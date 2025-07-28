Смертельное ДТП с участием сотрудницы полиции произошло на Буковине, - Офис Генпрокурора. ФОТО
28 июля в Новоселице на Буковине произошло смертельное ДТП с участием работницы Черновицкого районного управления полиции.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Полицейская, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением и допустила столкновение с ограждением. В результате ДТП одна пассажир погибла. Водитель и еще одна женщина, которая находилась в салоне автомобиля, госпитализированы. Еще одна пассажир в медицинском вмешательстве не нуждалась", - говорится в сообщении.
В прокуратуре заявили, что предварительно водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ожидаются результаты экспертиз. Решается вопрос о сообщении о подозрении.
Топ комментарии
+14 Andrei Andreev #495049
показать весь комментарий28.07.2025 12:17 Ответить Ссылка
+12 warvik war
показать весь комментарий28.07.2025 12:11 Ответить Ссылка
+9 Benk
показать весь комментарий28.07.2025 12:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яка прикра несподіванка.
Он в 2013-2014 взимку вони робили що хотіли.
Вбивали, калічили, в ліс вивозили, викрадали і знищували майно.
А от з теперішними "мітингами з картоном" язики в діпці тримають і намагаються невідсвічувати коло мітингарів.
Як і при Кучмі- спарава орлів Кравченка.
Він, міністр мвс Кравченко, за ту справу "двічі стріляв собі в голову".
Так що прогрес є.
Чм у вас пам*ять "золотої рибки"?
https://glavcom.ua/kyiv/news/huchnij-koruptsijnij-skandal-na-kijivshchini-zatrimano-vismokh-politsejskikh-1053619.html Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
Ключове слово-"затримали спільно і внутрішньою безпекою поліції".
А тепер дайте мені посилання коли затримували при Кучмі чи при янучарі.
При тому що там був тотальний "безпрєдєл".
А взагалі, я підтвердив власні слова - теперішні поліцаї взагалі без гальм.
Погугліть.
Ваше словоблудіє не допоможе вам довести що мусора при янеку-кучмі те саме що поліціянти зараз.
Я висказав свою думку. Подобається вона вам чи ні, погоджуєтеся з нею чи заперечуєте, мене не цікавить.
Шановний вам варто птрішки повчити предмет з назвою на букву "Л".
У Франції і в їнших країнах цей предмет тед на букве "L".
Більше 43 процентів опитаних просто монахи і монашки))
Чи я наймит?
Якщо наймит то де моя платня?
Чи то звикли що за вас на шару всі все роблять?
Там мусора просто лишило на роботі.
Перше що прийшло на думку.
Натякну на сусідню новину "15 осіб, які збували "трофейну" зброю. Вилучено вибухівку, гранатомети, автомати і гвинтівки Джерело: https://censor.net/ua/p3565626"
Мітингарі вже неті, можуть і у відповідь щось сказати, от язики і позасовували....
І я не натякав на гранатомети, чи автомати.
Нахіба, якщо є дешевший спосіб поставити навіть самих нарваних поліціянтів навіть без ризику бути в небезпеці.
Змінилося їх ставлення через страх отримати покарання прямо на місці злочину проти народу.
Це ваш ботоксний любить хлопчиків в пупок цілувати, та викрадати десятками тисяч дітей.
В моєму дитинстві дітей лякали "циганами" (нехай роми вибачать мене).
А таперішніх і майбутніх дітей будуть століттями лякати росіянами.
І при тому будуть лякати з реальними документальними доказами.
як не давити людей??