Санкції працюють: Банки Кіпру відмовилися від половини російських клієнтів

Частка російських клієнтів у банках Кіпру за період від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну скоротилася майже вдвічі до 0,35%, тоді як російські депозити впали з 2,21% до 1,53% від загального обсягу вкладів.

Про це пише Assosiated Press.

Як повідомляється, з 2022 року банки Кіпру втратили понад 13 тис. клієнтів і 35 тис. рахунків із Росії та України, тоді як фінансові втрати склали 2 млрд євро.

Зазначається, що кіпрські банки прагнуть продемонструвати стійкий відхід від слабкої практики нагляду, яка приваблювала тіньових вкладників, зокрема багатих російських олігархів. Кіпрські посадовці заявили, що прозора фінансова система, вільна від такої практики, допоможе залучити законні міжнародні інвестиції.

Цей поворот, спровокований фінансовою кризою 2013 року, яка поставила Кіпр на межу банкрутства, призвів до скорочення кількості російських та українських клієнтів на 90% та 61% відповідно між 2014 та 2023 роками.

Російські та українські депозити за той самий період скоротилися на 83% і 71% відповідно.

Загалом банки Кіпру припинили ділові відносини з понад 72 тис. клієнтів і закрили майже 161 тис. рахунків у період між 2014 і 2023 роками на суму майже 42 млрд євро.

Виступаючи від Асоціації кіпрських банків, директор із відповідності найбільшої фінансової установи Кіпру – Bank of Cyprus –Маріос Скандаліс заявив, що кіпрські банки є одними з небагатьох міжнародних банків, які повністю застосовують обмеження щодо товарів як цивільного, так і військового призначення, на противагу багатьом "дружнім" Росії країнам.

За його словами, існує понад 15 країн, які Москва може використовувати для обходу санкцій. Після введення обмежень на так звані товари "подвійного використання" жорсткіша перевірка кіпрськими банками транзакцій цих країн призвела до падіння обороту з 16,5 млрд євро в 2014 році до 3,8 млрд євро у 2023 році.

Представники кіпрського банку кажуть, що клієнти банків, а також усі платежі та депозити щодня фільтруються через списки санкцій США, Великої Британії, Європейського Союзу та ООН. Також припиняються будь-які ділові відносини з близькими родичами чи оточенням осіб, які потрапили під санкції.

На початку жовтня стало відомо, що Bank of Cyprus закрив близько 20 тис. рахунків, що належали 7 тис. російських клієнтів, пише The Moscow Times.

Так, у 2014 році, коли розпочалася санація клієнтського портфеля, на росіян припадало 4% наших клієнтів, сьогодні ця частка становить лише 0,4%.

Навесні 2023 року Bank of Cyprus оголосив про намір закрити рахунки 4 тис. російських клієнтів, які не проживають у країнах ЄС. Причиною цього стало призупинення членства Росії у FATF (Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) у лютому 2023 року.

На початку лютого 2024 року ще один великий кіпрський банк – Hellenic – почав масово закривати рахунки росіян, зокрема тих, хто мав кіпрські документи. Закриття також торкнулося операційних компаній цих клієнтів. Банк не озвучив причин такого рішення.