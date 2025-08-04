Депутат Сейма Польши Фриц назвал лозунг "Слава Україні!" нацистским, посол Боднар призвал к взвешенности

Депутат Сейма Польши от ультраправой партии "Конфедерация" Роман Фриц назвал лозунг "Слава Україні!" нацистским. Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил манипуляции политика.

Как передает Цензор.НЕТ, видео Фриц распространил на своей странице в Facebook.

Так, он резко отреагировал на то, что одна из депутатов польского Сейма во время дебатов завершила свое выступление словами "Слава Україні!"

"Здесь мы имели пример позорного поведения - бандеровского и нацистского! В польском Сейме таких вещей еще не было. Это будто здесь кто-то бы закричал "Sieg Heil!" Это позор!", - заявил Фриц.

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Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на попытку Фрица привязать лозунг "Слава Україні!" к нацистской идеологии.

По словам Боднара, в Украине "с большим удивлением и беспокойством восприняли высказывания одного депутата Сейма Польши от партии "Конфедерация", который, в отличие от многих других польских парламентариев, в недопустимой форме упомянул официальный национальный лозунг нашего государства - "Слава Україні!"

"В Украине законом запрещено использование как нацистской, так и советской символики. Спекуляции вокруг лозунга "Слава Україні!" с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ошибочными и неоправданными. Они играют на руку враждебным нарративам, направленным на раскол демократического сообщества", - подчеркнул он.

Украинский дипломат призвал к взвешенности в высказываниях, взаимному уважению и воздержанию от действий, которые могут нанести вред взаимному доверию между народами.

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