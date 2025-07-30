Смертельное ДТП в Словении: предварительно, погибли 4 украинки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Словении 30 июля произошло смертельное ДТП, вследствие которого погибли пять иностранцев. По предварительным данным полиции, четверо из них - гражданки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delo.si, такие данные предоставила местная полиция.

Отмечается, что авария произошла около 10:30 утра по местному времени на автомагистрали недалеко от поселения Словенские Коницы, что примерно в 100 километрах к северу от Любляны.

По предварительным данным, украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семь человек, превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, за рулем которого был россиянин.

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Вследствие столкновения погибли пятеро пассажиров микроавтобуса. По предварительным данным полиции, четверо из них - украинки.

Украинец, который вызвал аварию, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка (по предварительным данным, также украинка) - тяжелые. Российский водитель грузовика, по предварительным данным, в ДТП не пострадал.

Как добавляет Delo.si, это одно из самых смертельных ДТП в Словении за последнее время.

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