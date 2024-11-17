Сикорский: вместо генконсульства РФ в Познани могло бы существовать консульство Украины

По требованию Польши в конце ноября будет закрыто генконсульство России, дипломаты которого были признаны нежелательными лицами в стране. Если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с жителями населенного пункта Рокетница Великопольского воеводства, расположенного недалеко от Познани, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский отметил, что срок действия договора аренды недвижимости для консульства РФ в Познани заканчивается в конце этого месяца.

В то же время дипломат отметил, что сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не соответствует консульским потребностям.

"Стоит помнить, что консульства решают разные практические дела: это разные юридические документы, рождаются дети, умирают люди. И мы, безусловно, отнеслись бы к такой просьбе украинской стороны(предоставление недвижимости в Познани под консульство, - ред. ) с наибольшей симпатией",- сказал Сикорский.

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По состоянию на сейчас в Польше функционирует пять государственных консульских учреждений Украины: генконсульства в Люблине, Кракове и Вроцлаве, консульство в Гданьске и консульский отдел в Варшаве. Кроме того, Украина имеет девять почетных консульств в Польше.

Напомним, что в конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

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