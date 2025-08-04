Депутат Сейма Польши Фриц назвал лозунг "Слава Україні!" нацистским, посол Боднар призвал к взвешенности
Депутат Сейма Польши от ультраправой партии "Конфедерация" Роман Фриц назвал лозунг "Слава Україні!" нацистским. Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил манипуляции политика.
Как передает Цензор.НЕТ, видео Фриц распространил на своей странице в Facebook.
Так, он резко отреагировал на то, что одна из депутатов польского Сейма во время дебатов завершила свое выступление словами "Слава Україні!"
"Здесь мы имели пример позорного поведения - бандеровского и нацистского! В польском Сейме таких вещей еще не было. Это будто здесь кто-то бы закричал "Sieg Heil!" Это позор!", - заявил Фриц.
Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на попытку Фрица привязать лозунг "Слава Україні!" к нацистской идеологии.
По словам Боднара, в Украине "с большим удивлением и беспокойством восприняли высказывания одного депутата Сейма Польши от партии "Конфедерация", который, в отличие от многих других польских парламентариев, в недопустимой форме упомянул официальный национальный лозунг нашего государства - "Слава Україні!"
"В Украине законом запрещено использование как нацистской, так и советской символики. Спекуляции вокруг лозунга "Слава Україні!" с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ошибочными и неоправданными. Они играют на руку враждебным нарративам, направленным на раскол демократического сообщества", - подчеркнул он.
Украинский дипломат призвал к взвешенности в высказываниях, взаимному уважению и воздержанию от действий, которые могут нанести вред взаимному доверию между народами.
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А взагалі шикарні сусіди - Угорщину в НАТО можна, а нас ні, Польщі націоналізм причому божевільний можна, а нам ні, Слава Росії - це патріотизм, а за Слава Україні - радбез ООН скликають
А от позиція " хитрої лиси" Тимошенко, що мімікрувала у " паріотку, що сидить на колінах у карло- пу" і у яку до цього часу влюблєна деяка кількість корисних ідіотів?
Завдяки самем цій ганд..ші, шлях до НАТО був перерваний.
Скот..ка.
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Насправді прізвище пана депутата не "Фріц", а "Кацап".
Його бабусю згвалтували кацапи 80 років тому, от і виродилося таке чмо...
Vive la France.
La France est le Bastion Avancé de l'Europe Defends la!
Виявляється, у польських депутатів деякі імена скидаються на монгольські: Дамдінсурен, Баатаржаргал, Жугдердемідійн.
)))
(М. Ножкин)
має , геть не польський , а фріца
😂
Слава Україні !
А на таких потрібно накладати санкції.
І послу Василю Бондарю, окрім запису в FB, потрібно писати службову записку свому начальству, щоб воно подало кандидатури таких фріків на РНБО для накладення на них санкцій.