УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7307 відвідувачів онлайн
Новини
1 176 5

У США вимагають посилити санкції проти нафтосервісної галузі РФ, - FT

наслідки удару по Кривому Рогу

Конгрес США закликає адміністрацію президента Джо Байдена посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-України, про це пише  Financial Times.

Конгрес США також вимагає від Міністерства фінансів і Держдепартаменту пояснити, чому SLB імпортувала в Росію обладнання на 17,5 млн доларів у період із серпня до грудня 2023 року, попри санкції.

Ця заява послідувала за розслідуванням Financial Times, яке показало, що SLB продовжує розширювати свою діяльність у Росії після того, як західні конкуренти пішли.

Законодавці наголошують, що SLB, найбільша у світі нафтосервісна компанія, сприяє фінансуванню російської армії, і вимагають більш жорстких санкцій для обмеження доходів Путіна.

Держдепартамент і SLB поки не дали коментарів, але Казначейство США підтвердило, що продовжує використовувати всі інструменти для скорочення доходів Кремля.

У п'ятницю SLB повідомила про 13-відсоткове зростання прибутку в третьому кварталі.

SLB уже стикалася із санкціями з боку США. У 2015 році компанія визнала свою провину у федеральних звинуваченнях і виплатила 232 млн доларів за участь у торгівлі з Іраном і Суданом.

У 2021 році її американський підрозділ, Cameron International Corporation, погодився виплатити 1,4 млн доларів Міністерству фінансів для врегулювання "очевидних порушень", пов'язаних із наданням послуг російській компанії "Газпром нефть шельф" для арктичного нафтового проєкту.

Нагадаємо, мінфін Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів "Гарпія", які РФ застосовує у війні проти України.

Автор: 

Конгрес США (1236) нафта (5590) росія (66037) санкції (12104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гроші не пахнуть.

показати весь коментар
20.10.2024 10:57 Відповісти
Найкращі санкції - це томагавки по нафтопереробці
показати весь коментар
20.10.2024 10:59 Відповісти
також вимагає від Міністерства фінансів і Держдепартаменту пояснити, чому SLB імпортувала в Росію обладнання на 17,5 млн доларів у період із серпня до грудня 2023 року, попри санкції. Джерело: не виключено ,родинний фінансовий інтерес влади ,що у США, за лобіювання інтересів рашистської 3,14дерації, зокрема - блокування вступ України в НАТО і заборона нанесення Україною ударів в глибину русляндії, як і протягування (більше ніж пів року)США допомоги Україні, а також "американська жуйка" із наданням Україні літаків F-16.с іт.д і т.п
показати весь коментар
20.10.2024 11:07 Відповісти
Коли перші санкції застосовували пукін казав дивну,як мені тоді здалося, фразу про те що вони що проти своїх підприємств будуть санкції вводити,а коли подивився більше детально все зрозуміло, там Шел,Брітішпетроліум,т.т.п.,видобутком займаються кацапи як завжди тільки прислужують
показати весь коментар
20.10.2024 12:05 Відповісти
SLB, найбільша у світі нафтосервісна компанія і при цьому найбільший спосор "демократичної партії"
показати весь коментар
20.10.2024 13:13 Відповісти
 
 