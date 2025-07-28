Смертельное ДТП с участием сотрудницы полиции произошло на Буковине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

28 июля в Новоселице на Буковине произошло смертельное ДТП с участием работницы Черновицкого районного управления полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейская, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением и допустила столкновение с ограждением. В результате ДТП одна пассажир погибла. Водитель и еще одна женщина, которая находилась в салоне автомобиля, госпитализированы. Еще одна пассажир в медицинском вмешательстве не нуждалась", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что предварительно водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ожидаются результаты экспертиз. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

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