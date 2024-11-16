Сікорський: замість генконсульства РФ у Познані – там могло б існувати консульство України

На вимогу Польщі наприкінці листопада буде закрито генконсульство Росії, дипломати якого були визнані небажаними особами в країні. Якщо Україна звернеться з проханням надання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то польська влада поставиться до цього прихильно.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі із жителями населеного пункту Рокєтніца Великопольського воєводства, розташованого неподалік Познані, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський зазначив, що термін дії договору оренди нерухомості для консульства РФ у Познані закінчується наприкінці цього місяця.

Водночас дипломат зауважив, що сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам.

"Варто пам’ятати, що консульства вирішують різні практичні справи: це різні юридичні документи, народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, поставилися б до такого прохання української сторони (надання нерухомості у Познані під консульство, - ред. ) з найбільшою симпатією",- сказав Сікорський.

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Станом на зараз у Польщі функціонує п’ять державних консульських установ України: генконсульства в Любліні, Кракові та Вроцлаві, консульство у Гданську і консульський відділ у Варшаві. Крім того, Україна має дев’ять почесних консульств у Польщі.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.

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