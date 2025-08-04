Депутат Сейму Польщі Фріц назвав гасло "Слава Україні!" нацистським: посол Боднар закликав до виваженості

Депутат Сейму Польщі від ультраправої партії "Конфедерація" Роман Фріц назвав гасло "Слава Україні!" нацистським. Посол України у Польщі Василь Боднар засудив маніпуляції політика.

Як передає Цензор.НЕТ, відео Фріц поширив на своїй сторінці у Facebook.

Так, він різко відреагував на те, що одна із депутаток польського Сейму під час дебатів завершила свій виступ словами "Слава Україні!".

"Тут ми мали приклад ганебного поводження –– бандерівського і нацистського! У польському Сеймі таких речей ще не було. Це ніби тут хтось би закричав "Sieg Heil!" То ганьба!", - заявив Фріц.

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Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на спробу Фріца привʼязати гасло "Слава Україні!" до нацистської ідеології.

За словами Боднара, в Україні "з великим подивом і занепокоєнням сприйняли висловлювання одного депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який, на відміну від багатьох інших польських парламентарів, у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло нашої держави – "Слава Україні!".

"В Україні законом заборонено використання як нацистської, так і радянської символіки. Спекуляції навколо гасла "Слава Україні!" з намаганням прив'язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними й невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти", - наголосив він.

Український дипломат закликав до виваженості у висловлюваннях, взаємної поваги та утримання від дій, що можуть завдати шкоди взаємній довірі між народами.

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