РФ закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге из-за "враждебной политики" Варшавы

Российская Федерация в ответ на закрытие своего генерального консульства в Познани закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге, объяснив это "откровенной враждебной политикой в отношении России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский МИД.

Отмечается, что 5 декабря польской стороне Россия передала ноту, в которой сообщается, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.

"Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", - говорится в сообщении.

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В МИД РФ считают, что Варшава в последние годы реализовывала "откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировала выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляет о необходимости нанести нашей стране "стратегическое поражение".

"Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги в отношении России Москвой принимаются и в дальнейшем будут приниматься жесткие ответные меры", - добавили в российском ведомстве.

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Что предшествовало?

В конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.

27 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани.