Смертельное ДТП в Словении: предварительно, погибли 4 украинки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Словении 30 июля произошло смертельное ДТП, вследствие которого погибли пять иностранцев. По предварительным данным полиции, четверо из них - гражданки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delo.si, такие данные предоставила местная полиция.
Отмечается, что авария произошла около 10:30 утра по местному времени на автомагистрали недалеко от поселения Словенские Коницы, что примерно в 100 километрах к северу от Любляны.
По предварительным данным, украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семь человек, превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, за рулем которого был россиянин.
Вследствие столкновения погибли пятеро пассажиров микроавтобуса. По предварительным данным полиции, четверо из них - украинки.
Украинец, который вызвал аварию, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка (по предварительным данным, также украинка) - тяжелые. Российский водитель грузовика, по предварительным данным, в ДТП не пострадал.
Как добавляет Delo.si, это одно из самых смертельных ДТП в Словении за последнее время.
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мабуть русня підрізав, чи загальмував різко
Й ці ідіоти ніколи не переведуться, нажаль.
маршрутка заділа вантажівку правою пасажирською половиною і її розрізало навпіл впродовж, а не впоперек
це значить, вантажівка блокувала проїзд по лівій смузі, вона їхала по роздільній лінії, правим колесом по правій смузі, а лівим колісом по лівій смузі
а може, бачучи що водій маршрутки йде на обгін, вантажівка підставила зад, займаючи ліву смугу - я в США постійно з таким зтикаюсь коли ганяю 120 км/год (там де можна)
1. Якби воділа буса не гнав, то різниця в швидкостях не була б такою великою.
2. Вантажівка з причепом не може різко затормозити. Принаймні не з таким прискоренням як бус.