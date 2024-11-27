Розпочалася ліквідація генконсульства РФ у Познані, яке Польща закрила у відповідь на спроби диверсій
У середу, 27 листопада, у польському місті Познань почалося вивезення майна з генконсульства РФ.
Про це повідомляє "Радіо Познань", інформує Цензор.НЕТ.
З огорожі установи було знято інформаційну табличку. А меблі та особисті речі працівників консульства завантажуються в вантажівки з дипломатичними номерами.
Російські дипломати повинні залишити країну через три дні.
Що передувало?
Наприкінці жовтня Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.
Згодом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що якщо Україна звернеться з проханням надання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то польська влада поставиться до цього прихильно.
27 листопада очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані.
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