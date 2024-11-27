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Новини
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Сибіга: Україна звернулася до Польщі, щоб отримати приміщення генконсульства РФ у Познані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані, який звільняється через визнання Варшавою російських дипломатів в цьому місті небажаними особами і закриття цієї консульської установи.

Про готовність прийняти цей будинок і розмістити в ньому консульську установу України повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі", - зазначив очільник української дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: замість генконсульства РФ у Познані – там могло б існувати консульство України

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з жителями населеного пункту Рокетниця Великопольського воєводства заявив: якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то Варшава поставиться до цього з "найбільшою симпатією". Він зауважив, що термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці листопада. До цього часу росіяни повинні будуть її повністю залишити. За його словами, сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам.

Як повідомлялося, дипломати РФ із закритого рішенням МЗС Польщі генконсульства у Познані мають залишити Польщу до 30 листопада. Польща відкликала згоду на функціонування генконсульства Росії у Познані через участь у підготовці диверсій як у Польщі, так і країнах Європи. Російський персонал генконсульства у Познані визнано небажаними особами в РП. Російська сторона заявила, що відповість Варшаві на цей крок, однак жодних рішень поки що не було прийнято.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський оголосив про закриття генконсульства РФ у Познані: Росія веде гібридну війну

У Польщі на сьогодні функціонує п’ять державних консульських установ України: генконсульства в Любліні, Кракові та Вроцлаві, консульство у Гданську і консульський відділ у Варшаві. Крім того, Україна має дев’ять почесних консульств у Польщі.

У Польщі на сьогодні може проживати приблизно три мільйони громадян України, з яких майже мільйон прибув після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

консульство (308) Польща (8471) Сибіга (359)


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Топ коментарі
+4
також зверніться ,будь ласка, про відновлення пам"ятників УПА на території Польщі
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27.11.2024 11:27
+4
Тоді те приміщення треба дезінфікувати та дезінфікувати. Потім перевірити всі стіни та підвали. Бо кацапсяча наволоч може залишити там все шо вгодно.
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27.11.2024 11:32
+4
І ритуал вигнання бісів та освятити треба..
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27.11.2024 11:40
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також зверніться ,будь ласка, про відновлення пам"ятників УПА на території Польщі
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27.11.2024 11:27 Відповісти
скотиняка тут як тут.
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27.11.2024 12:18 Відповісти
За якусь хвильку модер його каструє.
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27.11.2024 12:19 Відповісти
файний хрестик уже є.
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27.11.2024 12:28 Відповісти
ритуал очищення вогнем проведіть, а вже потім євро ремонт представниками етнічної меншини, що узурпувала опу і владу в Україні.
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27.11.2024 11:31 Відповісти
Тоді те приміщення треба дезінфікувати та дезінфікувати. Потім перевірити всі стіни та підвали. Бо кацапсяча наволоч може залишити там все шо вгодно.
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27.11.2024 11:32 Відповісти
І ритуал вигнання бісів та освятити треба..
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27.11.2024 11:40 Відповісти
Там столько жучков, что это здание надо снести и построить новое.
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27.11.2024 12:11 Відповісти
Треба все дуже ретельно перевірити після русскіх на тему жучків, вибухівки, новічка та інших загроз.
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27.11.2024 12:18 Відповісти
 
 