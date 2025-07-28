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Електромобіль врізався в підземний перехід на Майдані в Києві: водія госпіталізовано. ФОТОрепортаж
Уранці 28 липня в Києві на Майдані Незалежності сталася ДТП - електромобіль Volkswagen ID.3 вилетів з дороги та врізався у бетонне загородження підземного переходу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
Інцидент стався близько 7:00 на вулиці Хрещатик. Внаслідок аварії постраждав 43-річний водій. За попередніми даними, водій, рухаючись з боку Бесарабської площі, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну частину.
Чоловік отримав відкритий перелом ноги, його госпіталізували. За інформацією поліції, він був тверезий.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує точні обставини аварії.
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Назар Проскуряков #472274
показати весь коментар28.07.2025 12:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
MausMike
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Benk
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Don King
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