинні зараз боронити свою неньку Україну втекли з неї і в чужій (хоча і дружній) країні починають виражати свій протест? Не подобається, що поляки запросили цього репера? ПиНдуй в Україну та бери зброю в руки щоб захистити її. Яке твоє собаче діло кого запрошують поляки?
Хм...А демонстрація цього прапору зіграла на покращення взаємовідносин України і Польщі чи навпаки?
Друзі не запрошують влаштовувати концерти ворогів своїх друзів. А червоно-чорний прапор це й прапор Правого сектору, який боронить вже 11 років нашу країну.
Чоловік з нашим бойовим прапором, маючи призовний вік, повинен перебувати з цим знаменом на передовій оборони України, а не подорожувати європами та відвідувати кацапоязичні концерти.
поляки мають відповідне пропаговане ставлення до червоно-чорного, поляки мають закон про Інститут національної пам'яті, тож немає сенсу розповідати їм про героїчні звитяги під цим прапором, варто дотримуватись законодавства країни в якій перебуваєш.
це кольори леверкузенського "Баєру"
в чому провокація? в чорно-малиновому прапорі?
ты можешь привести примеры польских зверств на украинской земле? Они есть но кто из поляков об этом знает ? Зато волынскую резню каждый поляк носом ткнет и приплетет бендеровцев
Бабця мого сусіда спалена поляками. Правда, їхнє українське селище Сагринь і сусідні села, залишили полякам.
Та все так на село мого батька також були напали і вибили частину людей, але в Польщі пересічні про це не знають, їм ніхто не розповідав і ніколи не буде.

А зараз вважаю не на часі пробувати це робити.
Це поведінка окремих індивідуумів. І це капець як портить відносини Польщі і України! А заяви польських посадовців і політиків не варті уваги! Правда?
А цей корж хто він взаглі такий, що за пісні співа?
"Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну"

Інша річ - проведення концертів усяких там коржів у Польщі. Полякам же росія ніколи нічого поганого не робила)
Цей корж - не московитська випічка, а бульбашська, тільки з кацапським начинням у нутрі.
Ше раніше був такий Моргенштерн пам'ятаю, його ніби наше молоде покоління теж любило слухати.
109 пшеков Обдолбаных задержали не беда, забудем!!! 1 чел пришел с флагом - УУУ пше пше пше осуждаемммм!!! Закон нада соблюдать пше пше пше!!
А шо такоє? То був ангольський прапор, а хто критикує щось африканське, той расіст!
Ударім расізЬмом по довбограйству! )))

В принципі логічно. Хлопак демонстрував ангольський прапор на знак солідарності з ангольськім народом та проти таємної війни СРСР і комуняцької Куби у цій африканській країні. Тільки забув домалювати половину зубчатого колеса, зірку і мачете. За забудькуватість не карають. СВОБОДУ народам Африки !!!
Тільки сЄрпа і молота на прапорові ОУН-УПА немає
поляки молодці!!!
як що українець йде на концерт москворотого бєлорасєйца, то не українець! то малорос з українським паспортом!
йому не місце у польщі поряд зі справжніми українськими біженцями!
всіх депортувати до бєлорасєі!
Питання до адекватності виникають ще на етапі "Вам подобається Реп, та ще й російською?".
Думаю,що не загрожує
