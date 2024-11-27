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Новини
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Розпочалася ліквідація генконсульства РФ у Познані, яке Польща закрила у відповідь на спроби диверсій

закриття консульства рф в Польщі

У середу, 27 листопада, у польському місті Познань почалося вивезення майна з генконсульства РФ.

Про це повідомляє "Радіо Познань", інформує Цензор.НЕТ.

З огорожі установи було знято інформаційну табличку. А меблі та особисті речі працівників консульства завантажуються в вантажівки з дипломатичними номерами.

Російські дипломати повинні залишити країну через три дні.

Читайте також: Сікорський оголосив про закриття генконсульства РФ у Познані: Росія веде гібридну війну

Що передувало?

Наприкінці жовтня Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.

Згодом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що якщо Україна звернеться з проханням надання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то польська влада поставиться до цього прихильно.

27 листопада очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані. 

Читайте також: Сікорський: замість генконсульства РФ у Познані – там могло б існувати консульство України

Автор: 

консульство (308) Польща (8471) росія (64871)


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Топ коментарі
+12
Перевірте на радіацію та новічок. Моцква не може не насрати
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27.11.2024 23:25
+6
Якщо не знайдуть систему прослуховування і не знищать її, то канал витоку інформації чудово працюватиме.
Хто пам'ятає як кацапи збудували будівлю посольства США із системою прослуховування, а Єльцин зробив жест доброї волі та розповів про неї? Американцям довелося самотужки будувати нову будівлю.
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27.11.2024 23:37
+4
Красиво звучит. Вот если б еще саму рф ликвидировать.
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27.11.2024 23:31
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Перевірте на радіацію та новічок. Моцква не може не насрати
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27.11.2024 23:25 Відповісти
Лайно вивозить майно.
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27.11.2024 23:30 Відповісти
Спробу диверсії робила рашка, а кордон блокують з Україною. Тут головне нічого не переплутати
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27.11.2024 23:31 Відповісти
Красиво звучит. Вот если б еще саму рф ликвидировать.
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27.11.2024 23:31 Відповісти
Кацапи плитку і унітази познімають.
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27.11.2024 23:35 Відповісти
Кілька років тому таке вже було - здається, у Вашингтоні... Кацапів "виставили" з якоїсь будівлі... Так вони лампочки повикручували і розетки повиривали, коли виїжджали...
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28.11.2024 01:45 Відповісти
Якщо не знайдуть систему прослуховування і не знищать її, то канал витоку інформації чудово працюватиме.
Хто пам'ятає як кацапи збудували будівлю посольства США із системою прослуховування, а Єльцин зробив жест доброї волі та розповів про неї? Американцям довелося самотужки будувати нову будівлю.
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27.11.2024 23:37 Відповісти
Розчехлилися гонорові)))
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27.11.2024 23:39 Відповісти
А нафту купувати ще не розчіхлися вмісті з прибалтами
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27.11.2024 23:40 Відповісти
Не чіпали консульство - лохи, ліквідували консульство - гонорові. Коли наші квартальні гонорові проведуть чистку кротів і зрадників?
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28.11.2024 00:06 Відповісти
А що теба так вкусило, що кацапів торкнули, приїжай побалакаєм
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28.11.2024 00:37 Відповісти
Куди їхати?
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28.11.2024 01:03 Відповісти
розетки і унітази будуть видирать?
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28.11.2024 01:06 Відповісти
Навіщо? А куди тоді прослуховування ховати?
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28.11.2024 01:38 Відповісти
 
 