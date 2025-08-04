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Новости Консульство Украині в Ряшеве
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Консульство Украины в Ряшеве начнет работать до конца года, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

До конца этого года в Ряшеве (Польша) заработает консульское учреждение Украины. Еще одно такое учреждение будет открыто в Познани.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно планируем усилить украинское консульское присутствие в Польше, исходя из необходимости усиления защиты наших граждан. Это один из приоритетов, который еще раз был зафиксирован по результатам совещания руководителей дипломатических учреждений (Украины). Поэтому в наших планах до конца года начать деятельность консульства в Ряшеве. Другое консульское учреждение будет открыто в Познани",- рассказал глава МИД.

По словам министра, сейчас МИД Украины работает над решением логистических вопросов и соответствующего кадрового наполнения.

"Но эти конкретные решения направлены на усиление защиты наших граждан. Польша - одна из крупнейших стран по количеству граждан Украины, и мы очень хотим, чтобы они чувствовали опеку своего государства",- подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в конце октября 2024 года Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Читайте также: МИД Польши поощряет Украину к созданию консульского учреждения в Познани, - представитель ведомства Вронский

Автор: 

консульство (473) Польша (8593) Сибига Андрей (587)


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виходячи з необхідності посилення захисту наших громадян

Ви краще громадян захистіть в Україні. Бо ці хрипаті відосо-гундоси якось ніхт не допомагають захиститися
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04.08.2025 19:44 Ответить
Теперка зажівйом!
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04.08.2025 20:02 Ответить
,,А я вам казав, цей день колись настане ! "
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04.08.2025 20:11 Ответить
Больной убл#док. Значит Мир мы просим использовать украинские названия городов в Украине, а сами называем, как нам вср#лось?
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04.08.2025 20:46 Ответить
 
 