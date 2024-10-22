Сікорський оголосив про закриття генконсульства РФ у Познані: Росія веде гібридну війну

Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

"Як міністра закордонних справ, мій обов’язок - рішуче відповісти. Першим кроком є ​​закриття російського консульства в Познані", - заявив глава польського зовнішньополітичного відомства.

Крім Познані, генеральні консульства Росії в Польщі також ще є в Кракові та Гданську.

Читайте також: ЄС планує посилити економічні санкції проти РФ після початку головування Польщі, - ЗМІ