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Сікорський: замість генконсульства РФ у Познані – там могло б існувати консульство України

Радослав Сікорський про можливість відкриття консульства України в Познані

На вимогу Польщі наприкінці листопада буде закрито генконсульство Росії, дипломати якого були визнані небажаними особами в країні. Якщо Україна звернеться з проханням надання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то польська влада поставиться до цього прихильно.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі із жителями населеного пункту Рокєтніца Великопольського воєводства, розташованого неподалік Познані, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський зазначив, що термін дії договору оренди нерухомості для консульства РФ у Познані закінчується наприкінці цього місяця.

Водночас дипломат зауважив, що сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам.

"Варто пам’ятати, що консульства вирішують різні практичні справи: це різні юридичні документи, народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, поставилися б до такого прохання української сторони (надання нерухомості у Познані під консульство, - ред. ) з найбільшою симпатією",- сказав Сікорський.

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Станом на зараз у Польщі функціонує п’ять державних консульських установ України: генконсульства в Любліні, Кракові та Вроцлаві, консульство у Гданську і консульський відділ у Варшаві. Крім того, Україна має дев’ять почесних консульств у Польщі.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.

Читайте також: Сікорський оголосив про закриття генконсульства РФ у Познані: Росія веде гібридну війну

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Цинізм Сікорського зашкалює.
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16.11.2024 23:28 Відповісти
Не дарма ж їх називають "гієна Європи"
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16.11.2024 23:35 Відповісти
Ви троль ФСБ? Польща надає приміщення для роботи укр.дипломатів, це погано?
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16.11.2024 23:50 Відповісти
Ніт! Це ви троль фсб. Нехай поляки краще зроблять у цьому приміщенні
музей пам'яті усіх вбитих поляків у літаку під Смоленском.
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17.11.2024 00:05 Відповісти
Поляків про це не просили і навіщо самоутверджуватись за рахунок других, навіть якщо це ворог.
А потім стонати будете що в Москві вас виселили і заселили ефіопів.
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17.11.2024 00:11 Відповісти
Польща дає найбільше з усіх країн ЄС.
Дійсно, консулату України в Познані бракує.
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16.11.2024 23:52 Відповісти
Зачем нам там консульство? Кстати, а зачем нам польские консульства в Украине?! Наверно для того, чтобы выдавать свои гнусные карточки поляка
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17.11.2024 05:37 Відповісти
 
 