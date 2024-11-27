Сибига: Украина обратилась к Польше, чтобы получить помещение генконсульства РФ в Познани

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани, которое освобождается из-за признания Варшавой российских дипломатов в этом городе нежелательными лицами и закрытия этого консульского учреждения.

О готовности принять это здание и разместить в нем консульское учреждение Украины сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани. Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей. В Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому мы рассматриваем Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше", - отметил глава украинской дипломатии.

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Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи с жителями населенного пункта Рокетница Великопольского воеводства заявил: если Украина обратится об использовании недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то Варшава отнесется к этому с "самой большой симпатией". Он отметил, что срок действия договора аренды этой недвижимости заканчивается в конце ноября. К этому времени россияне должны будут ее полностью покинуть. По его словам, сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не соответствует консульским потребностям.

Как сообщалось, дипломаты РФ из закрытого решением МИД Польши генконсульства в Познани должны покинуть Польшу до 30 ноября. Польша отозвала согласие на функционирование генконсульства России в Познани из-за участия в подготовке диверсий как в Польше, так и странах Европы. Российский персонал генконсульства в Познани признан нежелательными лицами в РП. Российская сторона заявила, что ответит Варшаве на этот шаг, однако никаких решений пока не было принято.

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В Польше на сегодня функционирует пять государственных консульских учреждений Украины: генконсульства в Люблине, Кракове и Вроцлаве, консульство в Гданьске и консульский отдел в Варшаве. Кроме того, Украина имеет девять почетных консульств в Польше.

В Польше на сегодня может проживать примерно три миллиона граждан Украины, из которых почти миллион прибыл после начала полномасштабного вторжения России в Украину.