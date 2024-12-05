Сикорский о закрытии консульства Польши в Санкт-Петербурге: Россия не имеет права на встречный шаг

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление РФ о закрытии польского консульства в Санкт-Петербурге, заявив, что РФ не имеет права на такой шаг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает PAP.

Как отмечается, во время встречи с журналистами на Мальте Сикорский относительно реакции России на закрытие своего консульства в Познани, то есть закрытие в ответ польского консульства в Санкт-Петербурге, заявил: "Мы принимаем это российское решение с достойным равнодушием, потому что мы его ожидали".

Он отметил, что Россия не имеет права на такой шаг в ответ.

"Россия фактически не имеет права на встречный шаг, потому что закрытие консульства в Познани было вызвано диверсиями в Польше и странах-союзниках. Эти диверсии являются преступлениями, которые только благодаря счастливому стечению обстоятельств еще не привели к жертвам. Но все знают, что такое Россия", - добавил Сикорский.

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Напомним, РФ в ответ на закрытие своего генерального консульства в Познани закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге, объяснив это "откровенной враждебной политикой в отношении России".

Что предшествовало?

В конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.

27 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани.