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Новости Фото ДТП на Майдане
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Электромобиль врезался в подземный переход на Майдане в Киеве: водитель госпитализирован. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 28 июля в Киеве на Майдане Независимости произошло ДТП - электромобиль Volkswagen ID.3 вылетел с дороги и врезался в бетонное заграждение подземного перехода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

ДТП на Майдане
ДТП на Майдане

Инцидент произошел около 7:00 на улице Крещатик. В результате аварии пострадал 43-летний водитель. По предварительным данным, водитель, двигаясь со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть.

Мужчина получил открытый перелом ноги, его госпитализировали. По информации полиции, он был трезв.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет точные обстоятельства аварии.

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Автор: 

ДТП (7722) Киев (25919)


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Права купил, ездить не купил🥴
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28.07.2025 12:41 Ответить
Повстання пауербанків.
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28.07.2025 12:51 Ответить
бе/у запчастини на "батарейки" рідкість. трішки прибуде.
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28.07.2025 12:59 Ответить
Держслужбовец торопился получить премию - невиновен.
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28.07.2025 13:01 Ответить
 
 