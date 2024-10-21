ЕС планирует ужесточить экономические санкции против РФ после начала председательства Польши, - СМИ

Страны Европейского Союза стремятся возобновить дискуссии об усилении экономических санкций против России в январе 2025 года, когда председательство в блоке перейдет от Венгрии к Польше.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Венгрия, которая является ближайшим союзником Москвы, на протяжении своего председательства фактически блокировала обсуждение новых санкций.

Польша, напротив, выразила намерение использовать свое полугодовое председательство для усиления контроля над импортом российских энергоносителей, которые остаются значительным источником доходов для Кремля.

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ЕС уже ввел ограничения на российскую нефть и значительно сократил закупки трубопроводного газа. Но существуют десятки известных лазеек, которыми пользуется Москва, а также растущий флот танкеров, которые трудно отследить.

"Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак. Мы должны решить эту проблему", - заявил на встрече министров в Люксембурге Кшиштоф Болеста, министр климата и окружающей среды Польши.

Кроме усиления санкций, Польша планирует инициировать меры по повышению прозрачности импорта российского топлива в ЕС, а также исследовать вопрос о применении санкций к зарубежным филиалам европейских компаний, работающих с Россией. Эта инициатива уже получила поддержку ряда стран-членов ЕС, обеспокоенных ростом импорта российского СПГ.

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Ожидается, что с приходом нового председателя будут решены вопросы, заблокированные Венгрией, и что Еврокомиссия в ближайшее время представит соответствующие предложения по новым ограничениям.

"Мы надеемся, что все вопросы, которые стали заложниками неконструктивного блокирования со стороны Венгрии, будут решены с необходимым чувством срочности, Свежее дыхание воздуха, безусловно, является долгожданным", - добавил один из дипломатов ЕС.