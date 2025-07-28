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Электромобиль врезался в подземный переход на Майдане в Киеве: водитель госпитализирован. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 28 июля в Киеве на Майдане Независимости произошло ДТП - электромобиль Volkswagen ID.3 вылетел с дороги и врезался в бетонное заграждение подземного перехода.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
Инцидент произошел около 7:00 на улице Крещатик. В результате аварии пострадал 43-летний водитель. По предварительным данным, водитель, двигаясь со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть.
Мужчина получил открытый перелом ноги, его госпитализировали. По информации полиции, он был трезв.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет точные обстоятельства аварии.
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Назар Проскуряков #472274
показать весь комментарий28.07.2025 12:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
MausMike
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Benk
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