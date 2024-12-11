МИД Польши поощряет Украину к созданию консульского учреждения в Познани, - спикер ведомства Вронский

МИД Польши всячески поощряет украинское внешнеполитическое ведомство к созданию консульского учреждения в городе Познань. Вопрос о возможном функционировании генконсульства Украины в Познани Киев должен решить непосредственно с властями этого города.

Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"В деле создания нового генконсульства Украины в Познани со стороны МИД нет никаких препятствий. В конце концов министр (глава МИД Польши Сикорский. - рРед.) сам об этом говорил. Это вопрос согласований между властями Познани, которая владеет этой недвижимостью, и украинскими властями", - сказал представитель ведомства.

Вронский отметил, что МИД Польши всячески поощряет Украину к созданию консульского учреждения в этом городе, поскольку в Познани проживает много украинцев.

Он добавил, что в случае создания консульского учреждения Украины в Познани украинская сторона должна была бы согласовать с местными властями технические вопросы по найму недвижимости, оплаты за нее.

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Закрытие консульства РФ в Познани

В конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.

27 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани.

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