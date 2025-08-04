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Новости Антиукраинские заявления в Польше Отношения Украины и Польши
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Депутат Сейма Польши Фриц назвал лозунг "Слава Україні!" нацистским, посол Боднар призвал к взвешенности

Депутат сейма Польши Роман Фриц назвал нацистским лозунг

Депутат Сейма Польши от ультраправой партии "Конфедерация" Роман Фриц назвал лозунг "Слава Україні!" нацистским. Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил манипуляции политика.

Как передает Цензор.НЕТ, видео Фриц распространил на своей странице в Facebook.

Так, он резко отреагировал на то, что одна из депутатов польского Сейма во время дебатов завершила свое выступление словами "Слава Україні!"

"Здесь мы имели пример позорного поведения - бандеровского и нацистского! В польском Сейме таких вещей еще не было. Это будто здесь кто-то бы закричал "Sieg Heil!" Это позор!", - заявил Фриц.

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Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на попытку Фрица привязать лозунг "Слава Україні!" к нацистской идеологии.

По словам Боднара, в Украине "с большим удивлением и беспокойством восприняли высказывания одного депутата Сейма Польши от партии "Конфедерация", который, в отличие от многих других польских парламентариев, в недопустимой форме упомянул официальный национальный лозунг нашего государства - "Слава Україні!"

"В Украине законом запрещено использование как нацистской, так и советской символики. Спекуляции вокруг лозунга "Слава Україні!" с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ошибочными и неоправданными. Они играют на руку враждебным нарративам, направленным на раскол демократического сообщества", - подчеркнул он.

Украинский дипломат призвал к взвешенности в высказываниях, взаимному уважению и воздержанию от действий, которые могут нанести вред взаимному доверию между народами.

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В Польше назвали нацистским лозунг

Автор: 

Боднар Василий (166) нацизм (355) Польша (8593)


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Топ комментарии
+12
А слава Польщі теж нациське? - чи "ето другое"?

А взагалі шикарні сусіди - Угорщину в НАТО можна, а нас ні, Польщі націоналізм причому божевільний можна, а нам ні, Слава Росії - це патріотизм, а за Слава Україні - радбез ООН скликають
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04.08.2025 23:02 Ответить
+9
****** есть везде...
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04.08.2025 23:02 Ответить
+5
А ми, з усією неповагою назвемо Фріца дятлом і пошлемо в сраку.
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04.08.2025 23:07 Ответить
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****** есть везде...
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04.08.2025 23:02 Ответить
А слава Польщі теж нациське? - чи "ето другое"?

А взагалі шикарні сусіди - Угорщину в НАТО можна, а нас ні, Польщі націоналізм причому божевільний можна, а нам ні, Слава Росії - це патріотизм, а за Слава Україні - радбез ООН скликають
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04.08.2025 23:02 Ответить
У вас сусіди Фінляндія, Естонія, Латвія. До Угорщини, ще доїхати потрібно.
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04.08.2025 23:15 Ответить
а ну геть звідси, кремлівська ************!
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05.08.2025 00:38 Ответить
Що, допекло?
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05.08.2025 00:40 Ответить
Бляха, це як в тій пісні "у ніх там дєнєг кури нє клюют, а нам с табой на водку нє хватаєт"... Нагадаю для тих, кого забанили в Гуглі у 1999 р. до НАТО приєднались Чехія, Польща й Угорщина. Це тоді, коли наші тупорилі імбіцили у 1999 другий раз голосували за комуняк Кучму та виходили на вулиці з плакатами "НАТО нет!". Наприклад, в 2006 році «за» членство в НАТО серед українців були лише 15,4% опитаних, тоді як 63,9% виступили «проти». У 2013-му «за» НАТО виступали 18% опитаних, 67% були «проти». То хто ж винен нашим ідіотам, які самі своїми руцями рили власній державі могилу, власноруч ************ європейську та євроатлантичну перспективу, обираючи то комуняк, то донецького бандюка то кремлівського скомороха собі замість українських президентів?
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04.08.2025 23:29 Ответить
Ну із зрадниками типу Кучми, Януковича- зрозуміло. Це русофіли. Ці проти НАТИ, і усю пропаганду на це налаштовували.
А от позиція " хитрої лиси" Тимошенко, що мімікрувала у " паріотку, що сидить на колінах у карло- пу" і у яку до цього часу влюблєна деяка кількість корисних ідіотів?
Завдяки самем цій ганд..ші, шлях до НАТО був перерваний.
Скот..ка.
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05.08.2025 00:47 Ответить
Фріц...хто він по національності?
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04.08.2025 23:03 Ответить
гандон
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04.08.2025 23:06 Ответить
так видно ж ...і до бабці не ходи ...
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04.08.2025 23:16 Ответить
Депутат Сейму Польщі від ультраправої партії "Конфедерація" Роман Фріц Джерело: https://censor.net/ua/n3567007
************
Насправді прізвище пана депутата не "Фріц", а "Кацап".
Його бабусю згвалтували кацапи 80 років тому, от і виродилося таке чмо...
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04.08.2025 23:05 Ответить
******* фріц посібник )(уйла! а може послідовник шикльгрубера, що те ж саме!
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04.08.2025 23:05 Ответить
старий довбойоб. Хай ще у Франції нацистів пошукає.
Vive la France.
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04.08.2025 23:05 Ответить
Плакат французьких нацистів часів маршала Петена. "Франція - бастіон Європи. Захисти її!"
La France est le Bastion Avancé de l'Europe Defends la!

