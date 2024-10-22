Сикорский объявил о закрытии генконсульства РФ в Познани: Россия ведет гибридную войну
Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.
"Как министр иностранных дел, мой долг - решительно ответить. Первым шагом является закрытие российского консульства в Познани", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.
Кроме Познани, генеральные консульства России в Польше также еще есть в Кракове и Гданьске.
Топ комментарии
+16 Calvados
показать весь комментарий22.10.2024 20:12 Ответить Ссылка
+9 alex #471802
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+8 Bad Robot
показать весь комментарий22.10.2024 20:11 Ответить Ссылка
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це зі спогадів березняка...але чомусь радянська та рашистська пропаганда за це мовчить...