В США требуют ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли РФ, - FT

Конгресс США призывает администрацию президента Джо Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Конгресс США также требует от Министерства финансов и Госдепартамента объяснить, почему SLB импортировала в Россию оборудование на 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь 2023 года, несмотря на санкции.

Это заявление последовало за расследованием Financial Times, которое показало, что SLB продолжает расширять свою деятельность в России после того, как западные конкуренты ушли.

Законодатели отмечают, что SLB, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, способствует финансированию российской армии, и требуют более жестких санкций для ограничения доходов Путина.

Госдепартамент и SLB пока не дали комментариев, но Казначейство США подтвердило, что продолжает использовать все инструменты для сокращения доходов Кремля.

В пятницу SLB сообщила о 13-процентном росте прибыли в третьем квартале.

SLB уже сталкивалась с санкциями со стороны США. В 2015 году компания признала свою вину в федеральных обвинениях и выплатила 232 млн долларов за участие в торговле с Ираном и Суданом.

В 2021 году ее американское подразделение, Cameron International Corporation, согласилось выплатить 1,4 млн долларов Министерству финансов для урегулирования "очевидных нарушений", связанных с предоставлением услуг российской компании "Газпром нефть шельф" для арктического нефтяного проекта.

Напомним, минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов "Гарпия", которые РФ применяет в войне против Украины.