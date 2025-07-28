Смертельна ДТП за участю працівниці поліції сталася на Буковині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

28 липня у Новоселиці на Буковині сталася смертельна ДТП за участі працівниці Чернівецького районного управління поліції.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейська, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з огорожею. Внаслідок ДТП одна пасажирка загинула. Водійку та ще одну жінку, яка перебувала у салоні автомобіля, госпіталізовано. Ще одна пасажирка медичного втручання не потребувала", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що попередньо водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Очікуються результати експертиз. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

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