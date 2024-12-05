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РФ закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге из-за "враждебной политики" Варшавы

РФ закриє генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі

Российская Федерация в ответ на закрытие своего генерального консульства в Познани закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге, объяснив это "откровенной враждебной политикой в отношении России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский МИД.

Отмечается, что 5 декабря польской стороне Россия передала ноту, в которой сообщается, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.

"Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Началась ликвидация генконсульства РФ в Познани, которое Польша закрыла в ответ на попытки диверсий

В МИД РФ считают, что Варшава в последние годы реализовывала "откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировала выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляет о необходимости нанести нашей стране "стратегическое поражение".

"Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги в отношении России Москвой принимаются и в дальнейшем будут приниматься жесткие ответные меры", - добавили в российском ведомстве.

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Что предшествовало?

В конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.

27 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани.

Автор: 

консульство (469) МИД РФ (1665) Польша (8405) россия (95418) Санкт-Петербург (486)


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"Мирна" Параша - це вже не тупий жарт, а ознака відсутністі мозгу і імперського психічного розладу
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05.12.2024 15:51 Ответить
Це добре, не....й шастати по ЄС. Сидіть в ху.... лостане. Бояришником бавитися
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05.12.2024 15:55 Ответить
Головне що польські дипломати змогут повернутися в Європу, а москалі в ху....лостан
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05.12.2024 15:57 Ответить
Цікавий факт зміни термінів. Раніше (початок повномасштабки, стосовно санкцій) ворог казав "недружні", а зараз вже перейшов на "ворожі".
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05.12.2024 15:58 Ответить
що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані.
=========
Де буде встановлена прослуховуюча аппаратура і нформація буде йти напряму в ГРУ ФСБ
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05.12.2024 16:06 Ответить
Світовий терорист звинувачує інших у ''ворожій політиці''. Все в стилі параші.
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05.12.2024 16:06 Ответить
Можна подумать - "купа поляків" ломиться з усіх сил в Росію... Консульство в СПБ набагато потрібніше саме кацапам...
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05.12.2024 16:20 Ответить
головне польські фермери кордон з Україною перекривають. може вони переплутали щось.
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05.12.2024 16:23 Ответить
Чоловік приходить дуже пізно додому, тихо-тихо відкриває вхідні двері, остоорожно роздягається і навшпиньках проходить на кухню. На кухні теща, сидячи, в що стоїть на підлозі каструлю справляє малу нужду. Чоловік, в шоці: "Мама, ми ж в ній суп варимо ...". Теща, встаючи і надягаючи труси, ображено говорить: "Злі ви, піду я від вас!"
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05.12.2024 20:40 Ответить
 
 