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04.08.2025 23:17 Ответить
ніхєра не передовий. Вона зараз на задворках Європи, а останні французькі нацисти померли у 70-х.
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04.08.2025 23:24 Ответить
Депутат Сейму ПольщіБоднарназвав

Виявляється, у польських депутатів деякі імена скидаються на монгольські: Дамдінсурен, Баатаржаргал, Жугдердемідійн.
)))
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04.08.2025 23:05 Ответить
Депутат Сейму Польщі від ультраправої партії "Конфедерація" Роман Фріц, мав би бути з розумом, а не гадити, відверто по московські, на шкоду Польщі! Такі особи, як Фріц, прийшов і пішов із Сейму, а Польща, буде із соромом!!!
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04.08.2025 23:07 Ответить
А ми, з усією неповагою назвемо Фріца дятлом і пошлемо в сраку.
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04.08.2025 23:07 Ответить
Четвертый год нам нет житья от этих фрицев...

(М. Ножкин)
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04.08.2025 23:10 Ответить
А цей "ножкін" він у вас на роісії ким буде?
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04.08.2025 23:17 Ответить
Как версия и субъективно конечно. Если мы скинем выйти с этой войны без поражения, то НАТО нам скорее не будет и надо. Там вылезли стратегические проколы, нужна полная реформа блока. А ВСУ пусть тогда берут инструкторами всех уровней на последующие 10 лет. А вот ЕС нам необходим.
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04.08.2025 23:25 Ответить
Фамілія Фріц сама за себе говорить і вигляд
має , геть не польський , а фріца
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04.08.2025 23:26 Ответить
а слава польщі, по логіці цього недоумка, теж нациське гасло?
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04.08.2025 23:35 Ответить
рома дуже схожий на яценюка, мабуть родичі по секті хабад
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04.08.2025 23:40 Ответить
Дурна, пихата фізія. Придурок. Фрік.
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04.08.2025 23:41 Ответить
скільки кацапи їм платять за це??
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04.08.2025 23:44 Ответить
>> "Sieg Heil!" -- То ганьба!, - заявив Фріц.

😂
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04.08.2025 23:44 Ответить
це ультраправа партія, як партія маші лєпєн у Франції, зрозуміло ким фінансується. Це не варте уваги
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04.08.2025 23:47 Ответить
Серйозно. Ну тоді і "Слава Польші" нацистське.
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04.08.2025 23:48 Ответить
шовініст польский !
Слава Україні !
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04.08.2025 23:51 Ответить
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.08.2025 23:53 Ответить
Це анекдот якийсь: нацист Фріц сказав, що наше гасло є нацистським.
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04.08.2025 23:53 Ответить
Щеняти гасло "Слава Україні" можуть лише ті, хто не бажає існування незалежної держави Україна.

А на таких потрібно накладати санкції.
І послу Василю Бондарю, окрім запису в FB, потрібно писати службову записку свому начальству, щоб воно подало кандидатури таких фріків на РНБО для накладення на них санкцій.
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05.08.2025 00:02 Ответить
Не удивлюсь, что если немного последить за ним, довольно быстро обнаружатся связи с кремлядью. Вопрос только, захочет ли польская контрразведка заняться этим...
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05.08.2025 00:21 Ответить
 
 