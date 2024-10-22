Сікорський оголосив про закриття генконсульства РФ у Познані: Росія веде гібридну війну
Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.
"Як міністра закордонних справ, мій обов’язок - рішуче відповісти. Першим кроком є закриття російського консульства в Познані", - заявив глава польського зовнішньополітичного відомства.
Крім Познані, генеральні консульства Росії в Польщі також ще є в Кракові та Гданську.
Топ коментарі
+16 Calvados
показати весь коментар22.10.2024 20:12 Відповісти Посилання
+9 alex #471802
показати весь коментар22.10.2024 20:17 Відповісти Посилання
+8 Bad Robot
показати весь коментар22.10.2024 20:11 Відповісти Посилання
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це зі спогадів березняка...але чомусь радянська та рашистська пропаганда за це мовчить...