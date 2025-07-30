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Новости Фото ДТП с украинцами в Словении
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Смертельное ДТП в Словении: предварительно, погибли 4 украинки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Словении 30 июля произошло смертельное ДТП, вследствие которого погибли пять иностранцев. По предварительным данным полиции, четверо из них - гражданки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delo.si, такие данные предоставила местная полиция.

Отмечается, что авария произошла около 10:30 утра по местному времени на автомагистрали недалеко от поселения Словенские Коницы, что примерно в 100 километрах к северу от Любляны.

По предварительным данным, украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семь человек, превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, за рулем которого был россиянин.

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ДТП в Словении
ДТП в Словении

Вследствие столкновения погибли пятеро пассажиров микроавтобуса. По предварительным данным полиции, четверо из них - украинки.

Украинец, который вызвал аварию, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка (по предварительным данным, также украинка) - тяжелые. Российский водитель грузовика, по предварительным данным, в ДТП не пострадал.

Как добавляет Delo.si, это одно из самых смертельных ДТП в Словении за последнее время.

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ДТП в Словении
ДТП в Словении
ДТП в Словении

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ДТП (7725) Словения (153) украинцы (3890) жертвы (2141)


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Топ комментарии
+11
Бус просто в гімно...Вижити нереально...Куди гнав? На той світ?
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30.07.2025 22:37 Ответить
+10
Коли зрадника Тарана нарешті відкличуть з теплого посольського крісла в *******, візьмуть під варту і судитимуть за його злочини проти України?
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30.07.2025 22:37 Ответить
+8
І тут без кацапа не обійшлося. Кацапні скрізь, як комарів на болотах.
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30.07.2025 22:47 Ответить
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Бус просто в гімно...Вижити нереально...Куди гнав? На той світ?
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30.07.2025 22:37 Ответить
На шикарну трасу виїхав і втратив відчуття швидкості.
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30.07.2025 22:57 Ответить
В машинах така штука є, називається спідометр. Дуже добре допомогає поверненню відчуття швидкості...
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31.07.2025 00:04 Ответить
Коли зрадника Тарана нарешті відкличуть з теплого посольського крісла в *******, візьмуть під варту і судитимуть за його злочини проти України?
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30.07.2025 22:37 Ответить
голова болит?)))
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30.07.2025 23:48 Ответить
врізався в задню частину причепа вантажівки за кермом якої був росіянин
мабуть русня підрізав, чи загальмував різко
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30.07.2025 22:46 Ответить
Побачивши швидкість і номери буса.
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30.07.2025 22:54 Ответить
І тут без кацапа не обійшлося. Кацапні скрізь, як комарів на болотах.
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30.07.2025 22:47 Ответить
Я навіть не сумнівався, що під цією трагічною новиною про ДТП приплетуть воєнкомат. Дякую, що хоч ніхто не радіє смерті людей, як сьогодні смакували смерть чоловіка в Миколаєві
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30.07.2025 23:22 Ответить
наши водители проф не пригодны - на шикарных европейских дорогах постоянно попадают в аварии.. потому что привыкли и дома так гонять не пуганные идиоты на тот свет забирают кучу людей
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30.07.2025 23:09 Ответить
Ідіот за кермом забрав життя людей!!!
Й ці ідіоти ніколи не переведуться, нажаль.
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30.07.2025 23:32 Ответить
тут щось нечисто

маршрутка заділа вантажівку правою пасажирською половиною і її розрізало навпіл впродовж, а не впоперек

це значить, вантажівка блокувала проїзд по лівій смузі, вона їхала по роздільній лінії, правим колесом по правій смузі, а лівим колісом по лівій смузі

а може, бачучи що водій маршрутки йде на обгін, вантажівка підставила зад, займаючи ліву смугу - я в США постійно з таким зтикаюсь коли ганяю 120 км/год (там де можна)
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30.07.2025 23:55 Ответить
Навпіл впродовж - це розрізали машину співробітники місцевого ДСНС. А як зім'яло маршрутку видно по даху маршрутки на фото номер п'ять. Знову конспірологічні теорії
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31.07.2025 00:33 Ответить
Капець... класна дорога, дві полоси в одну сторону... ЯК??!! як так можна було влетіти в сраку грузовику, шоб буса розвалило в хлам??? Того водія треба спочатку каструвати, а потім повільно підсмажити на великій пательні з трансляцією в "марафоні".
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30.07.2025 23:56 Ответить
Почитай верхній від тебе допис. Вантажівка трохи подала вліво і затормозила. Тож швидкість зіткнення зненацька дуже зросла. Я уявляю що водій мікробуса міг гнати під 150-160 . Вантажівка уповільнилась до 40. Результат начебто в бетонну стіну влетів.
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31.07.2025 00:16 Ответить
Сумнівно.
1. Якби воділа буса не гнав, то різниця в швидкостях не була б такою великою.
2. Вантажівка з причепом не може різко затормозити. Принаймні не з таким прискоренням як бус.
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31.07.2025 00:26 Ответить
 
 