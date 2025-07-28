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Новини Фото ДТП
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Смертельна ДТП за участю працівниці поліції сталася на Буковині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

28 липня у Новоселиці на Буковині сталася смертельна ДТП за участі працівниці Чернівецького районного управління поліції.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейська, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з огорожею. Внаслідок ДТП одна пасажирка загинула. Водійку та ще одну жінку, яка перебувала у салоні автомобіля, госпіталізовано. Ще одна пасажирка медичного втручання не потребувала", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що попередньо водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Очікуються результати експертиз. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Читайте: ДБР розслідує ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинув нардеп Рущишин. ФОТОрепортаж

Працівниця поліції влаштувала смертельну ДТП на Буковині
Працівниця поліції влаштувала смертельну ДТП на Буковині

Автор: 

ДТП (4519) Офіс Генпрокурора (3352) Чернівецька область (59) Чернівецький район (20) Новоселиця (1)


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Топ коментарі
+13
Ще розібратись звідки у неї тігуан,на які гроші куплений.
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28.07.2025 12:17 Відповісти
+10
Думала що корочка допоможе, а корочка і не допомогла.
Яка прикра несподіванка.
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28.07.2025 12:11 Відповісти
+6
на щастя, люди не пострадали.
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28.07.2025 12:12 Відповісти
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Думала що корочка допоможе, а корочка і не допомогла.
Яка прикра несподіванка.
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28.07.2025 12:11 Відповісти
на щастя, люди не пострадали.
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28.07.2025 12:12 Відповісти
Так і є. Теперішні поліцаї, це ті самі колишні мєнти, тільки взагалі "без гальм". Мабуть їм керівництво прямо видало карт-бланш на цькування та приниження громадян.
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28.07.2025 12:40 Відповісти
І це не правда.
Он в 2013-2014 взимку вони робили що хотіли.
Вбивали, калічили, в ліс вивозили, викрадали і знищували майно.
А от з теперішними "мітингами з картоном" язики в діпці тримають і намагаються невідсвічувати коло мітингарів.
Як і при Кучмі- спарава орлів Кравченка.
Він, міністр мвс Кравченко, за ту справу "двічі стріляв собі в голову".
Так що прогрес є.
Чм у вас пам*ять "золотої рибки"?
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28.07.2025 12:46 Відповісти
Та це мабуть у вас пам'ять як у рибки, гуппі. Ось те про що перше згадав, "насолоджуйтеся".
https://glavcom.ua/kyiv/news/huchnij-koruptsijnij-skandal-na-kijivshchini-zatrimano-vismokh-politsejskikh-1053619.html Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
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28.07.2025 12:51 Відповісти
Головне ви лише підтвердили вої слова)
Ключове слово-"затримали спільно і внутрішньою безпекою поліції".
А тепер дайте мені посилання коли затримували при Кучмі чи при янучарі.
При тому що там був тотальний "безпрєдєл".
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28.07.2025 12:56 Відповісти
Складно зрозуміти, що таке "вої слова". Це може бути як "свої", так і "мої".
А взагалі, я підтвердив власні слова - теперішні поліцаї взагалі без гальм.
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28.07.2025 13:13 Відповісти
У людини як і у вищих приматів є така одна штука, називається-"ЛОГІКА".
Погугліть.
Ваше словоблудіє не допоможе вам довести що мусора при янеку-кучмі те саме що поліціянти зараз.
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28.07.2025 13:26 Відповісти
Я вам нічого не збираюсь доводити, якщо вам це ще не підказала ваша власна логіка
Я висказав свою думку. Подобається вона вам чи ні, погоджуєтеся з нею чи заперечуєте, мене не цікавить.
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28.07.2025 13:40 Відповісти
"мене це так не цікавить що я прокритикую".
Шановний вам варто птрішки повчити предмет з назвою на букву "Л".
У Франції і в їнших країнах цей предмет тед на букве "L".
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28.07.2025 13:48 Відповісти
Цікаве опитування під вашим посиланням.
Більше 43 процентів опитаних просто монахи і монашки))
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28.07.2025 13:00 Відповісти
Правда - скільки за останні 5 років мусорів сіло в тюрьму за каліцтво людей,вбивства,беззаконня,які вони творять з простими людьми,зокрема з водіями?Жоден мусор не був покараний - ЖОДЕН!!!(Звільнення зі служби не є покаранням!).
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28.07.2025 13:12 Відповісти
Вас забанили в мережі "Гугл"?
Чи я наймит?
Якщо наймит то де моя платня?
Чи то звикли що за вас на шару всі все роблять?
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28.07.2025 13:28 Відповісти
Гугліть справу по вбивстві Індила, студента.
Там мусора просто лишило на роботі.
Перше що прийшло на думку.
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28.07.2025 13:30 Відповісти
"А от з теперішними "мітингами з картоном" язики в діпці тримають" Зараз не 2013-2014....
Натякну на сусідню новину "15 осіб, які збували "трофейну" зброю. Вилучено вибухівку, гранатомети, автомати і гвинтівки Джерело: https://censor.net/ua/p3565626"
Мітингарі вже неті, можуть і у відповідь щось сказати, от язики і позасовували....
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28.07.2025 13:29 Відповісти
Так а я про що?
І я не натякав на гранатомети, чи автомати.
Нахіба, якщо є дешевший спосіб поставити навіть самих нарваних поліціянтів навіть без ризику бути в небезпеці.
Змінилося їх ставлення через страх отримати покарання прямо на місці злочину проти народу.
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28.07.2025 13:40 Відповісти
наша служба и опасна и трудна...
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28.07.2025 12:14 Відповісти
Ще розібратись звідки у неї тігуан,на які гроші куплений.
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28.07.2025 12:17 Відповісти
КЦП-ПНХ.
Це ваш ботоксний любить хлопчиків в пупок цілувати, та викрадати десятками тисяч дітей.
В моєму дитинстві дітей лякали "циганами" (нехай роми вибачать мене).
А таперішніх і майбутніх дітей будуть століттями лякати росіянами.
І при тому будуть лякати з реальними документальними доказами.
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28.07.2025 12:50 Відповісти
чим ще займатися прокурорам
як не давити людей??
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28.07.2025 12:46 Відповісти
 
 