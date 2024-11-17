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Сикорский: вместо генконсульства РФ в Познани могло бы существовать консульство Украины

Радослав Сікорський про можливість відкриття консульства України в Познані

По требованию Польши в конце ноября будет закрыто генконсульство России, дипломаты которого были признаны нежелательными лицами в стране. Если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с жителями населенного пункта Рокетница Великопольского воеводства, расположенного недалеко от Познани, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский отметил, что срок действия договора аренды недвижимости для консульства РФ в Познани заканчивается в конце этого месяца.

В то же время дипломат отметил, что сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не соответствует консульским потребностям.

"Стоит помнить, что консульства решают разные практические дела: это разные юридические документы, рождаются дети, умирают люди. И мы, безусловно, отнеслись бы к такой просьбе украинской стороны(предоставление недвижимости в Познани под консульство, - ред. ) с наибольшей симпатией",- сказал Сикорский.

Читайте: Польша предоставила Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Британия вместе взятые, - Сикорский

По состоянию на сейчас в Польше функционирует пять государственных консульских учреждений Украины: генконсульства в Люблине, Кракове и Вроцлаве, консульство в Гданьске и консульский отдел в Варшаве. Кроме того, Украина имеет девять почетных консульств в Польше.

Напомним, что в конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский объявил о закрытии генконсульства РФ в Познани: Россия ведет гибридную войну

Автор: 

консульство (469) Польша (8407) россия (95454) Сикорский Радослав (406)


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Цинізм Сікорського зашкалює.
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16.11.2024 23:28 Ответить
Не дарма ж їх називають "гієна Європи"
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16.11.2024 23:35 Ответить
Ви троль ФСБ? Польща надає приміщення для роботи укр.дипломатів, це погано?
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16.11.2024 23:50 Ответить
Ніт! Це ви троль фсб. Нехай поляки краще зроблять у цьому приміщенні
музей пам'яті усіх вбитих поляків у літаку під Смоленском.
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17.11.2024 00:05 Ответить
Поляків про це не просили і навіщо самоутверджуватись за рахунок других, навіть якщо це ворог.
А потім стонати будете що в Москві вас виселили і заселили ефіопів.
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17.11.2024 00:11 Ответить
Польща дає найбільше з усіх країн ЄС.
Дійсно, консулату України в Познані бракує.
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16.11.2024 23:52 Ответить
Зачем нам там консульство? Кстати, а зачем нам польские консульства в Украине?! Наверно для того, чтобы выдавать свои гнусные карточки поляка
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17.11.2024 05:37 Ответить
 
 