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Новини Антиукраїнські заяви у Польщі відносини України та Польщі
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Депутат Сейму Польщі Фріц назвав гасло "Слава Україні!" нацистським: посол Боднар закликав до виваженості

Депутат сейму Польщі Роман Фріц назвав нацистським гасло

Депутат Сейму Польщі від ультраправої партії "Конфедерація" Роман Фріц назвав гасло "Слава Україні!" нацистським. Посол України у Польщі Василь Боднар засудив маніпуляції політика.

Як передає Цензор.НЕТ, відео Фріц поширив на своїй сторінці у Facebook.

Так, він різко відреагував на те, що одна із депутаток польського Сейму під час дебатів завершила свій виступ словами "Слава Україні!".

"Тут ми мали приклад ганебного поводження –– бандерівського і нацистського! У польському Сеймі таких речей ще не було. Це ніби тут хтось би закричав "Sieg Heil!" То ганьба!", - заявив Фріц.

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Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на спробу Фріца привʼязати гасло "Слава Україні!" до нацистської ідеології.

За словами Боднара, в Україні "з великим подивом і занепокоєнням сприйняли висловлювання одного депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який, на відміну від багатьох інших польських парламентарів, у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло нашої держави – "Слава Україні!".

"В Україні законом заборонено використання як нацистської, так і радянської символіки. Спекуляції навколо гасла "Слава Україні!" з намаганням прив'язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними й невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти", - наголосив він.

Український дипломат закликав до виваженості у висловлюваннях, взаємної поваги та утримання від дій, що можуть завдати шкоди взаємній довірі між народами.

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У Польщі назвали нацистським гасло Слава Україні: реакція Боднара

Автор: 

Боднар Василь (156) нацизм (156) Польща (8730)


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Топ коментарі
+10
А слава Польщі теж нациське? - чи "ето другое"?

А взагалі шикарні сусіди - Угорщину в НАТО можна, а нас ні, Польщі націоналізм причому божевільний можна, а нам ні, Слава Росії - це патріотизм, а за Слава Україні - радбез ООН скликають
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04.08.2025 23:02 Відповісти
+9
****** есть везде...
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04.08.2025 23:02 Відповісти
+4
старий довбойоб. Хай ще у Франції нацистів пошукає.
Vive la France.
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04.08.2025 23:05 Відповісти
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04.08.2025 23:02 Відповісти
А слава Польщі теж нациське? - чи "ето другое"?

А взагалі шикарні сусіди - Угорщину в НАТО можна, а нас ні, Польщі націоналізм причому божевільний можна, а нам ні, Слава Росії - це патріотизм, а за Слава Україні - радбез ООН скликають
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04.08.2025 23:02 Відповісти
У вас сусіди Фінляндія, Естонія, Латвія. До Угорщини, ще доїхати потрібно.
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04.08.2025 23:15 Відповісти
Бляха, це як в тій пісні "у ніх там дєнєг кури нє клюют, а нам с табой на водку нє хватаєт"... Нагадаю для тих, кого забанили в Гуглі у 1999 р. до НАТО приєднались Чехія, Польща й Угорщина. Це тоді, коли наші тупорилі імбіцили у 1999 другий раз голосували за комуняк Кучму та виходили на вулиці з плакатами "НАТО нет!". Наприклад, в 2006 році «за» членство в НАТО серед українців були лише 15,4% опитаних, тоді як 63,9% виступили «проти». У 2013-му «за» НАТО виступали 18% опитаних, 67% були «проти». То хто ж винен нашим ідіотам, які самі своїми руцями рили власній державі могилу, власноруч ************ європейську та євроатлантичну перспективу, обираючи то комуняк, то донецького бандюка то кремлівського скомороха собі замість українських президентів?
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04.08.2025 23:29 Відповісти
Фріц...хто він по національності?
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04.08.2025 23:03 Відповісти
гандон
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04.08.2025 23:06 Відповісти
так видно ж ...і до бабці не ходи ...
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04.08.2025 23:16 Відповісти
Депутат Сейму Польщі від ультраправої партії "Конфедерація" Роман Фріц Джерело: https://censor.net/ua/n3567007
************
Насправді прізвище пана депутата не "Фріц", а "Кацап".
Його бабусю згвалтували кацапи 80 років тому, от і виродилося таке чмо...
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04.08.2025 23:05 Відповісти
******* фріц посібник )(уйла! а може послідовник шикльгрубера, що те ж саме!
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04.08.2025 23:05 Відповісти
старий довбойоб. Хай ще у Франції нацистів пошукає.
Vive la France.
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04.08.2025 23:05 Відповісти
Плакат французьких нацистів часів маршала Петена. "Франція - бастіон Європи. Захисти її!"
La France est le Bastion Avancé de l'Europe Defends la!

