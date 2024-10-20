РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6669 посетителей онлайн
Новости
1 176 5

В США требуют ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли РФ, - FT

наслідки удару по Кривому Рогу

Конгресс США призывает администрацию президента Джо Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Конгресс США также требует от Министерства финансов и Госдепартамента объяснить, почему SLB импортировала в Россию оборудование на 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь 2023 года, несмотря на санкции.

Это заявление последовало за расследованием Financial Times, которое показало, что SLB продолжает расширять свою деятельность в России после того, как западные конкуренты ушли.

Законодатели отмечают, что SLB, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, способствует финансированию российской армии, и требуют более жестких санкций для ограничения доходов Путина.

Госдепартамент и SLB пока не дали комментариев, но Казначейство США подтвердило, что продолжает использовать все инструменты для сокращения доходов Кремля.

В пятницу SLB сообщила о 13-процентном росте прибыли в третьем квартале.

SLB уже сталкивалась с санкциями со стороны США. В 2015 году компания признала свою вину в федеральных обвинениях и выплатила 232 млн долларов за участие в торговле с Ираном и Суданом.

В 2021 году ее американское подразделение, Cameron International Corporation, согласилось выплатить 1,4 млн долларов Министерству финансов для урегулирования "очевидных нарушений", связанных с предоставлением услуг российской компании "Газпром нефть шельф" для арктического нефтяного проекта.

Напомним, минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов "Гарпия", которые РФ применяет в войне против Украины.

Автор: 

Конгресс США (1242) нефть (1931) россия (96169) санкции (11466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші не пахнуть.

показать весь комментарий
20.10.2024 10:57 Ответить
Найкращі санкції - це томагавки по нафтопереробці
показать весь комментарий
20.10.2024 10:59 Ответить
також вимагає від Міністерства фінансів і Держдепартаменту пояснити, чому SLB імпортувала в Росію обладнання на 17,5 млн доларів у період із серпня до грудня 2023 року, попри санкції. Джерело: не виключено ,родинний фінансовий інтерес влади ,що у США, за лобіювання інтересів рашистської 3,14дерації, зокрема - блокування вступ України в НАТО і заборона нанесення Україною ударів в глибину русляндії, як і протягування (більше ніж пів року)США допомоги Україні, а також "американська жуйка" із наданням Україні літаків F-16.с іт.д і т.п
показать весь комментарий
20.10.2024 11:07 Ответить
Коли перші санкції застосовували пукін казав дивну,як мені тоді здалося, фразу про те що вони що проти своїх підприємств будуть санкції вводити,а коли подивився більше детально все зрозуміло, там Шел,Брітішпетроліум,т.т.п.,видобутком займаються кацапи як завжди тільки прислужують
показать весь комментарий
20.10.2024 12:05 Ответить
SLB, найбільша у світі нафтосервісна компанія і при цьому найбільший спосор "демократичної партії"
показать весь комментарий
20.10.2024 13:13 Ответить
 
 