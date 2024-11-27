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Началась ликвидация генконсульства РФ в Познани, которое Польша закрыла в ответ на попытки диверсий

закриття консульства рф в Польщі

В среду, 27 ноября, в польском городе Познань начался вывоз имущества из генконсульства РФ.

Об этом сообщает "Радио Познань", информирует Цензор.НЕТ.

С ограждения учреждения была снята информационная табличка. А мебель и личные вещи работников консульства загружаются в грузовики с дипломатическими номерами.

Российские дипломаты должны покинуть страну через три дня.

Читайте также: Сикорский: вместо генконсульства РФ в Познани могло бы существовать консульство Украины

Что предшествовало?

В конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.

27 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани.

Напомним, что в конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.

Читайте также: Сибига: Украина обратилась к Польше, чтобы получить помещение генконсульства РФ в Познани

Автор: 

консульство (469) Польша (8405) россия (95441)


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Топ комментарии
+12
Перевірте на радіацію та новічок. Моцква не може не насрати
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27.11.2024 23:25
+6
Якщо не знайдуть систему прослуховування і не знищать її, то канал витоку інформації чудово працюватиме.
Хто пам'ятає як кацапи збудували будівлю посольства США із системою прослуховування, а Єльцин зробив жест доброї волі та розповів про неї? Американцям довелося самотужки будувати нову будівлю.
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27.11.2024 23:37
+4
Красиво звучит. Вот если б еще саму рф ликвидировать.
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27.11.2024 23:31
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Перевірте на радіацію та новічок. Моцква не може не насрати
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27.11.2024 23:25 Ответить
Лайно вивозить майно.
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27.11.2024 23:30 Ответить
Спробу диверсії робила рашка, а кордон блокують з Україною. Тут головне нічого не переплутати
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27.11.2024 23:31 Ответить
Красиво звучит. Вот если б еще саму рф ликвидировать.
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27.11.2024 23:31 Ответить
Кацапи плитку і унітази познімають.
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27.11.2024 23:35 Ответить
Кілька років тому таке вже було - здається, у Вашингтоні... Кацапів "виставили" з якоїсь будівлі... Так вони лампочки повикручували і розетки повиривали, коли виїжджали...
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28.11.2024 01:45 Ответить
Якщо не знайдуть систему прослуховування і не знищать її, то канал витоку інформації чудово працюватиме.
Хто пам'ятає як кацапи збудували будівлю посольства США із системою прослуховування, а Єльцин зробив жест доброї волі та розповів про неї? Американцям довелося самотужки будувати нову будівлю.
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27.11.2024 23:37 Ответить
Розчехлилися гонорові)))
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27.11.2024 23:39 Ответить
А нафту купувати ще не розчіхлися вмісті з прибалтами
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27.11.2024 23:40 Ответить
Не чіпали консульство - лохи, ліквідували консульство - гонорові. Коли наші квартальні гонорові проведуть чистку кротів і зрадників?
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28.11.2024 00:06 Ответить
А що теба так вкусило, що кацапів торкнули, приїжай побалакаєм
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28.11.2024 00:37 Ответить
Куди їхати?
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28.11.2024 01:03 Ответить
розетки і унітази будуть видирать?
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28.11.2024 01:06 Ответить
Навіщо? А куди тоді прослуховування ховати?
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28.11.2024 01:38 Ответить
 
 