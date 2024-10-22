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Новини
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Сікорський оголосив про закриття генконсульства РФ у Познані: Росія веде гібридну війну

Сікорський повідомив про закриття одного із консульств

Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

"Як міністра закордонних справ, мій обов’язок - рішуче відповісти. Першим кроком є ​​закриття російського консульства в Познані", - заявив глава польського зовнішньополітичного відомства.

Крім Познані, генеральні консульства Росії в Польщі також ще є в Кракові та Гданську.

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Автор: 

консульство (309) Польща (8629) росія (66080) Сікорський Радослав (278)


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Топ коментарі
+16
На 33-й місяць війни дійшло... Може і зерно перестанете в них купляти ще через три роки?
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22.10.2024 20:12 Відповісти
+9
а що там у нас з посольством iрану,плiдно спiвпрацюемо?
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22.10.2024 20:17 Відповісти
+8
дуже гарне рішення..
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22.10.2024 20:11 Відповісти
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дуже гарне рішення..
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22.10.2024 20:11 Відповісти
На 33-й місяць війни дійшло... Може і зерно перестанете в них купляти ще через три роки?
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22.10.2024 20:12 Відповісти
Оце так рішучість! Майже як наш потужний незлам
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22.10.2024 20:12 Відповісти
🇵🇱 ❤️ 🇺🇦 !!!
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22.10.2024 20:13 Відповісти
Та давно пора! І в Гданську і в Кракові теж!!!
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22.10.2024 20:16 Відповісти
а що там у нас з посольством iрану,плiдно спiвпрацюемо?
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22.10.2024 20:17 Відповісти
прям "майор віхрь"! вжжжжжжиииииикккк - і знову врятує краків. потім. колись. може. ))
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22.10.2024 20:28 Відповісти
А насправді врятував начальник краківського гестапо коли вже в брежнєвські часи на якихось там зборах ветеранів нагороджували березняка то десь в кулуарах до нього підійшла людина та поплескала по плечу сзаду...це був начальник гестапо..не представився і прізвища свого не назвав...
це зі спогадів березняка...але чомусь радянська та рашистська пропаганда за це мовчить...
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22.10.2024 21:41 Відповісти
Не інакше, як польські фермери запевнили, що гібридна війна ведеться виключно в межах Познані без згоди із центральним керівництвом мордора і решту генконсульств, як і посольство закривати немає «ефективних» причин.
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22.10.2024 20:44 Відповісти
Добре хоч так. А то Орест Лютий казав, що Польщу заполонила російська. Йому скасували концерти через діяльність місцевих проросійських сил.
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22.10.2024 20:45 Відповісти
,,татышо,,--- ба як гучно!
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23.10.2024 00:52 Відповісти
 
 