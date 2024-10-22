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Сикорский объявил о закрытии генконсульства РФ в Познани: Россия ведет гибридную войну

Сікорський повідомив про закриття одного із консульств

Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

"Как министр иностранных дел, мой долг - решительно ответить. Первым шагом является закрытие российского консульства в Познани", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

Кроме Познани, генеральные консульства России в Польше также еще есть в Кракове и Гданьске.

Читайте также: ЕС планирует ужесточить экономические санкции против РФ после начала председательства Польши, - СМИ

Автор: 

консульство (470) Польша (8511) россия (96192) Сикорский Радослав (436)


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Топ комментарии
+16
На 33-й місяць війни дійшло... Може і зерно перестанете в них купляти ще через три роки?
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22.10.2024 20:12 Ответить
+9
а що там у нас з посольством iрану,плiдно спiвпрацюемо?
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22.10.2024 20:17 Ответить
+8
дуже гарне рішення..
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22.10.2024 20:11 Ответить
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дуже гарне рішення..
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22.10.2024 20:11 Ответить
На 33-й місяць війни дійшло... Може і зерно перестанете в них купляти ще через три роки?
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22.10.2024 20:12 Ответить
Оце так рішучість! Майже як наш потужний незлам
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22.10.2024 20:12 Ответить
🇵🇱 ❤️ 🇺🇦 !!!
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22.10.2024 20:13 Ответить
Та давно пора! І в Гданську і в Кракові теж!!!
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22.10.2024 20:16 Ответить
а що там у нас з посольством iрану,плiдно спiвпрацюемо?
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22.10.2024 20:17 Ответить
прям "майор віхрь"! вжжжжжжиииииикккк - і знову врятує краків. потім. колись. може. ))
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22.10.2024 20:28 Ответить
А насправді врятував начальник краківського гестапо коли вже в брежнєвські часи на якихось там зборах ветеранів нагороджували березняка то десь в кулуарах до нього підійшла людина та поплескала по плечу сзаду...це був начальник гестапо..не представився і прізвища свого не назвав...
це зі спогадів березняка...але чомусь радянська та рашистська пропаганда за це мовчить...
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22.10.2024 21:41 Ответить
Не інакше, як польські фермери запевнили, що гібридна війна ведеться виключно в межах Познані без згоди із центральним керівництвом мордора і решту генконсульств, як і посольство закривати немає «ефективних» причин.
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22.10.2024 20:44 Ответить
Добре хоч так. А то Орест Лютий казав, що Польщу заполонила російська. Йому скасували концерти через діяльність місцевих проросійських сил.
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22.10.2024 20:45 Ответить
,,татышо,,--- ба як гучно!
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23.10.2024 00:52 Ответить
 
 