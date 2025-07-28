РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Фото ДТП
3 534 25

Смертельное ДТП с участием сотрудницы полиции произошло на Буковине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

28 июля в Новоселице на Буковине произошло смертельное ДТП с участием работницы Черновицкого районного управления полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейская, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением и допустила столкновение с ограждением. В результате ДТП одна пассажир погибла. Водитель и еще одна женщина, которая находилась в салоне автомобиля, госпитализированы. Еще одна пассажир в медицинском вмешательстве не нуждалась", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что предварительно водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ожидаются результаты экспертиз. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Читайте: ГБР расследует ДТП на Ивано-Франковщине, в котором погиб нардеп Рущишин. ФОТОрепортаж

Сотрудница полиции устроила смертельное ДТП на Буковине
Сотрудница полиции устроила смертельное ДТП на Буковине

Автор: 

ДТП (7722) Офис Генпрокурора (2559) Черновицкая область (56) Черновицкий район (20) Новоселица (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Ще розібратись звідки у неї тігуан,на які гроші куплений.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:17 Ответить
+12
Думала що корочка допоможе, а корочка і не допомогла.
Яка прикра несподіванка.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:11 Ответить
+9
на щастя, люди не пострадали.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думала що корочка допоможе, а корочка і не допомогла.
Яка прикра несподіванка.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:11 Ответить
на щастя, люди не пострадали.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:12 Ответить
Так і є. Теперішні поліцаї, це ті самі колишні мєнти, тільки взагалі "без гальм". Мабуть їм керівництво прямо видало карт-бланш на цькування та приниження громадян.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:40 Ответить
І це не правда.
Он в 2013-2014 взимку вони робили що хотіли.
Вбивали, калічили, в ліс вивозили, викрадали і знищували майно.
А от з теперішними "мітингами з картоном" язики в діпці тримають і намагаються невідсвічувати коло мітингарів.
Як і при Кучмі- спарава орлів Кравченка.
Він, міністр мвс Кравченко, за ту справу "двічі стріляв собі в голову".
Так що прогрес є.
Чм у вас пам*ять "золотої рибки"?
показать весь комментарий
28.07.2025 12:46 Ответить
Та це мабуть у вас пам'ять як у рибки, гуппі. Ось те про що перше згадав, "насолоджуйтеся".
https://glavcom.ua/kyiv/news/huchnij-koruptsijnij-skandal-na-kijivshchini-zatrimano-vismokh-politsejskikh-1053619.html Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
показать весь комментарий
28.07.2025 12:51 Ответить
Головне ви лише підтвердили вої слова)
Ключове слово-"затримали спільно і внутрішньою безпекою поліції".
А тепер дайте мені посилання коли затримували при Кучмі чи при янучарі.
При тому що там був тотальний "безпрєдєл".
показать весь комментарий
28.07.2025 12:56 Ответить
Складно зрозуміти, що таке "вої слова". Це може бути як "свої", так і "мої".
А взагалі, я підтвердив власні слова - теперішні поліцаї взагалі без гальм.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:13 Ответить
У людини як і у вищих приматів є така одна штука, називається-"ЛОГІКА".
Погугліть.
Ваше словоблудіє не допоможе вам довести що мусора при янеку-кучмі те саме що поліціянти зараз.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:26 Ответить
Я вам нічого не збираюсь доводити, якщо вам це ще не підказала ваша власна логіка
Я висказав свою думку. Подобається вона вам чи ні, погоджуєтеся з нею чи заперечуєте, мене не цікавить.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:40 Ответить
"мене це так не цікавить що я прокритикую".
Шановний вам варто птрішки повчити предмет з назвою на букву "Л".
У Франції і в їнших країнах цей предмет тед на букве "L".
показать весь комментарий
28.07.2025 13:48 Ответить
Цікаве опитування під вашим посиланням.
Більше 43 процентів опитаних просто монахи і монашки))
показать весь комментарий
28.07.2025 13:00 Ответить
Правда - скільки за останні 5 років мусорів сіло в тюрьму за каліцтво людей,вбивства,беззаконня,які вони творять з простими людьми,зокрема з водіями?Жоден мусор не був покараний - ЖОДЕН!!!(Звільнення зі служби не є покаранням!).
показать весь комментарий
28.07.2025 13:12 Ответить
Вас забанили в мережі "Гугл"?
Чи я наймит?
Якщо наймит то де моя платня?
Чи то звикли що за вас на шару всі все роблять?
показать весь комментарий
28.07.2025 13:28 Ответить
Гугліть справу по вбивстві Індила, студента.
Там мусора просто лишило на роботі.
Перше що прийшло на думку.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:30 Ответить
"А от з теперішними "мітингами з картоном" язики в діпці тримають" Зараз не 2013-2014....
Натякну на сусідню новину "15 осіб, які збували "трофейну" зброю. Вилучено вибухівку, гранатомети, автомати і гвинтівки Джерело: https://censor.net/ua/p3565626"
Мітингарі вже неті, можуть і у відповідь щось сказати, от язики і позасовували....
показать весь комментарий
28.07.2025 13:29 Ответить
Так а я про що?
І я не натякав на гранатомети, чи автомати.
Нахіба, якщо є дешевший спосіб поставити навіть самих нарваних поліціянтів навіть без ризику бути в небезпеці.
Змінилося їх ставлення через страх отримати покарання прямо на місці злочину проти народу.
показать весь комментарий
28.07.2025 13:40 Ответить
наша служба и опасна и трудна...
показать весь комментарий
28.07.2025 12:14 Ответить
Ще розібратись звідки у неї тігуан,на які гроші куплений.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:17 Ответить
КЦП-ПНХ.
Це ваш ботоксний любить хлопчиків в пупок цілувати, та викрадати десятками тисяч дітей.
В моєму дитинстві дітей лякали "циганами" (нехай роми вибачать мене).
А таперішніх і майбутніх дітей будуть століттями лякати росіянами.
І при тому будуть лякати з реальними документальними доказами.
показать весь комментарий
28.07.2025 12:50 Ответить
чим ще займатися прокурорам
як не давити людей??
показать весь комментарий
28.07.2025 12:46 Ответить
 
 