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04.08.2025 23:17 Відповісти
ніхєра не передовий. Вона зараз на задворках Європи, а останні французькі нацисти померли у 70-х.
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04.08.2025 23:24 Відповісти
Депутат Сейму ПольщіБоднарназвав

Виявляється, у польських депутатів деякі імена скидаються на монгольські: Дамдінсурен, Баатаржаргал, Жугдердемідійн.
)))
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04.08.2025 23:05 Відповісти
Депутат Сейму Польщі від ультраправої партії "Конфедерація" Роман Фріц, мав би бути з розумом, а не гадити, відверто по московські, на шкоду Польщі! Такі особи, як Фріц, прийшов і пішов із Сейму, а Польща, буде із соромом!!!
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04.08.2025 23:07 Відповісти
А ми, з усією неповагою назвемо Фріца дятлом і пошлемо в сраку.
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04.08.2025 23:07 Відповісти
Четвертый год нам нет житья от этих фрицев...

(М. Ножкин)
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04.08.2025 23:10 Відповісти
А цей "ножкін" він у вас на роісії ким буде?
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04.08.2025 23:17 Відповісти
Как версия и субъективно конечно. Если мы скинем выйти с этой войны без поражения, то НАТО нам скорее не будет и надо. Там вылезли стратегические проколы, нужна полная реформа блока. А ВСУ пусть тогда берут инструкторами всех уровней на последующие 10 лет. А вот ЕС нам необходим.
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04.08.2025 23:25 Відповісти
Фамілія Фріц сама за себе говорить і вигляд
має , геть не польський , а фріца
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04.08.2025 23:26 Відповісти
а слава польщі, по логіці цього недоумка, теж нациське гасло?
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04.08.2025 23:35 Відповісти
рома дуже схожий на яценюка, мабуть родичі по секті хабад
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04.08.2025 23:40 Відповісти
Дурна, пихата фізія. Придурок. Фрік.
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04.08.2025 23:41 Відповісти
скільки кацапи їм платять за це??
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04.08.2025 23:44 Відповісти
>> "Sieg Heil!" -- То ганьба!, - заявив Фріц.

😂
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04.08.2025 23:44 Відповісти
це ультраправа партія, як партія маші лєпєн у Франції, зрозуміло ким фінансується. Це не варте уваги
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04.08.2025 23:47 Відповісти
Серйозно. Ну тоді і "Слава Польші" нацистське.
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04.08.2025 23:48 Відповісти
шовініст польский !
Слава Україні !
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04.08.2025 23:51 Відповісти
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.08.2025 23:53 Відповісти
Це анекдот якийсь: нацист Фріц сказав, що наше гасло є нацистським.
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04.08.2025 23:53 Відповісти
Щеняти гасло "Слава Україні" можуть лише ті, хто не бажає існування незалежної держави Україна.

А на таких потрібно накладати санкції.
І послу Василю Бондарю, окрім запису в FB, потрібно писати службову записку свому начальству, щоб воно подало кандидатури таких фріків на РНБО для накладення на них санкцій.
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05.08.2025 00:02 Відповісти
Не удивлюсь, что если немного последить за ним, довольно быстро обнаружатся связи с кремлядью. Вопрос только, захочет ли польская контрразведка заняться этим...
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05.08.2025 00:21 Відповісти
 
 