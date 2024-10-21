ЄС планує посилити економічні санкції проти РФ після початку головування Польщі, - ЗМІ

Країни Європейського Союзу прагнуть відновити дискусії про посилення економічних санкцій проти Росії у січні 2025 року, коли головування у блоці перейде від Угорщини до Польщі

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Угорщина, яка є найближчим союзником Москви, упродовж свого головування фактично блокувала обговорення нових санкцій.

Польща, навпаки, висловила намір використати своє піврічне головування для посилення контролю над імпортом російських енергоносіїв, які залишаються значним джерелом доходів для Кремля.

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ЄС вже запровадив обмеження на російську нафту і значно скоротив закупівлі трубопровідного газу. Але існують десятки відомих лазівок, якими користується Москва, а також зростаючий флот танкерів, які важко відстежити.

"Імпорт російських енергоносіїв зростає. Це поганий знак. Ми повинні розв'язати цю проблему", - заявив на зустрічі міністрів у Люксембурзі Кшиштоф Болеста, міністр клімату і навколишнього середовища Польщі.

Крім посилення санкцій, Польща планує ініціювати заходи щодо підвищення прозорості імпорту російського палива до ЄС, а також дослідити питання щодо застосування санкцій до закордонних філій європейських компаній, що працюють з Росією. Ця ініціатива вже отримала підтримку низки країн-членів ЄС, що занепокоєні зростанням імпорту російського СПГ.

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Очікується, що з приходом нового головуючого будуть розв'язані питання, заблоковані Угорщиною, і що Єврокомісія найближчим часом представить відповідні пропозиції щодо нових обмежень.

"Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування з боку Угорщини, будуть вирішені з необхідним почуттям терміновості, Свіжий подих повітря, безумовно, є довгоочікуваним", - додав один із дипломатів ЄС.