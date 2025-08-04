Депутат Сейму Польщі Фріц назвав гасло "Слава Україні!" нацистським: посол Боднар закликав до виваженості
Депутат Сейму Польщі від ультраправої партії "Конфедерація" Роман Фріц назвав гасло "Слава Україні!" нацистським. Посол України у Польщі Василь Боднар засудив маніпуляції політика.
Як передає Цензор.НЕТ, відео Фріц поширив на своїй сторінці у Facebook.
Так, він різко відреагував на те, що одна із депутаток польського Сейму під час дебатів завершила свій виступ словами "Слава Україні!".
"Тут ми мали приклад ганебного поводження –– бандерівського і нацистського! У польському Сеймі таких речей ще не було. Це ніби тут хтось би закричав "Sieg Heil!" То ганьба!", - заявив Фріц.
Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на спробу Фріца привʼязати гасло "Слава Україні!" до нацистської ідеології.
За словами Боднара, в Україні "з великим подивом і занепокоєнням сприйняли висловлювання одного депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який, на відміну від багатьох інших польських парламентарів, у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло нашої держави – "Слава Україні!".
"В Україні законом заборонено використання як нацистської, так і радянської символіки. Спекуляції навколо гасла "Слава Україні!" з намаганням прив'язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними й невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти", - наголосив він.
Український дипломат закликав до виваженості у висловлюваннях, взаємної поваги та утримання від дій, що можуть завдати шкоди взаємній довірі між народами.
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А взагалі шикарні сусіди - Угорщину в НАТО можна, а нас ні, Польщі націоналізм причому божевільний можна, а нам ні, Слава Росії - це патріотизм, а за Слава Україні - радбез ООН скликають
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Насправді прізвище пана депутата не "Фріц", а "Кацап".
Його бабусю згвалтували кацапи 80 років тому, от і виродилося таке чмо...
Vive la France.
La France est le Bastion Avancé de l'Europe Defends la!
Виявляється, у польських депутатів деякі імена скидаються на монгольські: Дамдінсурен, Баатаржаргал, Жугдердемідійн.
)))
(М. Ножкин)
має , геть не польський , а фріца
😂
Слава Україні !
А на таких потрібно накладати санкції.
І послу Василю Бондарю, окрім запису в FB, потрібно писати службову записку свому начальству, щоб воно подало кандидатури таких фріків на РНБО для накладення на них санкцій.