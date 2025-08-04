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Новини Консульства України в Польщі
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Консульство України у Ряшеві запрацює до кінця року, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

До кінця цього року у Ряшеві (Польща) запрацює консульська установа України. Ще одна така установа буде відкрита у Познані.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно плануємо посилити українську консульську присутність у Польщі, виходячи з необхідності посилення захисту наших громадян. Це один із пріоритетів, який ще раз був зафіксований за результатами наради керівників дипломатичних установ (України). Тому в наших планах до кінця року започаткувати діяльність консульства у Ряшеві. Інша консульська установа буде відкрита у Познані",- розповів глава МЗС.

За словами міністра, наразі МЗС України працює над вирішенням логістичних питань та відповідного кадрового наповнення.

"Але ці конкретні рішення спрямовані на посилення захисту наших громадян. Польща – одна з найбільших країн за кількістю громадян України, і ми дуже хочемо, щоб вони відчували опіку своєї держави",- підсумував очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2024 року Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.

Читайте також: МЗС Польщі заохочує Україну до створення консульської установи в Познані, - речник відомства Вронський

Автор: 

консульство (311) Польща (8730) Сибіга Андрій (593)


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виходячи з необхідності посилення захисту наших громадян

Ви краще громадян захистіть в Україні. Бо ці хрипаті відосо-гундоси якось ніхт не допомагають захиститися
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04.08.2025 19:44 Відповісти
Теперка зажівйом!
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04.08.2025 20:02 Відповісти
,,А я вам казав, цей день колись настане ! "
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04.08.2025 20:11 Відповісти
Больной убл#док. Значит Мир мы просим использовать украинские названия городов в Украине, а сами называем, как нам вср#лось?
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04.08.2025 20:46 Відповісти
 
 