Смертельна ДТП за участю працівниці поліції сталася на Буковині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
28 липня у Новоселиці на Буковині сталася смертельна ДТП за участі працівниці Чернівецького районного управління поліції.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейська, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з огорожею. Внаслідок ДТП одна пасажирка загинула. Водійку та ще одну жінку, яка перебувала у салоні автомобіля, госпіталізовано. Ще одна пасажирка медичного втручання не потребувала", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі заявили, що попередньо водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Очікуються результати експертиз. Вирішується питання про повідомлення про підозру.
Топ коментарі
+13 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар28.07.2025 12:17 Відповісти Посилання
+10 warvik war
показати весь коментар28.07.2025 12:11 Відповісти Посилання
+6 Benk
показати весь коментар28.07.2025 12:12 Відповісти Посилання
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Яка прикра несподіванка.
Он в 2013-2014 взимку вони робили що хотіли.
Вбивали, калічили, в ліс вивозили, викрадали і знищували майно.
А от з теперішними "мітингами з картоном" язики в діпці тримають і намагаються невідсвічувати коло мітингарів.
Як і при Кучмі- спарава орлів Кравченка.
Він, міністр мвс Кравченко, за ту справу "двічі стріляв собі в голову".
Так що прогрес є.
Чм у вас пам*ять "золотої рибки"?
https://glavcom.ua/kyiv/news/huchnij-koruptsijnij-skandal-na-kijivshchini-zatrimano-vismokh-politsejskikh-1053619.html Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
Ключове слово-"затримали спільно і внутрішньою безпекою поліції".
А тепер дайте мені посилання коли затримували при Кучмі чи при янучарі.
При тому що там був тотальний "безпрєдєл".
А взагалі, я підтвердив власні слова - теперішні поліцаї взагалі без гальм.
Погугліть.
Ваше словоблудіє не допоможе вам довести що мусора при янеку-кучмі те саме що поліціянти зараз.
Я висказав свою думку. Подобається вона вам чи ні, погоджуєтеся з нею чи заперечуєте, мене не цікавить.
Шановний вам варто птрішки повчити предмет з назвою на букву "Л".
У Франції і в їнших країнах цей предмет тед на букве "L".
Більше 43 процентів опитаних просто монахи і монашки))
Чи я наймит?
Якщо наймит то де моя платня?
Чи то звикли що за вас на шару всі все роблять?
Там мусора просто лишило на роботі.
Перше що прийшло на думку.
Натякну на сусідню новину "15 осіб, які збували "трофейну" зброю. Вилучено вибухівку, гранатомети, автомати і гвинтівки Джерело: https://censor.net/ua/p3565626"
Мітингарі вже неті, можуть і у відповідь щось сказати, от язики і позасовували....
І я не натякав на гранатомети, чи автомати.
Нахіба, якщо є дешевший спосіб поставити навіть самих нарваних поліціянтів навіть без ризику бути в небезпеці.
Змінилося їх ставлення через страх отримати покарання прямо на місці злочину проти народу.
Це ваш ботоксний любить хлопчиків в пупок цілувати, та викрадати десятками тисяч дітей.
В моєму дитинстві дітей лякали "циганами" (нехай роми вибачать мене).
А таперішніх і майбутніх дітей будуть століттями лякати росіянами.
І при тому будуть лякати з реальними документальними доказами.
як не давити людей??