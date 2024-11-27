Началась ликвидация генконсульства РФ в Познани, которое Польша закрыла в ответ на попытки диверсий
В среду, 27 ноября, в польском городе Познань начался вывоз имущества из генконсульства РФ.
Об этом сообщает "Радио Познань", информирует Цензор.НЕТ.
С ограждения учреждения была снята информационная табличка. А мебель и личные вещи работников консульства загружаются в грузовики с дипломатическими номерами.
Российские дипломаты должны покинуть страну через три дня.
Что предшествовало?
В конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.
Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что если Украина обратится с просьбой предоставления недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то польские власти отнесутся к этому благосклонно.
27 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани.
Напомним, что в конце октября Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Познань. Причина - ведение Россией гибридной войны и попытки диверсий на польской территории.
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